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Новини Війна
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Про обов'язковий військовий облік для жінок з 1 жовтня наразі не йдеться, - Міноборони

жінки

Про обов’язкову постановку на військовий облік жінок наразі не йдеться, а за власним бажанням мобілізувалися до лав до ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росії близько тисячі жінок.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, які зміни плануються у питанні постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня, вона зазначила: "Станом на зараз ніякі зміни не плануються і не йдеться про обов’язкову постановку (на військовий облік. - Ред.). Додатково буде по цьому питанню доопрацьовання. Генеральний штаб буде про це повідомляти".

Маляр наголосила, що з 2014 року і по сьогоднішній день жодна жінка примусово не була мобілізована.

"А з 24 лютого по сьогодні у нас мобілізованих близько тисячі жінок. Це ті, що самі прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок, вони можуть спокійно перетинати кордон, - Міноборони

Автор: 

жінки (623) військовий обов’язок (92) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+10
Брехуни зелені. Вже вам ніхто не вірить. Ні одного слова правди з початку війни. Жінки хай сидять за кордоном, хто в здоровому розумі вам повірить. Буде, як з чоловіками. Дурні повертались в Україну захищати, а їх в в армію не беруть, і не випускають. Дармова рабсила для олігархів. Заставляють робити за злиденну зарплату
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07.07.2022 12:57
+7
Так і чоловіків примусово не мобілізуть. Просто мобілізують. Абсолютно добровільно, якщо відмовляється - буцегарня.
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07.07.2022 12:56
+7
бубочка всех спас ? в очередной раз от не справедливого решения
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07.07.2022 13:12
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Так і чоловіків примусово не мобілізуть. Просто мобілізують. Абсолютно добровільно, якщо відмовляється - буцегарня.
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07.07.2022 12:56 Відповісти
Можна відмовитись, мотивуючи тим, що немає навичок і снайпер застрелить, допомагає.
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07.07.2022 13:00 Відповісти
Так я кажу, що все добровільно. Мотивація не має значення.
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07.07.2022 13:01 Відповісти
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07.07.2022 13:35 Відповісти
А он такой по заключению, что тут написано? Придатний. Ще питания є? За ухилення кримiнальна вiдповiдальнiсть. Вот и все навички.
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07.07.2022 14:17 Відповісти
А як тоді спокійно багатого мільйонів чоловіків призивного віку ходить по вулицям?
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07.07.2022 13:04 Відповісти
Тому що не потрібна така кількість. Для майбутньої ротації, скоріше за все.
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07.07.2022 13:05 Відповісти
Так і ходять. Поки не отримають повістку.
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07.07.2022 13:09 Відповісти
Та справа в іншому - зелені вважають всіх довкола дурнями, а не тільки свій лохторат.
Ця маляр вчепився в слово "примусово" як воша в кожуха і постійно наголос робить. Тоді хай роз'яснить що таке це "примусово". Це коли пістолет до скроні?
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07.07.2022 13:21 Відповісти
Навіщо комусь роздавати повістки та набирати немотивованих людей? У нас і так добровольців не усіх беруть тому що місць не вистачає, в тилу люди також корисні, як мінімум підтримують економіку та платять податки, а деяки ще й донатять на ЗСУ
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07.07.2022 13:12 Відповісти
Авот хз зачем. Вот зачем вчера проталкивали заходы за разрешениями в военкомат? Видать с повестками дела ниочинь. Почему - полагаю бардак-с
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07.07.2022 13:17 Відповісти
Брехуни зелені. Вже вам ніхто не вірить. Ні одного слова правди з початку війни. Жінки хай сидять за кордоном, хто в здоровому розумі вам повірить. Буде, як з чоловіками. Дурні повертались в Україну захищати, а їх в в армію не беруть, і не випускають. Дармова рабсила для олігархів. Заставляють робити за злиденну зарплату
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07.07.2022 12:57 Відповісти
У Бернарда Шоу есть такой афоризм...
Недавно сделал невероятное открытие...любить наших врагов нпм велят потому..что любовь эта сведет их в Могилу...
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07.07.2022 13:11 Відповісти
бубочка всех спас ? в очередной раз от не справедливого решения
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07.07.2022 13:12 Відповісти
Жінки можуть добровільно служити в армії, головнокомандувача секс символ бажано прибрати.
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07.07.2022 14:13 Відповісти
Пороботи, а де ваш ПАТРОН ПЄТЯ ПОРОШОК з СИНКОМ напевно в Тро Лондона))))
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07.07.2022 14:41 Відповісти
 
 