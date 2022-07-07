Російська ракета влучила в молдавський танкер "Millennial Spirit", що дрейфував у Чорному морі із залишками дизпалива на борту, - ОК "Південь"

Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 ворог випустив 2 ракети Х-31.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, одна влучила в танкер "Millennial Spirit" (прапор Молдова), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпалива на борту.

ОК "Південь" нагадає, що танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну 2022 року.

"Наразі, імовірно, горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпалива. Через блокаду рашистами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії.

Друга ракета самоліквідувалася над морем", - йдеться у повідомленні.

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