У боях на Донбасі намітилася пауза, окупанти переформовуються після наступу минулого тижня, - розвідка Британії

У боях на Донбасі намітилася пауза. Російські війська переформовуються після наступу минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, вздовж лінії фронту в Донецьку тривав сильний обстріл, але Росія не домоглася значних успіхів.

"Російські підрозділи, які брали участь у наступі минулого тижня, зараз, імовірно, переформовуються", - зазначили в Міноборони Британії.

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