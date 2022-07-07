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Новини Війна
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Кім про доцільність евакуації із Миколаєва: Якщо немає роботи і є можливість перебувати, де безпечніше, - краще виїхати

кім

Жителі Миколаєва, які мають роботу і підтримують економіку, можуть залишатися у місті. Іншим варто евакуюватися у більш безпечні регіони.

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив в ефірі "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, із міста постійно курсують евакуаційні автобуси. Частина людей залишає Миколаїв, але є мешканці, які вже повертаються.

"Моя думка така - якщо людина має роботу і вона може допомагати своєю роботою, в тому числі своїми податками, ЗСУ, то треба працювати і перебувати тут. Якщо роботи немає і є можливість перебувати в іншому місці, де безпечніше, то, зрозуміло, краще виїхати", - сказав Кім.

Нагадаємо, що Миколаїв майже щодня страждає від російських обстрілів. Окупанти б'ють по місту артилерією та ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

Автор: 

Миколаїв (1790) евакуація (2304) Кім Віталій (471)


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І ти там теж нафіг не потрібен
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07.07.2022 15:21 Відповісти
Ти, підар, дожидеєшся путлєра?
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07.07.2022 15:39 Відповісти
наконец-то до него дошло, дебчик
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07.07.2022 15:23 Відповісти
а может ты тоже выедешь ? или выйдешь из партии слуга народа?
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07.07.2022 16:31 Відповісти
Если у вас нет где жить в эвакуации, умирайте где есть.
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07.07.2022 16:43 Відповісти
Не всі можуть вивезти своїх в Ізраїль.
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07.07.2022 19:51 Відповісти
 
 