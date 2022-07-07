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ВР пропонує мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни

кредит,гроші

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона діятиме під час воєнного стану.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради. Авторами законопроєкту №7531 є група народних депутатів на чолі з Андрієм Костіним. Проєкт зареєстрували у Раді 7 липня, зараз він на розгляді профільного комітету.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, метою і завданням документу є забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану.

Законопроєктом пропонується внести зміни, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

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Автор: 

ВР (14941) борг (2137) законопроєкт (3583) мораторій (197) комунальні послуги (569)


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Топ коментарі
+9
Тобто той, хто чесно платить - лох? Це і є суть зеленої команди.
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07.07.2022 15:42
+8
Наскільки я знаю, найбільші боржники по комуналу це чиновники та депутати...закон буде прийнятий
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07.07.2022 15:46
+5
А гарна хронологія - Зе привів війну в Україну своїм фінансуванням асфальту,
більщість людей втратили роботу, а тепер Зе влада з себе корче Робін Гудів
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07.07.2022 16:36
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Тобто той, хто чесно платить - лох? Це і є суть зеленої команди.
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07.07.2022 15:42 Відповісти
скорее всего это будет касаться долгов образовавшихся с февраля 2022 года
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07.07.2022 15:44 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарськог суржику, буряте?
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07.07.2022 15:55 Відповісти
Тебя давно нах.уй посылали???
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07.07.2022 16:23 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, мордвине калічний.
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07.07.2022 18:36 Відповісти
Разве там речь про списание долгов? к чему этот высер? если ты платил, то у тебя долга нет, живешь спокойно, кто не платил - все равно будет должен заплатить, но позже
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07.07.2022 20:09 Відповісти
про пени не забудьте, а то я вас евреев знаю
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07.07.2022 15:42 Відповісти
Наскільки я знаю, найбільші боржники по комуналу це чиновники та депутати...закон буде прийнятий
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07.07.2022 15:46 Відповісти
У них все за рахунок корита. Навіть, обслугу оформлюють як держслужбовців. З власної кишені ні копійки.
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07.07.2022 16:34 Відповісти
спочатку ахмєтову треба заплатити, а потім-все інше, з їжею включно
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07.07.2022 15:53 Відповісти
Ніт, спочатку Бєнє.
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07.07.2022 20:26 Відповісти
і скасувати, нарешті, ці дикунські формули Роттердам++ і Дюссельдорф++ !
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07.07.2022 16:09 Відповісти
Я так зрозумів, що доки війна-ні налогів, ні комуналці не треба платити.
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07.07.2022 16:11 Відповісти
І Хвірташу! І Хвірташу не забудьте заплатити! Бо подасть на вас до самого справєдлівово суда в мірє! https://censor.net/ua/news/3352663/tviyi_gazzbut_zaklykaye_spojyvachiv_povernuty_borgy_inakshe_zvernetsya_do_sudu
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07.07.2022 16:18 Відповісти
вчора телефонували з привата хтось з таким голосом як не може висратися неділю, якусь страховку пропонував на покриття своїх ризиків
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07.07.2022 16:31 Відповісти
А гарна хронологія - Зе привів війну в Україну своїм фінансуванням асфальту,
більщість людей втратили роботу, а тепер Зе влада з себе корче Робін Гудів
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07.07.2022 16:36 Відповісти
Та ні це все Порошенко винен.😏
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07.07.2022 20:27 Відповісти
На мою думку, ні в якому разі цього не можна робити. Просто багато людей перестануть платити і будуть очікувати списання боргів. Вже один раз було списання боргів і половина платників одразу перестала платити комуналку в очікуванні чергового списання боргу. Зрозуміло, що зараз з платежем стало важко, але на фронті військовим ще важче. Несплата платежу повинна бути обов'язково обґрунтована і персональна. Дуже часто не платять саме ті, що мають для цього усі можливості. З усілякими пільгами, в Україні, потрібно поводитись дуже обережно.
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07.07.2022 16:56 Відповісти
Ну так, а після війни прям всі заживуть особливо в перший рік прям гроші посипеться.Особливо в переселенців і людей які повернуться в свої напівзруйновані квартири.
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07.07.2022 18:00 Відповісти
 
 