Кім про доцільність евакуації із Миколаєва: Якщо немає роботи і є можливість перебувати, де безпечніше, - краще виїхати

Жителі Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Іншим варто евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.

"Моя думка така - якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, в тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати і перебувати тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією та ракетами.

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