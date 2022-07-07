На користь ЗСУ передано ще майже 1 млн грн арештованих російських активів, - прокуратура

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в рамках розслідування кримінального провадження відносно резидента РФ передано на користь Збройних сил України близько 1 млн гривень вилучених активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Установлено, що службові особи та власники підприємства, що надає консалтингові послуги, запровадили протиправний фінансовий механізм безпідставного формування податкового кредиту, обготівковування та виведення грошових коштів за кордон, що в свою чергу наносило шкоду державній та економічній безпеці України.

"Під час слідства в офісному приміщенні згаданого підприємства-резидента РФ проведено обшук, у ході якого вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність останнього. За результатами слідчих дій на банківські рахунки товариства накладено арешт.

На даний час в рамках розслідування арештовані активи на суму 1 млн гривень перераховані на потреби Збройних сил України. Вживаються заходи щодо звернення на користь ЗСУ іншого майна резидента РФ", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями службовими особами товариства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО