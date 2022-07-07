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Новини Війна
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Головний рабин Москви Гольдшмідт залишив свою посаду: Раніше він відмовився підтримати війну РФ проти України

гольдшмідт

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт остаточно залишив Росію.

Про це у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, інформує Цензор.НЕТ.

"Він відмовився підтримати війну проти України, і вчора був офіційно звільнений з усіх посад, які він обіймав близько 30 років - у тому числі головного рабина Москви, голови рабинського суду тощо", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головний рабин України радить євреям їхати з Росії, бо там опускається залізна завіса

Автор: 

євреї (124) росія (64923)


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Топ коментарі
+5
молодець
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07.07.2022 11:07
+4
Нациськими раввінами. У Кацапії схоже не лише МПЦ - підрозділ ФСБ.
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07.07.2022 11:50
+2
а ким звільнений?
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07.07.2022 11:07
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молодець
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07.07.2022 11:07 Відповісти
респект, РАБІ !

єдиний мешканець Москви, який вірить в Бога....
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07.07.2022 13:52 Відповісти
а ким звільнений?
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07.07.2022 11:07 Відповісти
Нациськими раввінами. У Кацапії схоже не лише МПЦ - підрозділ ФСБ.
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07.07.2022 11:50 Відповісти
Не получилось усидеть на двух стульях сразу и пройти между струек. Пора определяться со своей позицией и делом в том числе
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07.07.2022 11:09 Відповісти
Рабі визначився по совісті
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07.07.2022 13:54 Відповісти
А хто там в них самий головний?
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07.07.2022 11:11 Відповісти
у них самі головні - це 10 еврейских банків, так звана федеральна сістема США, які друкують гроші для всього світу
ну як друкують? просто малюють нолики у кампутера
наприклад еврейский банк J.P. Морган намалював достаньо грошей щоб фінансувати єкономіку Гитлера, а очолив Центральний Банк Третьйого рейху беспосередній керівник J.P. Морган - банкір Шахт (Hjalmar Schacht), до речі він був й міністром єкономіки Третьйого рейху
Приймав він, до речі й Гімлера й Герінга й Бормана, на тіей стороні стола де сидів саме Гітлер

і що найбільш цікаво, що він не був представлений на Нюрнбергському трибуналі, просочился между струйками, та поїхав додому у J.P. Morgan
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07.07.2022 11:29 Відповісти
Головний раввін - виборна посада.
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07.07.2022 11:52 Відповісти
Раввін всєя Русі...
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07.07.2022 12:57 Відповісти
а ми, дивлячись на Рабіновіча й Бойко, Допу й Гепу, Ківу та Медведчука - вважаємо всіх жидів дегенератами та подонками
та може Ізраїлю та Моссаду треба поцікавитися скотобидлом, що робить націю евреїв ізгоями у Україні ??

Моссад же поцікавився, наприклад, Резсу Кастнером, який організував у третьойму Рейху добичу золота для нужд Рейху з евреев? Й випадково цей організатор еврейских концлагерів у Треьему Рейху іздох за пару днів до суда.

А жаль.
Він міг би багато цього цікавого розповісти. Починаючи з Харьковского жида Боріса Штейфона, який працював у Гітлера командуючим армією (до речі у Харкові жиди з клана Адольфовича, названого так на честь Гітлера конкрують за опанування грошовими потоками української держави з жидами с клана Штейфона) - перемагають зараз жиди з клана Адольфовича.
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07.07.2022 11:18 Відповісти
Зеленського в список забули включити.
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07.07.2022 11:30 Відповісти
Ось цей жид організував у Третьойму Рейху концлагері для добичи золотішка з зубов евреев, з ложичок золотих, що вони ховали на собі та з прочих золотих дрібничок, що так ********** евреї. До суда не дожив, бо ним за пару днів до суду поцікавився Моссад (щоб не виплило багато інших ціковстей про жида Мессершмідта, про жида Айзенберга (розробника усьєї зброї третього Рейху, про жида Науманна - що випускав газетку - Евреї-націионалсоціалісти за Гітлера та усіх інших цікавих персонажей з оточення Гітлера).

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07.07.2022 11:36 Відповісти
не 3ійшлись в ціні
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07.07.2022 11:33 Відповісти
Звільнений.

Хах. Тобто цю структура філіал російських спецслужб для зомбування євреїв. І як тільки її лідер відмовився діяти на шкоду інтересам своїх прихожан так зразу його росіяни вижили геть.
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07.07.2022 19:45 Відповісти
 
 