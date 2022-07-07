Головний претендент на посаду прем'єра Великої Британії, - міністр оборони країни Воллес, - опитування

Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Про це свідчить останнє опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з новим опитуванням членів Консервативної партії, міністр оборони Бен Воллес є явним фаворитом на перемогу в будь-якому змаганні за лідерство. Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністра закордонних справ Ліз Трасс.

Бен Воллес, обіймаючи посаду міністра оборони в уряді Бориса Джонсона, відігравав ключову роль у британській підтримці України.

Воллес до останнього зберігав підтримку Бориса Джонсона і відкликав її у четвер вранці, проте у відставку, як інші понад 50 членів кабміну, не пішов.

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Воллес пояснив це тим, що має зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни, незалежно від того, хто є прем'єр-міністром.