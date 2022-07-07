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Новини Війна
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Всіх воїнів, які фізично встановили контроль над Зміїним, повернуто до пункту призначення, - Генштаб

зміїний

Усіх військовослужбовців, які фізично встановили контроль над Зміїним, повернуто до пункту свого призначення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми справді встановили контроль над островом Зміїним. Минулого тижня ми встановили вогневий контроль над островом, не дали противнику можливості забрати залишки своїх підрозділів, озброєння та військової техніки з острова. Наразі справді військовослужбовці фізично встановили контроль над островом Зміїним. Усіх військовослужбовців, залучених до виконання цього завдання, повернуто до пункту свого призначення", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Зміїному встановили прапор України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Зміїний (164) прапор (480) військовослужбовці (4706)


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Топ коментарі
+29
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07.07.2022 16:02
+6
Що ви розквакалися- зачєм да пачєму. Яке ваше котяче діло? Там є декілька розхерачених комплексів ПВО, може вояки мікросхеми які вцілілі з клістронами затрофеїти вирішили.)
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07.07.2022 16:45
+3
котики хоть выжили там?
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07.07.2022 16:17
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07.07.2022 15:59 Відповісти
+++++++ 4 .5 .0 .
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07.07.2022 16:00 Відповісти
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07.07.2022 16:02 Відповісти
Очень Хорошо 🙏🙏🙏👍👍👍❤️💙💛‼️
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07.07.2022 16:13 Відповісти
котики хоть выжили там?
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07.07.2022 16:17 Відповісти
А ЗАЧЕМ это всеМ знать ?
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07.07.2022 16:03 Відповісти
Ничего ты не понимаешь. Хороший понт - дороже денег. Хотя раз там все расхерачили можно заочно было установить контроль. Плюс поднятие боевого духа, что отбили остров и поставили флаг, что бы кацапов позлить
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07.07.2022 16:26 Відповісти
відбили острів тому що він наш, і тому що він має стратегічне значення, а позлити кацапів? а чого їх злити, вони злими хиба вже народжуються. Сам факт нашого існування їх бісить так, що мабуть зуби вже на порох стерли від злості.
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07.07.2022 16:54 Відповісти
Приманку в виде флага надо было оставить. Кто там был - знает только командование.
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07.07.2022 18:03 Відповісти
Кацапы как всегда ************) или как там правильно пишется
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07.07.2022 16:25 Відповісти
Що ви розквакалися- зачєм да пачєму. Яке ваше котяче діло? Там є декілька розхерачених комплексів ПВО, може вояки мікросхеми які вцілілі з клістронами затрофеїти вирішили.)
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07.07.2022 16:45 Відповісти
а может левые берцы надо было посчитать.
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07.07.2022 18:05 Відповісти
В першу чергу і головне це потрібно для підняття духу всіх воїнів ! В другу для того , щоб світ охрінів від того , що маленька Україна насипає одразу двом кацапським країнам і самій вялікой яку всі бояться !
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07.07.2022 18:17 Відповісти
Нужно выдать инфу, что ЗСУ наводит там порядок и что там постоянно наши. Пусть долбят каменюку.
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07.07.2022 19:31 Відповісти
 
 