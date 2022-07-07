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Судитимуть посадовицю, яка добровільно очолила псевдоорган окупаційної влади у Бердянську, - Офіс генпрокурора

расследование,наручники,дело

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці голови державного органу районного рівня за фактом державної зради та колабораційної діяльності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що у березні 2022 року посадовиця в умовах воєнного стану перейшла на бік ворога та добровільно погодилася допомагати окупантам у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Згодом вона погодилася зайняти псевдопосаду "заступника голови Бердянського району Запорізької області" та розпочала активно виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконному створеному окупаційною владою органі.

Дії обвинуваченої були припинені правоохоронцями. Наразі вона перебуває під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 100 особам пред’явлено підозри в колабораційній діяльності, - начальник Головного слідчого управління СБУ Швець

Автор: 

Бердянськ (469) окупація (6666) колабораціонізм (1157) Офіс Генпрокурора (3239)


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а Наумова і того, хто його призначив, не думаєте судити?
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07.07.2022 11:07 Відповісти
а Слов`янська сепаратистка штепа вже сидить?

5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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07.07.2022 13:39 Відповісти
вона, до речі, відсиділа щось там з рік. і повернулася до своїх справ.
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08.07.2022 11:44 Відповісти
 
 