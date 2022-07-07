Під час розбору завалів меткомбінату в окупованому Маріуполі на міні підірвались 8 цивільних, - Андрющенко

На маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча підірвались на міні 8 цивільних осіб.

Про це у Telegram розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча. Фактично людей використовують як мінерів. За останній тиждень 8 цивільних в ході таких робіт у середині заводу підірвалися на міні з різними ступенями ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Андрющенка, заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після "запуску заводу".

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