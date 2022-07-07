Всіх воїнів, які фізично встановили контроль над Зміїним, повернуто до пункту призначення, - Генштаб

Усіх військовослужбовців, які фізично встановили контроль над Зміїним, повернуто до пункту свого призначення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми справді встановили контроль над островом Зміїним. Минулого тижня ми встановили вогневий контроль над островом, не дали противнику можливості забрати залишки своїх підрозділів, озброєння та військової техніки з острова. Наразі справді військовослужбовці фізично встановили контроль над островом Зміїним. Усіх військовослужбовців, залучених до виконання цього завдання, повернуто до пункту свого призначення", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

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