Головний претендент на посаду прем'єра Великої Британії, - міністр оборони країни Воллес, - опитування
Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.
Про це свідчить останнє опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Згідно з новим опитуванням членів Консервативної партії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в будь-якому змаганні за лідерство. Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс.
Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.
Воллес до останнього зберігав підтримку Бориса Джонсона і відкликав її у четвер вранці, проте у відставку, як інші понад 50 членів кабміну, не пішов.
Воллес пояснив це тим, що має зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни, незалежно від того, хто є прем'єр-міністром.
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хоча Бориса жаль !
драйвовой дядько, з харизмою, скільки раз Україні круто допомагав
В Києві він був в червні, бачився з презедентом, а от, чи знає він Єрмака, надіюсь що ні.
Все буде ОК, тому русня дарма зараз радіє, що Джонсонюк уходить..
Сьогодні хочеться сказати "Дякую" цій людині.
"Дякую,Борисе!"
thank you ❤️❤️❤️