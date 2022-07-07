У боях на Донбасі намітилася пауза, окупанти переформовуються після наступу минулого тижня, - розвідка Британії
У боях на Донбасі намітилася пауза. Російські війська переформовуються після наступу минулого тижня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
За даними британської розвідки, вздовж лінії фронту в Донецьку тривав сильний обстріл, але Росія не домоглася значних успіхів.
"Російські підрозділи, які брали участь у наступі минулого тижня, зараз, імовірно, переформовуються", - зазначили в Міноборони Британії.
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Moose White
показати весь коментар07.07.2022 10:22 Відповісти Мені подобається 3
Valter Valter
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Denis Apoltsev
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