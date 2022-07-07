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75% шкіл та дитсадків на Одещині мають захисні споруди для використання під час повітряних тривог, - Міносвіти

школа,урок,мова,вчитель,вчителі

Міністерство освіти і науки заявляє, що на Одещині 75% шкіл та дитячих садків мають захисні споруди для використання під час повітряних тривог.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"За попередніми даними, в області 75% шкіл та садків мають захисні споруди, найпростіші укриття або поблизу є захисні споруди, які можуть використовуватися під час повітряних тривог. Для максимальної безпеки у закладах активно встановлюються кнопки сповіщення та камери відеоспостереження, вирішується питання підвезення учнів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що освітній процес планується розпочати у традиційному форматі 1 вересня, проте остаточне рішення залежатиме виключно від ситуації безпеки та після висновків спеціальної комісії.

Згідно з повідомленням, остаточні дані щодо формату освітнього процесу у кожному закладі будуть готові на початку серпня.

"За інформацією директорів департаментів освіти та науки, вчителі поступово повертаються в область і готові працювати очно. Створюються всі умови продовження роботи і для тих педагогів, які досі перебувають далеко від основного місця роботи, для залучення їх до викладання у дистанційних класах", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нестачі місць у шкільних укриттях навчання рекомендовано проводити у дві зміни чи у змішаному форматі, - Міносвіти

Крім того, у школах і дитсадках триває навчання вчителів із надання першої медичної допомоги, а також інструктажі представників з евакуації та питань безпеки.

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Одеса (5437) Одеська область (3186) школа (2203) Міносвіти (1411)


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Ну це нобелевка для зелених укурків)
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07.07.2022 10:36 Відповісти
Три тижні тому, 25% мали.
Брехуни
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07.07.2022 10:36 Відповісти
Довбойоби
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07.07.2022 10:38 Відповісти
вот ковид-это было реально опасно
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07.07.2022 10:45 Відповісти
Русские фашисты: стреляют по школам и детсадам.
Правительство: пора идти учиться! 😡
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07.07.2022 10:55 Відповісти
У 2017 році в Одесі згорів дитячий табір "Вікторія". Тоді там також "було все добре" з пожежною сигналізацією яка виявилася вимкнутою і не спрацювала. Загинуло трійко діточок.
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07.07.2022 12:50 Відповісти
 
 