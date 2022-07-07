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Новини Війна
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В Росії охочих воювати в Україні почали набирати через державні центри зайнятості

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Влада РФ почала набирати охочих воювати в Україні через біржі праці - державні центри зайнятості в регіонах.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Важные истории", інформує Цензор.НЕТ.

Ваканції про набір військових розмістили на біржах праці щонайменше 7 підрозділів, що воювали в Україні. Загалом вони шукали 2166 людей.

Один з таких підрозділів - 64 мотострілкова бригада з Хабаровського краю (в/ч № 51460), що причетна до вбивствам та катуванню мирних мешканців в Бучі. В цю бригаду набирають 356 людей - снайперів, навідників, санітарних інструкторів. Контракт укладають лише якщо людина готова їхати воювати в Україну.

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Нових людей також шукають псковські десантники, теж причетні до злочинів у Бучі - 104-й гвардійський десантно штурмовий полк (в/ч № 32515). Туди набирають 300 людей. Обіцяють "стабільне щомісячне грошове забезпечення від 30 до 70 тисяч рублів, повне медичне та речове забезпечення, безкоштовне збалансоване триразове харчування" та інші привілеї.

Найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада з Бурятії (в/ч № 69647) — туди потрібні 1270 осіб. Бурятія посідає друге місце за кількістю смертей військовослужбовців. За час війни тут загинули щонайменше 195 людей, через що смертність чоловіків від 18 до 35 років у регіоні зросла більш ніж удвічі.

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Військові частини шукають не лише військовослужбовців, а й лікарів та психологів.

Наявність таких вакансій, на думку експертів, може свідчити і про великі втрати росіян, і про їх проблеми з набором військовослужбовців за контрактом.

Біржа праці - це лише один зі способів набору військовослужбовців для війни в Україні. Також проти українців можуть відправляти "кадирівських добровольців", а також примусово мобілізованих на окупованому Донбасі й бойовиків ПВК "Вагнера", зазначає видання.

Автор: 

росія (64923)


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Топ коментарі
+1
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07.07.2022 12:59
+1
на Авито еще можно объявления давать.
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07.07.2022 13:14
+1
им тампоны перед въездом в Украину всем выдают?
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07.07.2022 13:16
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"....збалансоване триразове харчування..." Ага. Просроченими сухпаями. Обсиратиметься орочня теж збалансовано))
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07.07.2022 12:49 Відповісти
Занятость то какая у них. Будут провожать их под хор Александрава с кабЗдоном и под шуточки ЗАДорнова
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07.07.2022 12:54 Відповісти
Бажаючих, підготовлених валом:
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07.07.2022 12:57 Відповісти
А чё, сможет из-за угла стрелять
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07.07.2022 13:29 Відповісти
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07.07.2022 12:59 Відповісти
им тампоны перед въездом в Украину всем выдают?
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07.07.2022 13:16 Відповісти
Ау, цензор, перестань писати москалізмами: не мотострілкова, а мотострілецька
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07.07.2022 13:11 Відповісти
на Авито еще можно объявления давать.
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07.07.2022 13:14 Відповісти
Вакансія номер 200: гарматне м'ясо в Україну

тип роботи: тимчасова, разова;
додаткові премії: компенсація рідним, допомога на поховання 😆
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07.07.2022 13:15 Відповісти
мешок пластиковый большой, черный - за счет государства
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07.07.2022 14:06 Відповісти
BBC pro tze pysalo 2 misyatzi tomu
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07.07.2022 14:40 Відповісти
Типу в нас центри зайнятості в ВСУ не набирають.
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07.07.2022 14:59 Відповісти
Всю погань собирают
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07.07.2022 15:29 Відповісти
 
 