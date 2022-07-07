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Новини Війна
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Під час розбору завалів меткомбінату в окупованому Маріуполі на міні підірвались 8 цивільних, - Андрющенко

маріуполь

На маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча підірвались на міні 8 цивільних осіб.

Про це у Telegram розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень 8 цивільних в ході таких робіт у середині заводу підірвалися на міні з різними ступенями ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Андрющенка, заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після "запуску заводу".

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Автор: 

вибух (4438) Маріуполь (3222) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+10
закономерный итог любого сотрудничества с оккупантом.
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07.07.2022 11:40
+3
как не верить "асвабадителям"!?
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07.07.2022 11:49
+2
как можно верить оккупантам, не понимаю...
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07.07.2022 11:41
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закономерный итог любого сотрудничества с оккупантом.
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07.07.2022 11:40 Відповісти
Ну как сотрудничество, стоит мурло с автоматом, вот и все сотрудничество.
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07.07.2022 12:19 Відповісти
как можно верить оккупантам, не понимаю...
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07.07.2022 11:41 Відповісти
как не верить "асвабадителям"!?
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07.07.2022 11:49 Відповісти
Водночас, за словами Андрющенка, заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після "запуску заводу".

Так его ж разбомбили, какой запуск? я хренею с этих мариупольченцев ...
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07.07.2022 11:55 Відповісти
разбомбили "Азовсталь"
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07.07.2022 11:58 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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07.07.2022 11:57 Відповісти
для вати вони взагалі не окупанти... може свої, може майже свої... чого б не допомогти....
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07.07.2022 12:00 Відповісти
Ок, с ватой разобрались, что с остальными десятками тысяч людей делать?
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07.07.2022 13:10 Відповісти
У сибір, целіну підіймать.
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07.07.2022 13:49 Відповісти
нехай щастить
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07.07.2022 12:45 Відповісти
Да тому що не...й шастать, пропитляли від ЗСУ, не захистили свій дім, хочуть кацапського щастя. Що ж отримали.
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07.07.2022 13:36 Відповісти
 
 