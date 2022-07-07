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Глава МЗС Британії Трасс перериває поїздку на саміт G20 через кризу в уряді Джонсона

трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс перериває поїздку до Індонезії, де вона мала взяти участь у саміті G20, і повертається до Лондона через кризу в уряді.

Про це повідомляє у четвер Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трасс, яка прибула на Балі лише днем раніше, тепер повертається до Великої Британії у зв'язку з очікуваним відходом у відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Зворотна подорож займе у глави МЗС близько 18 години.

Телеканал зазначає, що Трасс є одним із основних претендентів на посаду Джонсона, її шанси зайняти місце голови Торі становлять, за оцінками Sky News, 8/1.

Тим часом, вже 59 членів уряду, який спочатку складався зі 120 осіб, пішли у відставку.

Очікується, що пізніше у четвер Джонсон оголосить, що вирішив залишити свою посаду. Очікується, що з низки причин де-факто він залишить Даунінг-стріт лише восени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон іде з посади прем’єра Великої Британії. Восени, - ВВС

Автор: 

G20 (322) Велика Британія (5544) відставка (1459) Джонсон Борис (582) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+11
І скажіть, що англійська криза не вигідна кацапам.
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07.07.2022 13:46
+10
читав в неті що Джонсон дуже різка людина і за словом в кишеню не лізе. може в цьому його проблеми.
В той же час не був би він таким рішучим, європейські демократії досі б тупили і чекали з моря погоди.
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07.07.2022 13:54
+8
На Джонсона накинулись из-за его железной позиции по Украине, и что Рашка должна быть разбита полностью, а Украина полностью деокупирована. И не нужно тут рассказывать про какие то принципы и мораль высокого общества Великобритании из-за которого Джонсона начали травить. Банально, все дело в деньгах которое ***** через своих олигархов занес олигархам Великобритании.
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07.07.2022 14:07
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07.07.2022 13:41 Відповісти
І скажіть, що англійська криза не вигідна кацапам.
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07.07.2022 13:46 Відповісти
Скоро твоєму плєшивому прийде "лом у сраку". Переймайся краще цим, дегенерат.
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07.07.2022 13:57 Відповісти
Это же сколько денег нужно было отгрузить персонально чиновникам уряду Британии, что бы устроить такое шоу на пустом месте...
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07.07.2022 13:48 Відповісти
Там индусы давно рулят у них бабла немеряно
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07.07.2022 13:54 Відповісти
Судя по именам министров похоже на то.
Какие перспективы вы видите?
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07.07.2022 14:00 Відповісти
Бешеные гибридные деньги. До сих пор парламент Британии оставался островком свободы. С приходом в Лондон лубянки, похоже с этим покончено! Очень жаль!
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07.07.2022 14:44 Відповісти
читав в неті що Джонсон дуже різка людина і за словом в кишеню не лізе. може в цьому його проблеми.
В той же час не був би він таким рішучим, європейські демократії досі б тупили і чекали з моря погоди.
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07.07.2022 13:54 Відповісти
Індусятина з кацапятиною друзі
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07.07.2022 13:57 Відповісти
Книгу Бориса Джонсона "Фактор Черчилля" не читали..тогда не комментируйте положение дел в Британии...
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07.07.2022 13:57 Відповісти
Сравнить Украину и Англию. Этож пропасть в тысячелетие... когда премьерами стают такие как на фото
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07.07.2022 13:58 Відповісти
Ну вот потому мы 30 лет и топчемся в постсовковом болоте и дотоптались...
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07.07.2022 14:09 Відповісти
А що це за їбанько?
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07.07.2022 14:12 Відповісти
Майбутній перший зе-прем"єр Гончарук на масовці в якійсь студії. Шабашнічає...
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07.07.2022 21:33 Відповісти
Кстати дед Бориса Джонсона был последним министром иностранных дел в Османской империи...
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07.07.2022 14:06 Відповісти
На Джонсона накинулись из-за его железной позиции по Украине, и что Рашка должна быть разбита полностью, а Украина полностью деокупирована. И не нужно тут рассказывать про какие то принципы и мораль высокого общества Великобритании из-за которого Джонсона начали травить. Банально, все дело в деньгах которое ***** через своих олигархов занес олигархам Великобритании.
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07.07.2022 14:07 Відповісти
У ВБ немає олігархів, там є чиновники міністерств. Чиновники продаються. А так все схоже на правду.
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08.07.2022 00:20 Відповісти
Это муть вся на ДЕНГИ КРЕМЛЕВСКИХ ОРКОВ! Москальском баблом куплено пол Европы чинуш!
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07.07.2022 14:10 Відповісти
Борис найрішучіший друг України . Багато можна написати слів подяки йому , але навіть те що ми тут спілкуємося , можемо спілкуватися , я думаю є його частка . В тій підтримці нашої країни , як він приїздив та учив цих неуків , та підтримка . Не кожний так себе проявив у підтримці до нас
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07.07.2022 14:18 Відповісти
Джонсон тримайся!
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07.07.2022 21:31 Відповісти
 
 