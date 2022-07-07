75% шкіл та дитсадків на Одещині мають захисні споруди для використання під час повітряних тривог, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що на Одещині 75% шкіл та дитячих садків мають захисні споруди для використання під час повітряних тривог.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"За попередніми даними, в області 75% шкіл та садків мають захисні споруди, найпростіші укриття або поблизу є захисні споруди, які можуть використовуватися під час повітряних тривог. Для максимальної безпеки у закладах активно встановлюються кнопки сповіщення та камери відеоспостереження, вирішується питання підвезення учнів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що освітній процес планується розпочати у традиційному форматі 1 вересня, проте остаточне рішення залежатиме виключно від ситуації безпеки та після висновків спеціальної комісії.

Згідно з повідомленням, остаточні дані щодо формату освітнього процесу у кожному закладі будуть готові на початку серпня.

"За інформацією директорів департаментів освіти та науки, вчителі поступово повертаються в область і готові працювати очно. Створюються всі умови продовження роботи і для тих педагогів, які досі перебувають далеко від основного місця роботи, для залучення їх до викладання у дистанційних класах", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у школах і дитсадках триває навчання вчителів із надання першої медичної допомоги, а також інструктажі представників з евакуації та питань безпеки.