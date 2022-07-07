За останні тижні ЗСУ знищили 16 ворожих баз, казарм та складів із боєприпасами
Упродовж останніх кількох тижнів українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
От перелік знищеного:
▪️28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.
▪️28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.
▪️1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.
▪️1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.
▪️2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.
▪️2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.
▪️3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.
▪️4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.
▪️4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.
▪️4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.
▪️5 липня. Донецьк. Удар по базі рф на "КамАЗ центр".
▪️5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.
▪️6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.
▪️6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.
▪️6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.
▪️6 липня. Херсон. Вибух на складі рф.
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p.s. Там кажуть мацква о5 горєла? То часом не наші партизаніли? чи кацапи врубили режим самознищення..
@Zn_Portnova
В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли на...уй.