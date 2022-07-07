Литва не погодиться на "зелені коридори" для транзиту вантажів у Калінінградську область РФ, - радниця президента

Литва не погоджується на встановлення "зелених коридорів" для транзиту вантажів на територію Калінінградської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС, про це заявила радниця президента Литваи Аста Скайсгіріте.

"Литовська влада не погодиться на встановлення зелених коридорів для транзиту вантажів до Калінінградської області РФ через свою територію", - йдеться в повідомленні.

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