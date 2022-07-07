Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю. КАРТА

Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа їдуть на зустріч на Сувальському перешийку - території, що відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда та Науседа відвідають мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід" та логістичний батальйон Великого князя Литовського Вітаутаса у Литві.

В зустрічі також візьмуть участь міністри оборони Польщі та Литви.

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Сувальський перешийок - це територія навколо міст Сувалки, Авґустов та Сейни, що з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. Багато експертів називають його стратегічним для всього НАТО. Нещодавно сайт "Politico" писав, що у разі зіткнення між Росією та НАТО Сувальський перешийок, ймовірно, буде "першою точкою контакту".