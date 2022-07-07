ВР пропонує мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Верховній раді зареєстровано законопроєкт про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона діятиме під час воєнного стану.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради. Авторами законопроєкту №7531 є група народних депутатів на чолі з Андрієм Костіним. Проєкт зареєстрували у Раді 7 липня, зараз він на розгляді профільного комітету.
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, метою і завданням документу є забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану.
Законопроєктом пропонується внести зміни, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.
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