З окупантами в Енергодарі погодились співпрацювати лише 46 освітян, - мер Орлов

Лише 46 освітян погодились співпрацювати з окупаційною "владою" в Енергодарі.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Колаборанти в освіті Енергодара! Як ми вже писали, прикро, але дійсно в освіті є і такі. Їх не так багато в порівнянні з загальною кількістю працюючих.



46 осіб: 13 педагогічних працівників ( 2 - працівники шкіл, 8- працівники садочків, 3 - позашкільні заклади), 29 технічного персоналу, 4 працівників управління. Всіх знаємо поіменно і не тільки ми!" - поінформував очільник міста.

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