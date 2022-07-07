Людям в окупованому Маріуполі ампутують кінцівки навіть за незначних поранень, все через відсутність медикаментів, - міськрада
Нестача ліків та медичного обладнання в окупованому Маріуполі призводить до "інвалідизації" населення.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
Замість лікування людям відрізають кінцівки. Яскравий приклад: нещодавно один з жителів поранився під час стрижки нігтів. В результаті було занесено інфекцію. Лікарям, через відсутність медикаментів, довелося провести ампутацію. У XXI сторіччі людина залишилася без пальця через звичайний поріз!" - йдеться в повідомленні.
В міськраді зазначили, що такі "швидкі рішення" ухвалюються постійно.
"Лікування неможливе, тож людей просто калічать. Такий "руський мир" принесли окупанти до нашого міста", - підсумували в мерії.
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
показати весь коментар07.07.2022 10:49
+3 Frol Fedoroff
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+2 Володимир Пастушенко
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Її наступник питаннями українців зовсім не переймається.
Кацапи калічать тисячі людей, а наша влада замовчує, щоб помиритись
Зуб даю...
і «спасьот только ампутация»