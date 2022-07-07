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Новини
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Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги

європарламент

Європейський парламент проголосував за пропозицію Європейської Комісії надати Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тепер рішення має формалізувати Європейська рада.

Питання виділення цих коштів Україні було внесено до порядку денного Європарламенту за терміновою процедурою для того, щоб транш було надано ще до початку літніх канікул.

Як повідомлялося, 1 липня Європейська Комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. Це перша частина пакета макрофінансової допомоги розміром до 9 млрд євро, оголошеної комісією 18 травня 2022 року та схваленої Європейською Радою в рамках саміту 23-24 червня 2022 року.

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Ця допомога доповнить уже надану ЄС підтримку, яка передбачає екстрену позику макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро, виплачену в першій половині року. Отже, сума підтримки України від початку війни становитиме до 2,2 млрд євро і може сягнути 10 млрд євро, коли пакет надзвичайної допомоги Україні почне діяти в повному обсязі.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Європарламент (1041) допомога (8291) Євросоюз (13313)


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Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:01 Відповісти
З контролем за витратою кожного цента.
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07.07.2022 14:03 Відповісти
Ці гроші через Єрмака не опиняться в кишені Коломойського і не будуть використані в тіньових схемах запроданих олігархів
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07.07.2022 14:08 Відповісти
В країні немає грошей на армію, однак у сірож лєщєнко і мустафи вітренко, місячна зарплатня по мільйону, а віп пенсіонери як отримували по 300 тис пенсії, так і отримують. Я вже не кажу про офіс главклоуна на Банковій який і досі має рекордний бюджет у 2 млрд. зелені гниди, скільки можна жирувати під час війни?!!
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07.07.2022 15:51 Відповісти
 
 