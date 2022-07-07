Понад 3400 підприємств, зокрема 479 промислових, припинили свою діяльність на Луганщині, - Гайдай

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині свою діяльність припинили понад 3400 підприємств, зокрема 479 промислових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог із 2014 року не докладав жодних зусиль щодо розвитку підконтрольних йому територій Луганської області. Напевно, тому з такою люттю знищено все, що протягом останніх восьми років працювало, будувалося, створювалося на територіях, контрольованих українською владою. Діяльність припинили понад 3400 підприємств, зокрема 479 промислових", - написав Гайдай.

Він зазначив, що майнові комплекси зазначених підприємств перебувають на окупованих територіях і "дістали значних пошкоджень, економічні втрати обчислюються мільярдами гривень".

"Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №326 затверджено "Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ". Цим Порядком визначено 22 основні напрями, за якими проводитиметься оцінка шкоди та збитків, і приблизний перелік показників до них", - зазначив голова ОВА.

За його словами, вже до жовтня поточного року центральні органи влади мають затвердити детальні методики оцінки щодо кожного з напрямів.

При цьому Гайдай уточнив, що вже 330 представників бізнесу Луганщини надали інформацію про шкоду, якої було завдано їм російськими окупантами.

"Ми продовжуємо збирання інформації про шкоду та збитки, завдані бізнесу Луганської області внаслідок російської агресії. За знищення нашої інфраструктури ворог відповість окремо. Вже на сьогодні влада проводить підготовчу роботу з розгляду злочинів Росії в міжнародних судах. Всю необхідну для захисту своїх прав інформацію нам вже надали 330 підприємців", - наголосив Гайдай.

Він додав, що інформацію про завдану шкоду державним, комунальним та приватним суб'єктам господарювання Луганської області необхідно надавати в онлайн-формі, яка доступна за посиланням.

Крім того, за численними запитами від підприємців, підготовлено також анкету з пошкоджень, завданих виробничим або комерційним будівлям, яка доступна за посиланням.

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