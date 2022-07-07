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Затримане у Карасу судно РФ з краденим українським зерном відпустили: Посла Туреччини викликали до МЗС

туреччина

Ввечері 6 липня у Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому. У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві", - додали в МЗС.

Читайте: Україна просить Туреччину перевірити ще три російські судна на наявність краденого зерна, - Reuters

Автор: 

зерно (3114) МЗС (4107) Туреччина (3491)


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Топ коментарі
+23
і це турки набуваються в гаранти, в посередники?

Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
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07.07.2022 11:52
+20
а что вы ожидали от турецкого *****!?
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07.07.2022 11:52
+9
Все логично, помидоры важнее.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
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07.07.2022 11:55
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а что вы ожидали от турецкого *****!?
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07.07.2022 11:52 Відповісти
хотя я конечно и сам на что то надеялся
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07.07.2022 11:54 Відповісти
і це турки набуваються в гаранти, в посередники?

Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
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07.07.2022 11:52 Відповісти
та они "Финикию" уже три раза за июнь отпустили.
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07.07.2022 11:54 Відповісти
Все логично, помидоры важнее.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
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07.07.2022 11:55 Відповісти
На двох стільчаках...
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07.07.2022 11:56 Відповісти
Турки все граються в "і нашим і вашим ". Але до добра це не доведе.
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07.07.2022 11:56 Відповісти
Ось так і становиться зрозумілим, "кто єсть ху..."
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07.07.2022 11:57 Відповісти
Тюркия в тяжёлом экономическом положении...Эрдоган старается удержаться у власти любыми путями...
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07.07.2022 11:58 Відповісти
почему кремль, как член одкб, не встал на сторону армян и не помог отстоять нагорный карабах в войне с азербайджаном?
потому что был договорняк в результате которого турки получили для азербайджана нагорный карабах и не только.
что же тогда получили москали?
- то что мы сейчас наблюдаем. Эрдоган пытается сидеть сразу на нескольких стульях.
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07.07.2022 12:14 Відповісти
Для сохранения власти все средства хороши, а эрдогану голодные турки ни к чему, впрочем, как и сирийцы, ибо потенциальные эмигранты. Поэтому это зерновой экспресс, который начался еще в марте, не закончится до осени, а может даже и до зимы. Турки уже пятый месяц морозят проблему, и им *****, что загрузка происходит на крымской АВЛИТЕ. В общем - "здесь играем, здесь не играем, а здесь селёдку заворачиваем".

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07.07.2022 12:21 Відповісти
да в конце концов, проводите работу с крымскими татарами их в Турции больше миллиона...
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07.07.2022 11:59 Відповісти
Да. Из 87 миллионов.
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07.07.2022 12:09 Відповісти
Гроші не пахнуть...
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07.07.2022 12:02 Відповісти
Міжнародного права не існує. Тільки сила.....
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07.07.2022 12:05 Відповісти
влажная мечта *****! На самом деле, - нет. Существует. Все за все ответят
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07.07.2022 12:08 Відповісти
нет
оон, обсе, пасе и прочие дармоеды - пустой звук.
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07.07.2022 13:41 Відповісти
Все, що треба знати про 'друзів' турків. Вороги і злочинці! Але мабуть не для ОПи
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07.07.2022 12:07 Відповісти
Турция в этом плане едерасты еще те, на двух стульях усидеть пытаються. НО, почему молчат журналисты о внутренней проблеме с зерно?
УЗ подняло аренду зерновозов в 10 раз + тариф на перевозку на 70%, у фермеров волосы на затылке подымаются, сейчас даже с мин. зароботком трудно реализовать, в ноль скоро станет хорошим показателем, хранить негде. Этот урожай будет крайним до окончания войны для мнооогих фермеров.
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07.07.2022 12:17 Відповісти
Так на это и расчет,фермеры никому не нужны,скупят потом землю за безценок или отберут за долги,все по плану
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07.07.2022 12:33 Відповісти
Турки з цими подвійними стандартами дограються.
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07.07.2022 12:35 Відповісти
Те зерно вкрадене не лише в українців , а й в татар , фермерів з херсонщини й Запоріжжя . . Фактично - турки допомагають русні , обкрадати своїх же - близьких родичів .
Завжди не надто довіряв туркам ,, а тепер і - поготів .
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07.07.2022 12:44 Відповісти
потопити треба,
подавати позови в суди на парашу, на власників суден,
від бабла турки не відмовляться
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07.07.2022 13:22 Відповісти
вся проблема с ползучей оккупацией юга Украины и систематическими =контранступлениями= в инфополе
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07.07.2022 13:53 Відповісти
Ось яка сьогодні ціна Українського хліба
Весь світ,який хоче Українського хліба повинен це бачити!
https://twitter.com/i/status/1544774858613133315
https://twitter.com/i/status/1544719391283109889
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07.07.2022 13:53 Відповісти
 
 