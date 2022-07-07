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Головний претендент на посаду прем'єра Великої Британії, - міністр оборони країни Воллес, - опитування

джонсон,воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Про це свідчить останнє опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з новим опитуванням членів Консервативної партії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в будь-якому змаганні за лідерство. Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.

Воллес до останнього зберігав підтримку Бориса Джонсона і відкликав її у четвер вранці, проте у відставку, як інші понад 50 членів кабміну, не пішов.

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Воллес пояснив це тим, що має зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни, незалежно від того, хто є прем'єр-міністром.

Автор: 

Велика Британія (5544) відставка (1459) Джонсон Борис (582) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+44
Мистаре Джонсона мы будем помнить и уважать при любом раскладе. А мистре Воллес судя по его предыдущим действиям, тоже наш человек.
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07.07.2022 14:51
+34
Якщо Воллес стане прем'єром, то дуже скоро русня буде верещати та вимолювати, щоб повернувся Джонсонюк.
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07.07.2022 14:54
+28
Сасибо Борису Джонсону, уверен, Бен Уолесс будет не хуже поддердживать Украину. И даже переходный период мало повлияет, так как Бен как никто другой в курсе всех дел, связанных с военной помощью .
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07.07.2022 14:53
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07.07.2022 14:49 Відповісти
Так это же хорошо)
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07.07.2022 14:49 Відповісти
Мистаре Джонсона мы будем помнить и уважать при любом раскладе. А мистре Воллес судя по его предыдущим действиям, тоже наш человек.
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07.07.2022 14:51 Відповісти
від переміни місць британських премьєрів підтримка України не міняється

хоча Бориса жаль !
драйвовой дядько, з харизмою, скільки раз Україні круто допомагав
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07.07.2022 15:23 Відповісти
Господи, верни Мэгги и Рона
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07.07.2022 14:52 Відповісти
Сасибо Борису Джонсону, уверен, Бен Уолесс будет не хуже поддердживать Украину. И даже переходный период мало повлияет, так как Бен как никто другой в курсе всех дел, связанных с военной помощью .
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07.07.2022 14:53 Відповісти
Якщо Воллес стане прем'єром, то дуже скоро русня буде верещати та вимолювати, щоб повернувся Джонсонюк.
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07.07.2022 14:54 Відповісти
Ха ха, ще краще, у піськова вуса опустилися 🤯🤯🤯
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07.07.2022 14:54 Відповісти
Нормально, но все же оружие надо иметь свое. Про это все западные лидеры толсто намекают украинской элитке, но последним все до попы.
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07.07.2022 14:56 Відповісти
Бен Воллєс - то "яструб", через якого зараз йдуть до нас воєнні "смаколики" від Британії.
В Києві він був в червні, бачився з презедентом, а от, чи знає він Єрмака, надіюсь що ні.
Все буде ОК, тому русня дарма зараз радіє, що Джонсонюк уходить..
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07.07.2022 14:58 Відповісти
кацапы вешайтесь
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07.07.2022 14:58 Відповісти
В квіьні 2019 році я пішов на Банкову сказати "Дякую" одній поважній людині.
Сьогодні хочеться сказати "Дякую" цій людині.
"Дякую,Борисе!"
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07.07.2022 15:00 Відповісти
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!!
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07.07.2022 15:00 Відповісти
Такогорівня відповідальності політиків не вистачає Україні!
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07.07.2022 15:00 Відповісти
...путин, его ближайшее окружение и генералы теперь как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века.
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07.07.2022 15:02 Відповісти
Воллес, якщо дивитися по діях, то норм. Але Джонсон харезматичний і цікавий. Я за Джонсона.
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07.07.2022 15:03 Відповісти
u Vollesa ushla zhena.....iz za.....UKRAINI !!!! ce seriozna on esho poddast kacapam zharu ZA VSE
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Капздець раб,Zeе...
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07.07.2022 15:08 Відповісти
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07.07.2022 15:08 Відповісти
...А Джонсона назначит министром обороны?
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Министр иностранных дел Лиз Трасс не враг Украины, но почему у меня ощущение что этот правительственный кризис повредит Украине.
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07.07.2022 15:11 Відповісти
Ощутительный ты наш,..... не пиши херні
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07.07.2022 18:47 Відповісти
Бен Коллес сожрет путлера вместе с бункером...
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07.07.2022 15:11 Відповісти
Your highest lovely Queen !

thank you ❤️❤️❤️
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07.07.2022 15:17 Відповісти
Буде видно
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07.07.2022 15:19 Відповісти
Ферзя з дошки прибрали. ***** купило 2-3міністри і посипались всі.
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07.07.2022 15:23 Відповісти
Я так розумію, там або звірюга Воллес або реінкарнація Тетчер пані Трасс... Індуси в прольоті... Ну що ж, непогано
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07.07.2022 16:19 Відповісти
давайте возьмём его следующим президентом Украины!!!
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07.07.2022 16:24 Відповісти
Англичан штормит после выхода из ЕС. Что-то хотят, а чего сами не знают. Одного убери, другого поставь. Всё не так, давай заново.
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07.07.2022 16:32 Відповісти
А що путін знову в прольоті.
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07.07.2022 16:55 Відповісти
 
 