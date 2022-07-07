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З окупантами в Енергодарі погодились співпрацювати лише 46 освітян, - мер Орлов

школа

Лише 46 освітян погодились співпрацювати з окупаційною "владою" в Енергодарі.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Колаборанти в освіті Енергодара! Як ми вже писали, прикро, але дійсно в освіті є і такі. Їх не так багато в порівнянні з загальною кількістю працюючих.

46 осіб: 13 педагогічних працівників ( 2 - працівники шкіл, 8- працівники садочків, 3 - позашкільні заклади), 29 технічного персоналу, 4 працівників управління. Всіх знаємо поіменно і не тільки ми!" - поінформував очільник міста.

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Автор: 

окупація (6666) колабораціонізм (1157) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+7
46 освітян, це не лише, а це дуже багато для такого маленького містечка. Але, що говорити "какая разница" в дії. Це так воно виглядає, коли топтитися і критикувати армію, мову і віру.
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07.07.2022 13:22
+5
а еще совсем недавно делали показатели на выборных участках для опеже и слуг народа
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07.07.2022 13:20
+4
ці 46 освітян й стануть гауляйтерами на виборчих дільницях при "рехверендумі". думаю, у них у всих є досвід роботи в виборчих комісях ще з виборів януковоща.
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07.07.2022 13:29
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а еще совсем недавно делали показатели на выборных участках для опеже и слуг народа
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07.07.2022 13:20 Відповісти
46 освітян, це не лише, а це дуже багато для такого маленького містечка. Але, що говорити "какая разница" в дії. Це так воно виглядає, коли топтитися і критикувати армію, мову і віру.
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07.07.2022 13:22 Відповісти
( 2 - працівники шкіл, 8- працівники садочків, 3 - позашкільні заклади), 29 технічного персоналу, 4 працівників управління)

2 вчителя 8 вихователів

Решта - прибиральніці сторожа тощо
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07.07.2022 14:17 Відповісти
це Вам передали окупанти чи подоляк? А вообще-то "какая разница", головне, щоб був асфальт і світила лампочка.
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07.07.2022 14:59 Відповісти
населення в Енергодарі 55000 людей було до війни, але зараз менше та вжеш 2 вчителя у школі це багато.
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07.07.2022 16:14 Відповісти
ці 46 освітян й стануть гауляйтерами на виборчих дільницях при "рехверендумі". думаю, у них у всих є досвід роботи в виборчих комісях ще з виборів януковоща.
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07.07.2022 13:29 Відповісти
На фотоілюстрації школярка пише "Україна - це моя земля". Тепер школярі в Енергодарі будуть писати "масква сталіца нашей родіни". Акакаяразнитса?
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07.07.2022 13:44 Відповісти
5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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07.07.2022 13:51 Відповісти
Як правило на виборах задіяні вчителі в кожному місті, селі чи ОТГ. Ось вони і допомагають приходити до влади любітєлєй "русского мира" на сході і "слуг Бені" по всій України. Вони це все зробили разом, вони і є частинка 73%, бо сам бачив і чув, як одна леді зі школи розповідала бабусям прямо під час голосування, які в неї поцікавилися за кого, що Порошенко вор і барига, а Зеленський майбутнє. Поруч стояли поліцейські(курсанти) і не втручалися. Ось воно це майбутнє вже стукає снарядами в кожний дім.
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07.07.2022 15:03 Відповісти
не мало. и это только официальные данные
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07.07.2022 15:35 Відповісти
 
 