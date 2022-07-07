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Новини Війна
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Колишній "слуга народу" Ковальов допомагав окупантам вивозити зерно та сіль з Херсонщини до РФ, - Венедіктова

ковальов

Екснардеп Олексій Ковальов допомагав рашистам вивозити зерно та сіль з окупованої Херсонщини до Росії.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ", - розповіла вона.

"Консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполяганням, що "росія назавжди". Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв", - додала генпрокурор.

Раніше повідомлялось, що екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов став зрадником та провів зустріч із представником Кремля на Херсонщині.

ДБР повідомило екснардепу про підозру у держзраді та пособництві РФ.

Також читайте: Автомобіль зрадника-нардепа Ковальова підірваний, - Буданов

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Ковальов Олексій (40)


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Топ коментарі
+17
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07.07.2022 15:04
+15
Але виявляється, що ЗЕлені у нього досі мандат депутата не забрали, тільки з власної шаки вигнали, причому не автоматом..
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07.07.2022 15:04
+14
дуже багато "цікавих персонажів" в слугах народу, і суцільна тиша в ВР
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07.07.2022 15:09
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В інеті тисячі запитів " Як позбутись громадянства України", докерувались ЗЕлені тварюки!
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07.07.2022 15:03 Відповісти
"настоящий" слуга народа - кацапского
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07.07.2022 15:04 Відповісти
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Але виявляється, що ЗЕлені у нього досі мандат депутата не забрали, тільки з власної шаки вигнали, причому не автоматом..
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07.07.2022 15:04 Відповісти
Ця слуга зрозуміло чия!Інші слуги чиї?
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07.07.2022 15:04 Відповісти
А хто допомогав оркам здавати Херсонщину?
А, Венедіктова?
Пару прізвищ!
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07.07.2022 15:05 Відповісти
Вийдуть самі на себе, тому "очко государєво" їб*льце не відкриває)
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07.07.2022 15:08 Відповісти
Та верещучка прямим текстом у себе на фб написала, всім все і так зрозуміло
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07.07.2022 15:10 Відповісти
дуже багато "цікавих персонажів" в слугах народу, і суцільна тиша в ВР
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07.07.2022 15:09 Відповісти
Кінець буде банальний - вибухівка.
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07.07.2022 15:10 Відповісти
один з зелених чуваків подався чумакувати на парашу ))
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07.07.2022 15:10 Відповісти
Партію Слуга Бені требам заборонити за антиукраїнську діяльність її вйух.
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07.07.2022 15:12 Відповісти
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда. (с)
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07.07.2022 15:12 Відповісти
Чи зробить правильні висновки населення України, яке поки що складно називати українським народом?

@КиївМіськБудда

Серед нових облич виявилося набагато більше зрадників, які перейшли на бік окупанта, ніж патріотів, які пішли захищати країну на фронті.

Про слуг на фронті я навіть не чув, а зе-колаборанти - у новинах щодня.

Якщо зелені переможуть на наступних виборах - Україні кінець.
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07.07.2022 15:12 Відповісти
Этот мудак сдал рабZee всю резидентуру Украины на Мацковии...
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07.07.2022 15:14 Відповісти
а хто зараз припинив бойові дії ? Нам до грудня будуть плести що зброї мало.
Прочитав,що ледь не в підручниках Історії будуть вивчати,як вдало наші ЗСУ вийшли з Лісічанска.
Нам вже таке.....на вуха вішають!
Прапор на белюдному Зміїному! Символ! Перемога! А як живуть в окупації ті хто ненавидить росію,подумали? Врятували? Чи кинули? до "ленд лізу" якого не буде,як і Джонсона на посту прем"єра?
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07.07.2022 15:17 Відповісти
Зелені нео- більшовики. Так само як і попередники накликали на країну своїх друзів із-за порєбріка
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07.07.2022 15:18 Відповісти
вот ********** ватный!
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07.07.2022 15:18 Відповісти
Незручна Правда

@LAvCwgnv8wd97r8

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07.07.2022 15:22 Відповісти
..а кому зараз допомагає дермак, татаров, гетьманцев, арахніда.....?..
дізнаємося, коли вони, як завжди, вже будуть у Ростові,.. а може і з самою Бенідіктовою та Бєнєй?..(
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07.07.2022 15:24 Відповісти
Колишніх слуг народу не буває. Всі вони працювали і продовжують працювати на шкоду Україні, тобто служити народу, але не українському! Саме вони саботували виділення коштів на оборону, пускаючи їх на популістські забаганки!
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07.07.2022 15:41 Відповісти
Якщо провести ретельну роботу спецслужбам, то в партії прислуг кацапського народу, можна саджати кожного депутата
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07.07.2022 15:43 Відповісти
Звичайний представник Зеленського і коломойського...
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07.07.2022 15:45 Відповісти
А скільки слуг ще допомагає окупантам?
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07.07.2022 15:46 Відповісти
"Слуги урода" колишніми не бувають - це тавро на все життя!
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07.07.2022 15:59 Відповісти
"Хорошого" слугу знайшли, але хіба він один такий, понадівали на себе вишиванки або військову форму і рулять, хоч рядовим військовим приходиться купувати самим, одні поховались на курортах, інші в укриттях ВР, морди понаїдали, що зразу і не впізнаєш на екранах. Сумно на все дивитись і все бачити.
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07.07.2022 16:19 Відповісти
Экс-нардеп??? так они его только из фракции выгнали, он до сих пор народный депутат и все-также зарплату на карточку получает.
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07.07.2022 17:12 Відповісти
Це депутатт Верховної Ради з партії Порошенко? То виходить правильно робила Бенядіктова, що переслідувала тільки Порошенко?
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07.07.2022 17:19 Відповісти
 
 