6 липня Повітряні сили знищили дві ворожі ракети, склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти, техніку та живу силу окупантів

6 липня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено дві крилі ракети "Калібр", які окупанти випустили по південних областях з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, на різних напрямках противник продовжує застосовувати проти зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів Повітряних Сил протирадіолокаційні авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31П та Х-58, намагаючись знищити позиції нашої протиповітряної оборони. Захисники неба вживають усіх заходів протидії, аби ці ракети не досягали цілей.

"Ударна авіація - бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України, атакували ворога на Східному та Південному напрямках, вражаючи позиції окупантів вогнем з повітря. Знищено польовий склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти російських окупантів, скупчення військ - до десяти одиниць бойових броньованих машин та живу силу ворога", - йдеться у повідомленні.

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