Головний рабин Москви Гольдшмідт залишив свою посаду: Раніше він відмовився підтримати війну РФ проти України

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт остаточно залишив Росію.

Про це у Facebook повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, інформує Цензор.НЕТ.

"Він відмовився підтримати війну проти України, і вчора був офіційно звільнений з усіх посад, які він обіймав близько 30 років - у тому числі головного рабина Москви, голови рабинського суду тощо", - зазначив він.

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