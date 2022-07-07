Головний рабин Москви Гольдшмідт залишив свою посаду: Раніше він відмовився підтримати війну РФ проти України
Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт остаточно залишив Росію.
Про це у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, інформує Цензор.НЕТ.
"Він відмовився підтримати війну проти України, і вчора був офіційно звільнений з усіх посад, які він обіймав близько 30 років - у тому числі головного рабина Москви, голови рабинського суду тощо", - зазначив він.
Топ коментарі
+5 частный сектор
показати весь коментар07.07.2022 11:07
+4 Eugen Sсhorf
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+2 serhiy ivanov #484139
показати весь коментар07.07.2022 11:07
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єдиний мешканець Москви, який вірить в Бога....
ну як друкують? просто малюють нолики у кампутера
наприклад еврейский банк J.P. Морган намалював достаньо грошей щоб фінансувати єкономіку Гитлера, а очолив Центральний Банк Третьйого рейху беспосередній керівник J.P. Морган - банкір Шахт (Hjalmar Schacht), до речі він був й міністром єкономіки Третьйого рейху
Приймав він, до речі й Гімлера й Герінга й Бормана, на тіей стороні стола де сидів саме Гітлер
і що найбільш цікаво, що він не був представлений на Нюрнбергському трибуналі, просочился между струйками, та поїхав додому у J.P. Morgan
та може Ізраїлю та Моссаду треба поцікавитися скотобидлом, що робить націю евреїв ізгоями у Україні ??
Моссад же поцікавився, наприклад, Резсу Кастнером, який організував у третьойму Рейху добичу золота для нужд Рейху з евреев? Й випадково цей організатор еврейских концлагерів у Треьему Рейху іздох за пару днів до суда.
А жаль.
Він міг би багато цього цікавого розповісти. Починаючи з Харьковского жида Боріса Штейфона, який працював у Гітлера командуючим армією (до речі у Харкові жиди з клана Адольфовича, названого так на честь Гітлера конкрують за опанування грошовими потоками української держави з жидами с клана Штейфона) - перемагають зараз жиди з клана Адольфовича.
Хах. Тобто цю структура філіал російських спецслужб для зомбування євреїв. І як тільки її лідер відмовився діяти на шкоду інтересам своїх прихожан так зразу його росіяни вижили геть.