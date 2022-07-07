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Новини Війна
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На користь ЗСУ передано ще майже 1 млн грн арештованих російських активів, - прокуратура

Подільською окружною прокуратурою міста Києва за матеріалами Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в рамках розслідування кримінального провадження відносно резидента РФ передано на користь Збройних сил України близько 1 млн гривень вилучених активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Установлено, що службові особи та власники підприємства, що надає консалтингові послуги, запровадили протиправний фінансовий механізм безпідставного формування податкового кредиту, обготівковування та виведення грошових коштів за кордон, що в свою чергу наносило шкоду державній та економічній безпеці України.

"Під час слідства в офісному приміщенні згаданого підприємства-резидента РФ проведено обшук, у ході якого вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність останнього. За результатами слідчих дій на банківські рахунки товариства накладено арешт.

На даний час в рамках розслідування арештовані активи на суму 1 млн гривень перераховані на потреби Збройних сил України. Вживаються заходи щодо звернення на користь ЗСУ іншого майна резидента РФ", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також за фактом можливого зловживання своїми повноваженнями службовими особами товариства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилучено товар виробництва РФ на понад 9,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Київ (19410) прокуратура (3667) ЗСУ (7499) актив (237)


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К концу года 2-й миллион гривен для ВСУ соберёте?... Надо наверное из прокуроров сформировать как минимум роту и отправить в самые горячие места, чтобы приходили в себя побыстрее и искали десятки миллионов долларов, а не копейки, длбы
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07.07.2022 11:21 Відповісти
1 млн грн? Ви знущаєтесь?
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07.07.2022 11:21 Відповісти
Ні. Вони з гордістю звітують. Цілий мільйон! Гривень! На ЗСУ! Не дарма їдять хліб з маслом і червоною ікрою.
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07.07.2022 11:24 Відповісти
В премій за це отримали на три мільйони, мабуть.
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07.07.2022 11:36 Відповісти
Фу яка ганьба! Це 28000 доларів всього навсього! Копійки! Рашисти тут мільярди заробляли роками на нашому майні і ресурсах! У кожного прокурора квартира/будинок в Києві в рази дорожче коштує! Гниди кончені.
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07.07.2022 11:40 Відповісти
Мільйон, ВАУ!....
А де решта 99%?!!
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07.07.2022 11:48 Відповісти
Это даже не факт что 0.01% ... судейская мразота как всегда ... просто пятая колонна ... гангрена на теле Украины
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07.07.2022 11:59 Відповісти
рашистський колаборант хламідія відмазує гроші абрамовіча, які попали під санкції. А це 2.9 трлн гривень, які мали підти до ЗСУ. А нам тут розповідають про якийсь мільйон. ****, не так страшні чужі воші, як свої Ze-гниди.
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07.07.2022 12:07 Відповісти
1 млн. грн. это зарплата 10 воинов за месяц
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07.07.2022 20:49 Відповісти
 
 