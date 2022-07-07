УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9890 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 004 0

Захід не має права на втому, Росія все ще здатна вбивати багато людей, - Лінкявічюс

линкявичюс

Росія все ще здатна вбити багато людей, тому Заходу не варто "втомлюватись" допомагати Україні.

Про це у Twitter заявив ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська військова машина загрузла і змушена призупинити операції, але все ще здатна вбити багато людей і зруйнувати багато доль. Росія сподівається, що Захід стомиться допомагати і що війна на виснаження поставить Україну на коліна. Ми не маємо права на втому", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У боях на Донбасі намітилася пауза, окупанти переформовуються після наступу минулого тижня, - розвідка Британії

Автор: 

Лінкявічюс Лінас (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 