Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс
Росія все ще здатна вбити багато людей, тому Заходу не варто "втомлюватись" допомагати Україні.
Про це у Twitter заявив ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська військова машина загрузла і змушена призупинити операції, але все ще здатна вбити багато людей і зруйнувати багато доль. Росія сподівається, що Захід стомиться допомагати і що війна на виснаження поставить Україну на коліна. Ми не маємо права на втому", - наголосив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль