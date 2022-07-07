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У боях на Донбасі намітилася пауза, окупанти переформовуються після наступу минулого тижня, - розвідка Британії

рф

У боях на Донбасі намітилася пауза. Російські війська переформовуються після наступу минулого тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, вздовж лінії фронту в Донецьку тривав сильний обстріл, але Росія не домоглася значних успіхів.

"Російські підрозділи, які брали участь у наступі минулого тижня, зараз, імовірно, переформовуються", - зазначили в Міноборони Британії.

Також читайте: Зупинено наступ окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17196) Велика Британія (5544) розвідка (3855) Донбас (22354)


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HIMARS должны не давать передышку агрессору - нельзя отдавать инициативу рашистам.
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07.07.2022 10:22 Відповісти
Щас наберут армию из местных мусоров и сепаров и пойдут дальше. Так можно воевать вечно
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07.07.2022 10:29 Відповісти
Паузой, можно назвать последние 4 месяца войны. Вы будете воевать или нет? Таскаете пол года за собой неприятеля через всю державу. Везде они уже успели, поубивать, отнасиловать. Вы что там, *****, для дерева, на фронт засланы? Бейте их *****. Жалеют себя, твари. Как не манёвренная оборона у них, так отступление и сдача городов. Как ********* за галушками с горилкой: "Героям слава, смерть ворогам", так они первые, а как стоять насмерть на фронте, это фигушки. Они же заходят в оставленные Вами города и уничтожают гражданских, не жалко? Мерзавцы. Мер-зав-цы.
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07.07.2022 12:02 Відповісти
 
 