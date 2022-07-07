Дуда й Науседа зустрінуться на стратегічному Сувальському перешийку між РФ та Білоруссю. КАРТА
Президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Науседа їдуть на зустріч на Сувальському перешийку - території, що відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.
Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.
Дуда та Науседа відвідають мобільний командний пункт багатонаціональної дивізії "Північний Схід" та логістичний батальйон Великого князя Литовського Вітаутаса у Литві.
В зустрічі також візьмуть участь міністри оборони Польщі та Литви.
Сувальський перешийок - це територія навколо міст Сувалки, Авґустов та Сейни, що з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі. Багато експертів називають його стратегічним для всього НАТО. Нещодавно сайт "Politico" писав, що у разі зіткнення між Росією та НАТО Сувальський перешийок, ймовірно, буде "першою точкою контакту".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поляки і литовці - наші гарні друзі і союзники. Разом здолаємо мордор!
Апти Алаудинов, командир чеченского отряда Ахмат выступил в эфире первого канала российского ТВ.
Алаудинов сообщил, что российские силы "положили на лопатки США и НАТО", что "следующей точкой будет Киев, а второй после него - Варшава".
По словам Алаудинова, кадыровцы "поставят на колени Европу", а для захвата Латвии "потребуется не больше взвода чеченского спецназа".
Мало ли что в башке кремлевской Моли...
Невже таки ПЕРЕШИЙКУ ? Може КОРИДОР Сувалки?
Адже Переши́йок - вузька смужка землі, ********* з двох боків водою, яка сполучає більші частини суші. Є протилежністю протоці, яка пролягає між двома ділянками ...
Сувалкский коридор» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Suwalki Gap, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Przesmyk suwalski; в американской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F военной терминологии «коридор - гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калининградской областью России.