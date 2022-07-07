З окупантами в Енергодарі погодились співпрацювати лише 46 освітян, - мер Орлов
Лише 46 освітян погодились співпрацювати з окупаційною "владою" в Енергодарі.
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Колаборанти в освіті Енергодара! Як ми вже писали, прикро, але дійсно в освіті є і такі. Їх не так багато в порівнянні з загальною кількістю працюючих.
46 осіб: 13 педагогічних працівників ( 2 - працівники шкіл, 8- працівники садочків, 3 - позашкільні заклади), 29 технічного персоналу, 4 працівників управління. Всіх знаємо поіменно і не тільки ми!" - поінформував очільник міста.
Топ коментарі
+7 Анатолий К #427424
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+5 частный сектор
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+4 Fjall_Raven
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2 вчителя 8 вихователів
Решта - прибиральніці сторожа тощо
скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!