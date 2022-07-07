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Вів проросійську агітацію. В АРМА передали 2,5 млн грн вилучених у депутата Одеської міськради від "ОПЗЖ", - Офіс Генпрокурора

хабар,корупція,гроші

Київська прокуратура передала в Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів понад 2,5 млн грн, вилучених у депутата Одеської міськради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва в управління АРМА передано понад 2,5 млн грн, вилучених у межах досудового розслідування за фактом колабораційної діяльності депутата Одеської міськради від політичної партії "Опозиційна платформа за життя".

За даними слідства, депутати Одеської міської ради від наразі забороненої політичної партії проводять на території міста та області заходи щодо залучення громадян для ведення проросійської агітації, виправдовування та визнання правомірною військової агресії РФ проти України, а також подальшого можливого проголошення так званої "одеської народної республіки", - йдеться у повідомленні.

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У ході слідства проведено обшук за місцем проживання одного із фігурантів провадження, вилучено грошові кошти на загальну суму понад 2,5 млн грн. Наразі ці кошти арештовано та передано в управління АРМА.

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Мураєв з телеканалу НАШ щодня вів агітацію за дружбу з пуйлом. Чого в Мураєва нічого не конфіскували?
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07.07.2022 15:37 Відповісти
єта другое
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07.07.2022 15:39 Відповісти
у него гражданство украинское, кацапское и еще где то в европе,
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07.07.2022 15:43 Відповісти
залишили бідолагу без обіду.....
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07.07.2022 15:39 Відповісти
А коли вже Ківалова-підрахуя за зябри візьмуть?
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08.07.2022 01:13 Відповісти
 
 