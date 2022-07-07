Колишній "слуга народу" Ковальов допомагав окупантам вивозити зерно та сіль з Херсонщини до РФ, - Венедіктова
Екснардеп Олексій Ковальов допомагав рашистам вивозити зерно та сіль з окупованої Херсонщини до Росії.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ", - розповіла вона.
"Консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що "росія назавжди". Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв", - додала генпрокурор.
Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.
ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.
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А, Венедіктова?
Пару прізвищ!
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
@КиївМіськБудда
Серед нових облич виявилося набагато більше зрадників, які перейшли на бік окупанта, ніж патріотів, які пішли захищати країну на фронті.
Про слуг на фронті я навіть не чув, а зе-колаборанти - у новинах щодня.
Якщо зелені переможуть на наступних виборах - Україні кінець.
Прочитав,що ледь не в підручниках Історії будуть вивчати,як вдало наші ЗСУ вийшли з Лісічанска.
Нам вже таке.....на вуха вішають!
Прапор на белюдному Зміїному! Символ! Перемога! А як живуть в окупації ті хто ненавидить росію,подумали? Врятували? Чи кинули? до "ленд лізу" якого не буде,як і Джонсона на посту прем"єра?
@LAvCwgnv8wd97r8
дізнаємося, коли вони, як завжди, вже будуть у Ростові,.. а може і з самою Бенідіктовою та Бєнєй?..(