Глава МЗС Британії Трасс перериває поїздку на саміт G20 через кризу в уряді Джонсона

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс перериває поїздку до Індонезії, де вона мала взяти участь у саміті G20, і повертається до Лондона через кризу в уряді.

Про це повідомляє у четвер Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Трасс, яка прибула на Балі лише днем раніше, тепер повертається до Великої Британії у зв'язку з очікуваним відходом у відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Зворотна подорож займе у глави МЗС близько 18 години.

Телеканал зазначає, що Трасс є одним із основних претендентів на посаду Джонсона, її шанси зайняти місце голови Торі становлять, за оцінками Sky News, 8/1.

Тим часом, вже 59 членів уряду, який спочатку складався зі 120 осіб, пішли у відставку.

Очікується, що пізніше у четвер Джонсон оголосить, що вирішив залишити свою посаду. Очікується, що з низки причин де-факто він залишить Даунінг-стріт лише восени.

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