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Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю. КАРТА

дуда,науседа

Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа їдуть на зустріч на Сувальському перешийку - території, що відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда та Науседа відвідають мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід" та логістичний батальйон Великого князя Литовського Вітаутаса у Литві.

В зустрічі також візьмуть участь міністри оборони Польщі та Литви.

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Сувальський перешийок - це територія навколо міст Сувалки, Авґустов та Сейни, що з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. Багато експертів називають його стратегічним для всього НАТО. Нещодавно сайт "Politico" писав, що у разі зіткнення між Росією та НАТО Сувальський перешийок, ймовірно, буде "першою точкою контакту".

Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю 01

Автор: 

Білорусь (7923) Калінінград (95) Литва (2379) Польща (8478) росія (64923) Дуда Анджей (770) Науседа Гітанас (333)


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Символічно.
Поляки і литовці - наші гарні друзі і союзники. Разом здолаємо мордор!
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07.07.2022 11:21 Відповісти
Вопрос с Калининградом нужно было решать ещё при розвале союза
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07.07.2022 11:21 Відповісти
Первый канал: "Мы положили США и НАТО на лопатки."

Апти Алаудинов, командир чеченского отряда Ахмат выступил в эфире первого канала российского ТВ.

Алаудинов сообщил, что российские силы "положили на лопатки США и НАТО", что "следующей точкой будет Киев, а второй после него - Варшава".

По словам Алаудинова, кадыровцы "поставят на колени Европу", а для захвата Латвии "потребуется не больше взвода чеченского спецназа".
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07.07.2022 11:25 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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07.07.2022 11:38 Відповісти
"....взвода чеченского спецназа" .....eti borodatie , putinskie shljuhi dazhe nepodazrevajut kakie butilki mi dlja nih sdes ponasaberali
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07.07.2022 11:48 Відповісти
Они что, там все вечно под приходом, нести подобную херню?Если НАТО вступит в войну, от вашей паРаши даже говна не останется.
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Координация работы двух стран ЕС в данной ситуации необходима...
Мало ли что в башке кремлевской Моли...
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07.07.2022 11:27 Відповісти
Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю.

Невже таки ПЕРЕШИЙКУ ? Може КОРИДОР Сувалки?


Адже Переши́йок - вузька смужка землі, ********* з двох боків водою, яка сполучає більші частини суші. Є протилежністю протоці, яка пролягає між двома ділянками ...

Сувалкский коридор» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Suwalki Gap, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Przesmyk suwalski; в американской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F военной терминологии «коридор - гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калининградской областью России.
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07.07.2022 11:44 Відповісти
 
 