За останні тижні ЗСУ знищили 16 ворожих баз, казарм та складів із боєприпасами

Упродовж останніх кількох тижнів українські військові знищили 16 позицій, де розміщувалися російські казарми та склади з боєприпасами.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік знищеного:

▪️28 червня. Нова Каховка, Херсонщина. Удар по інфраструктурі рашистів.

▪️28 червня. Перевальськ, Луганщина. Удар по складу БК.

▪️1 липня. Ровеньки, Луганщина. Удар по ремонтно-механічному заводу.

▪️1 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по складу БК.

▪️2 липня. Чорнобаївка, Херсонщина. Удар по складу БК.

▪️2 липня. Попасна, Луганщина. Удар по складу БК.

▪️3 липня. Мелітополь, Запоріжжя. Удар по базах рашистів в районі аеродрому.

▪️4 липня. Сніжне, Донеччина. Удар по складу БК.

▪️4 липня. Ясинувата, Донеччина. Удар по казармі.

▪️4 липня. Донецьк. Удар по складу БК в районі залізничного вокзалу.

▪️5 липня. Донецьк. Удар по базі рф на "КамАЗ центр".

▪️5 липня. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Удар по складу БК.

▪️6 липня. Великий Бурлук, Харківщина. Удар по складу БК.

▪️6 липня. Макіївка, Донеччина. Удар по базі.

▪️6 липня. Донецьк. Удар по нафтобазі.

▪️6 липня. Херсон. Вибух на складі рф.

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