Затримане у Карасу судно РФ з краденим українським зерном відпустили: Посла Туреччини викликали до МЗС

Ввечері 6 липня у Туреччині відпустили російське судно з краденим українським зерном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу.

Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначили, що, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому. У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві", - додали в МЗС.

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