Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс

Росія все ще здатна вбити багато людей, тому Заходу не варто "втомлюватись" допомагати Україні.

Про це у Twitter заявив ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська військова машина загрузла і змушена призупинити операції, але все ще здатна вбити багато людей і зруйнувати багато доль. Росія сподівається, що Захід стомиться допомагати і що війна на виснаження поставить Україну на коліна. Ми не маємо права на втому", - наголосив він.

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