Про обов'язковий військовий облік для жінок з 1 жовтня наразі не йдеться, - Міноборони
Про обов’язкову постановку на військовий облік жінок наразі не йдеться, а за власним бажанням мобілізувалися до лав до ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росії близько тисячі жінок.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, які зміни плануються у питанні постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня, вона зазначила: "Станом на зараз ніякі зміни не плануються і не йдеться про обов’язкову постановку (на військовий облік. - Ред.). Додатково буде по цьому питанню доопрацьовання. Генеральний штаб буде про це повідомляти".
Маляр наголосила, що з 2014 року і по сьогоднішній день жодна жінка примусово не була мобілізована.
"А з 24 лютого по сьогодні у нас мобілізованих близько тисячі жінок. Це ті, що самі прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись", - підсумувала заступниця міністра оборони.
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Ця маляр вчепився в слово "примусово" як воша в кожуха і постійно наголос робить. Тоді хай роз'яснить що таке це "примусово". Це коли пістолет до скроні?
Недавно сделал невероятное открытие...любить наших врагов нпм велят потому..что любовь эта сведет их в Могилу...