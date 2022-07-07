Судитимуть посадовицю, яка добровільно очолила псевдоорган окупаційної влади у Бердянську, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступниці голови державного органу районного рівня за фактом державної зради та колабораційної діяльності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що у березні 2022 року посадовиця в умовах воєнного стану перейшла на бік ворога та добровільно погодилася допомагати окупантам у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Згодом вона погодилася зайняти псевдопосаду "заступника голови Бердянського району Запорізької області" та розпочала активно виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконному створеному окупаційною владою органі.

Дії обвинуваченої були припинені правоохоронцями. Наразі вона перебуває під вартою.

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