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Литва не погодиться на "зелені коридори" для транзиту вантажів у Калінінградську область РФ, - радниця президента

литва

Литва не погоджується на встановлення "зелених коридорів" для транзиту вантажів на територію Калінінградської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС, про це заявила радниця президента Литваи Аста Скайсгіріте.

"Литовська влада не погодиться на встановлення зелених коридорів для транзиту вантажів до Калінінградської області РФ через свою територію", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Калінінград (95) Литва (2379) росія (64923)


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Топ коментарі
+41
дякую Литва. ви наш союзник.
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07.07.2022 10:54
+38
Молодцы литовцы. Поняли уже что если сделать хоть маленький шаг навстречу ***** то он воспримет это как слабость и начнет давить и угрожать еще больше.
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07.07.2022 10:54
+23
Походу Литва получила гарантии от США, а то ЕС ссут, а Литва нагибает вяликую расею
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07.07.2022 10:55
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дякую Литва. ви наш союзник.
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07.07.2022 10:54 Відповісти
Молодцы литовцы. Поняли уже что если сделать хоть маленький шаг навстречу ***** то он воспримет это как слабость и начнет давить и угрожать еще больше.
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07.07.2022 10:54 Відповісти
Походу Литва получила гарантии от США, а то ЕС ссут, а Литва нагибает вяликую расею
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07.07.2022 10:55 Відповісти
v principe...shas takoi moment nazrel , kogda Litva mozhe pokonchitj s etim navjazanym tranzitom - raz i na vsegda ! vydershki Litve !
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07.07.2022 10:55 Відповісти
У Литви не якісь гарантії ,які нам хоче нав'язати Єрмак з зеленою шоблою. У Литви гарантії від НАТО.
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07.07.2022 10:55 Відповісти
Не потрібно сюди приплутувати НАТО!
Один із членів НАТО, а саме Німеччина, якраз і лобіює "зелені коридори" для рашистського транзиту!
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07.07.2022 11:18 Відповісти
chomu ni - imenna iz za NATO , Litva i mozhe ce robitj. Nimetchina mozhe trebuvatj dazhe atmenitj gravitaciju - v sobstvennoi strane . Litva eta suverennoe gosudarstvo
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07.07.2022 11:29 Відповісти
👏
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07.07.2022 12:05 Відповісти
Німці- лобіюють. Литва - посилає в слід за гускімкораблЬом. При цьому, обидві країни захищені НАТО!!!
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07.07.2022 13:51 Відповісти
Маленька країна, але з великими яйцями, на відміну від декого у ЄС
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Литва, и шо я в тебя такой влюбленный?
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Ну хоть ктото не идиот и смотрит вперед.
Наши депутаты с радостью подписали Харьковские соглашения, что дало возможность заливать в Крым оружие и людей.
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07.07.2022 11:00 Відповісти
Депутати, обрані мудрим нарідом. Так що не треба гнати на них.
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07.07.2022 11:33 Відповісти
Ось тепер в кенігсберській області і згадають як вони викидали сало. Нехай посидять впроголодь.
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07.07.2022 11:01 Відповісти
На їжу заборона не розповсюджується.
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07.07.2022 11:34 Відповісти
впроголодь вони точно сидіти не будуть, там кожен має як мінімум посвідку на проживання у сусідніх країнах ЕС. Продуктами та роботою вони себе також там можуть приспокійно забезпечувати, що з успіхом і давно роблять.
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07.07.2022 11:37 Відповісти
83 відсотки продуктів в Кенігсберзській області це імпорт, зашибись забезпечення.https://cyberleninka.ru/article/n/importnaya-prodovolstvennaya-zavisimost-kak-ugroza-prodovolstvennoy-bezopasnosti-kaliningradskoy-oblasti Импортная продовольственная зависимость как угроза продовольственной безопасности Калининградской области - тема научной статьи по прочим технологиям читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Нехай друга армія світу лякає білорусів, так вже не має кого.
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07.07.2022 11:05 Відповісти
Ось у кого все на місці, й на піаніно не треба без штанів грати, бо й так зрозуміло!
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07.07.2022 11:06 Відповісти
Судячи з наявної інформації - литовці просто виконали пакет санкцій, визначених ЕС Просто саме ОЦЕЙ удар виявився найбільш ефективним Кацапи "включили режим паніки" і активізували своїх "кротів" А литовці "зробили чавунну морду" і вказали ЕС, що вони просто виконують рішення, прийняте самим же ЕС
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07.07.2022 11:07 Відповісти
Русофобія... **** тут поробиш.
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07.07.2022 11:08 Відповісти
Кенигсберг и Восточная ПруZZiя это исконно рюZZaя зямля...
По пакету Молотов-Риббентроп типа брат Гитлер подарил братану Джугашвили...
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07.07.2022 11:12 Відповісти
Литва помнит 1939 год.Тогда все тоже началось с коридоров.
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07.07.2022 11:20 Відповісти
Литва є Литва - це люди, а не УГорщина
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07.07.2022 11:21 Відповісти
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07.07.2022 11:29 Відповісти
Боже, бережи Литву та її сміливих дітей
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07.07.2022 11:36 Відповісти
повторюю 10 раз - дякуємо ! ви таки неперевершені !!!!
дуже шкода...що такі мудрі і вірні не є нашими близькими сусідами...
(краще б замість білорашки... хоча б за цей кордон не турбувалися б...та не так склалось...нажаль )
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07.07.2022 12:33 Відповісти
Знімаю капелюха перед литовцями.
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07.07.2022 13:27 Відповісти
Микола Цвірінько (С)

Канада чарез своє посольство в Україні заявила про неприпустимість політичного переслідування Петра Порошенка. З аналогічною заявою виступили США, Німеччина, а також Європейська народна партія.!!! Зеленський вирішив одному з найнадійніших і найвпливовіших союзників нашої країни помститися. Він дав розпорядження міністерству закордонних справ: не підтримувати кандидатуру Канади на місце непостійного члена Ради безпеки ООН, що й було, врешті, зроблено. Для обрання Канаді забракло всього лиш одного голосу -- голосу України!

Таким чином, Зеленський уже зводить особисті рахунки не тільки зі своїми політичними опонентами, а й з іноземними державами - союзницями (!), ставлячи під удар національні інтереси України. Це стосується, перш за все, нашої безпеки і оборони.

Досі Канада надавала Україні посутню військову підтримку поставками озброєння і ***********, зокрема, далекобійних великокаліберних снайперських гвинтівок PGW-LRT-3 (на першій світлині) та набоїв до них, одностроїв, медичного обладнання; крім того, канадські інструктори навчають наших вояків методам ведення ********* бою та медичного захисту поранених за стандартами НАТО (на другій світлині -- п'ятий президент України Петро Порошенко з канадською лікарем - інструктором).

Відтак, неадекватна поведінка Зеленського викликає ряд запитань. Серед них, два головних: блокування кандидатури Канади в Радбез ООН -- це його свідомий злий умисел, чи наслідок психічного розладу?
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07.07.2022 13:37 Відповісти
Дякуємо, Литва!
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07.07.2022 14:44 Відповісти
 
 