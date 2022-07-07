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Новини Війна
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Російська ракета влучила в молдавський танкер "Millennial Spirit", що дрейфував у Чорному морі із залишками дизпалива на борту, - ОК "Південь"

ракета

Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 ворог випустив 2 ракети Х-31.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, одна влучила в танкер "Millennial Spirit" (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

ОК "Південь" нагадає, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива. Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії.
Друга ракета самоліквідувалася над морем", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ворог завдав ракетних ударів по Одещині: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17196) корабель (1611) Молдова (2063) Одеська область (3186) ракети (4001) літак (2898) Чорне море (1658) танкер (324)


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Топ коментарі
+10
Крысы мавзолейные засрали все от Камчатки до Кенигсберга...
Работа у рюZZкаго мира такая тяжкая СкреПОНОС дело тонкое что Восток...
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07.07.2022 13:40
+5
По идее танкер без экипажа должен был сбить Су-30 - и концы в воду.
Нечего нападать на мирные танкеры без экипажа.
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07.07.2022 13:24
+5
Скорее, "Летучий Молдаванин".
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07.07.2022 13:25
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А куди зник екіпаж? Прямо Летючий Голландець.
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07.07.2022 13:20 Відповісти
Скорее, "Летучий Молдаванин".
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07.07.2022 13:25 Відповісти
Молдаванець.
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07.07.2022 13:28 Відповісти
всю дюжину кацапов после обстрела в феврале мы спасли, и они успешно уехали в свои ***** тогда же в феврале. Теперь это пятидесятилетнее корыто медленно течением тянет дальше на юг. По закону как бы ничье, поэтому, кто зайдет на борт, тому дизтоплива хватит до конца жизни.
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07.07.2022 13:39 Відповісти
Так там хозяева украинские были или русские? Экипаж вроде был русский, разбавленный одни турком
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07.07.2022 13:43 Відповісти
у этого корыта никогда не было ни украинских, ни росийских владельев. Последние годы этот плавучий хлам был во владении мальтийской ооошки.
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07.07.2022 16:17 Відповісти
ничего удивительного - стандартная говнетная РЛГСН.
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07.07.2022 13:23 Відповісти
По идее танкер без экипажа должен был сбить Су-30 - и концы в воду.
Нечего нападать на мирные танкеры без экипажа.
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07.07.2022 13:24 Відповісти
Сейчас Сранду сильно разгневается, топнет ножкой и выскажет свой протест. И фсёёёёёёёё.
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07.07.2022 13:27 Відповісти
Разгневается танкер и направится к Крымскому мосту.
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07.07.2022 13:29 Відповісти
e e e...na shto eto vy namekaete ? kakaja haraoshaja ideja......
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07.07.2022 13:32 Відповісти
А Санду тут при чем? Это вроде украинский дозаправщик, бегал вдоль побережья, заправлял корабли в открытом море. Способ уклонения от уплаты налогов)
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07.07.2022 13:39 Відповісти
с какого хрена он украинский, он мальтийский. Украинского у него было только ISM-менеджер херсонская компания с юрадресом на Ушакова.
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07.07.2022 16:31 Відповісти
Чим тобі Санду не подобається? Це найкраще що трапилося з Молдовою за 30років! Чи ти додонофіл?
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07.07.2022 23:23 Відповісти
Джек ґоробець??
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07.07.2022 13:30 Відповісти
Давненько он уже дрейфует, месяца 3 наверное. Жаль что не отдрейфовал к нужному месту в нужное время
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07.07.2022 13:36 Відповісти
130 дней. Молдавскому ВМФ на тот момент было не до того - они блокировали вторжение флота ПНР на Днестре.
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07.07.2022 13:46 Відповісти
Кроме порта приписки у танкера ничего молдавского не было)
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07.07.2022 14:10 Відповісти
Крысы мавзолейные засрали все от Камчатки до Кенигсберга...
Работа у рюZZкаго мира такая тяжкая СкреПОНОС дело тонкое что Восток...
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07.07.2022 13:40 Відповісти
война кацни с гражданскими судами продолжается...
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07.07.2022 13:43 Відповісти
.Друга ракета - самоліквідувалась .. Бо не вцілила - в ТАНКЕР ,, млять . !!! . Якийсь чудо - снайпер , видно , пілотував літак .
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07.07.2022 14:00 Відповісти
Подтолкнуть его к мосту.....☠️☠️☠️💥💥💥
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07.07.2022 14:50 Відповісти
 
 