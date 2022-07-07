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Новини Війна
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За останні тижні ЗСУ знищили 16 ворожих баз, казарм та складів із боєприпасами

вибух

Упродовж останніх кількох тижнів українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік знищеного:

▪️28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.

▪️28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.

▪️1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.

▪️1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.

▪️2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.

▪️2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.

▪️3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.

▪️4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.

▪️4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.

▪️4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.

▪️5 липня. Донецьк. Удар по базі рф на "КамАЗ центр".

▪️5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.

▪️6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.

▪️6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.

▪️6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.

▪️6 липня. Херсон. Вибух на складі рф.

Дивіться: В окупованому Донецьку горить склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4438) ЗСУ (7499) склад (182)


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Топ коментарі
+24
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.
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07.07.2022 11:15
+23
Дуже хороша тенденція. Подяка тим хто наводить і тим хто пуляє.
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07.07.2022 11:05
+14
Отрицательное хранение боеприпасов получается. Хорошая статистика для наших гавно-политиков, показательная такая, говорящая о том, как серьёзно надо заниматься своей ракетной программой, чтобы в случае чего, что-то мочь на поле боя, а не только истерить "памагите, дайте всё и сразу" и вообще надеяться на дядю. Безопасность государства оказалась слишком сложной проблемой для нашего стада политиканов и аферистов
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07.07.2022 11:07
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Дуже хороша тенденція. Подяка тим хто наводить і тим хто пуляє.
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07.07.2022 11:05 Відповісти
Слава ЗСУ!!

p.s. Там кажуть мацква о5 горєла? То часом не наші партизаніли? чи кацапи врубили режим самознищення..
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07.07.2022 11:06 Відповісти
Отрицательное хранение боеприпасов получается. Хорошая статистика для наших гавно-политиков, показательная такая, говорящая о том, как серьёзно надо заниматься своей ракетной программой, чтобы в случае чего, что-то мочь на поле боя, а не только истерить "памагите, дайте всё и сразу" и вообще надеяться на дядю. Безопасность государства оказалась слишком сложной проблемой для нашего стада политиканов и аферистов
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07.07.2022 11:07 Відповісти
За інформацією розвідки, https://nv.ua/ukr/ukraine/events/himars-rszv-yak-pracyuye-kompleks-i-de-yogo-mozhe-zastosuvati-ukrajina-rszv-himars-50254451.html російські окупанти бояться Himars , тому масово залишають склади військової техніки РФ.
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07.07.2022 11:08 Відповісти
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.
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07.07.2022 11:15 Відповісти
Так надо поступать со всеми кацапами, что-бы и следа не осталось от этих дикарей.
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07.07.2022 11:49 Відповісти
надеюсь правда, а не просто вброс
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07.07.2022 14:10 Відповісти
А то я уже боялся, что сегодня ничего
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07.07.2022 22:15 Відповісти
вчора палали 3 склади, не все відразу)
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07.07.2022 12:17 Відповісти
Поменьше слушайте русскую говнопропаганду.
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07.07.2022 19:15 Відповісти
профінансували б отрк грім вминулі роки на 25млрд грн так би горіло до уралу війна б вже скінчилась. вірніше її б і небуло
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07.07.2022 12:35 Відповісти
Хочешь мира-готовься к войне. Эту истину не знал ни один Президент Украины. Видимо все они в поганых школах учились-в советских. Или они пришли на свой пост воровать,временщиками. Думаю скорее второе
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07.07.2022 17:00 Відповісти
Не пиsди Ваня, при Порохе и армия восстанавливалась, и ракетные программы финансировались, и катера строились и по бронеавтомобилям было несколько проектов. Да только вот с 19 года стало не "на часі".....
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07.07.2022 17:46 Відповісти
Это русский...
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07.07.2022 19:17 Відповісти
САУ и ПТРК забыл.....
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07.07.2022 17:47 Відповісти
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07.07.2022 15:23 Відповісти
Так держать!!! Не останавливаться.
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07.07.2022 16:39 Відповісти
Новая тактика свалить. Сожги нах Склад!
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07.07.2022 21:58 Відповісти
БРАВО!
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07.07.2022 22:01 Відповісти
 
 