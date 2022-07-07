Колишній "слуга народу" Ковальов допомагав окупантам вивозити зерно та сіль з Херсонщини до РФ, - Венедіктова

Екснардеп Олексій Ковальов допомагав рашистам вивозити зерно та сіль з окупованої Херсонщини до Росії.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ", - розповіла вона.

"Консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що "росія назавжди". Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв", - додала генпрокурор.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.

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