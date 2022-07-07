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Новини Війна
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Людям в окупованому Маріуполі ампутують кінцівки навіть за незначних поранень, все через відсутність медикаментів, - міськрада

лікарня

Нестача ліків та медичного обладнання в окупованому Маріуполі призводить до "інвалідизації" населення.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

Замість лікування людям відрізають кінцівки. Яскравий приклад: нещодавно один з жителів поранився під час стрижки нігтів. В результаті було занесено інфекцію. Лікарям, через відсутність медикаментів, довелося провести ампутацію. У XXI сторіччі людина залишилася без пальця через звичайний поріз!" - йдеться в повідомленні.

В міськраді зазначили, що такі "швидкі рішення" ухвалюються постійно.

"Лікування неможливе, тож людей просто калічать. Такий "руський мир" принесли окупанти до нашого міста", - підсумували в мерії.

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Автор: 

лікарня (1356) Маріуполь (3222) окупація (6666) лікарі (1285)


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Топ коментарі
+6
А чого тоді Денисову звільнили ?
Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
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07.07.2022 10:49
+3
Как поможет ампутация при отсутствии медикаментов? Антибиотиков, например. Место операции будут зелёнкой мазать, а вместо обезболивающих в лучшем случае стакан водяры? Вот и пришел "руцький мир"
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07.07.2022 10:57
+2
скоріше що ця людина голосувала за опзж.
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07.07.2022 10:47
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скоріше що ця людина голосувала за опзж.
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07.07.2022 10:47 Відповісти
А чого тоді Денисову звільнили ?
Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
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07.07.2022 10:49 Відповісти
Так у рузких топор и спирт самый главный медицинский инструмент.
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07.07.2022 10:50 Відповісти
Здивували. Дякуємо Найвеличнішому,й його фюрероманії
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07.07.2022 10:51 Відповісти
Ни /ера себе. Суровые челябинские мужики. Ногти с пальцами отрезают.
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07.07.2022 10:52 Відповісти
Как поможет ампутация при отсутствии медикаментов? Антибиотиков, например. Место операции будут зелёнкой мазать, а вместо обезболивающих в лучшем случае стакан водяры? Вот и пришел "руцький мир"
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07.07.2022 10:57 Відповісти
Різав ніготь, поранився, інфекція, ампутували палець... це рана, інфекція, ампутують руку?
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07.07.2022 11:06 Відповісти
да. И так постепенно до головы доходят. Там можно и без наркоза - она всё равно пустая.
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07.07.2022 11:51 Відповісти
а ведь многие ждали рускай мир
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07.07.2022 11:09 Відповісти
Судя по тому как ты часто это пишешь ты один из них.
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07.07.2022 11:42 Відповісти
а результати виборів у Маріку говорять, що він якраз правий...
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07.07.2022 14:28 Відповісти
Медицина на РабZZee круче чем в США и даже в Чехии..
Зуб даю...
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07.07.2022 11:17 Відповісти
Взагалі дивно. При порізі - інфекція,а при ампутації інфекції не може бути?
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07.07.2022 11:43 Відповісти
а какая разница ?
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07.07.2022 12:16 Відповісти
середньовіччя з лікувальним кровопусканням
і «спасьот только ампутация»
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07.07.2022 13:31 Відповісти
 
 