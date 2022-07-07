Затримане у Карасу судно РФ з краденим українським зерном відпустили: Посла Туреччини викликали до МЗС
Ввечері 6 липня у Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.
Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу", - йдеться в повідомленні.
В міністерстві зазначили, що, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене.
"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому. У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві", - додали в МЗС.
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Геть! (ну, щоб уникнути бану за пнх). Але всі зрозуміли.
ПЫСЫ: Расчет на других ВСЕГДА ошибочен. Да, немного помогут, но только немного. А дальше сами.
потому что был договорняк в результате которого турки получили для азербайджана нагорный карабах и не только.
что же тогда получили москали?
- то что мы сейчас наблюдаем. Эрдоган пытается сидеть сразу на нескольких стульях.
оон, обсе, пасе и прочие дармоеды - пустой звук.
УЗ подняло аренду зерновозов в 10 раз + тариф на перевозку на 70%, у фермеров волосы на затылке подымаются, сейчас даже с мин. зароботком трудно реализовать, в ноль скоро станет хорошим показателем, хранить негде. Этот урожай будет крайним до окончания войны для мнооогих фермеров.
Завжди не надто довіряв туркам ,, а тепер і - поготів .
подавати позови в суди на парашу, на власників суден,
від бабла турки не відмовляться
Весь світ,який хоче Українського хліба повинен це бачити!
https://twitter.com/i/status/1544774858613133315
https://twitter.com/i/status/1544719391283109889