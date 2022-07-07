УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7413 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 367 43

РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському та Сумському напрямках. Очікуємо збільшення артобстрілів прикордоння, - Генштаб

град

РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямах активність противника протягом тижня характеризувалася нанесенням авіаційних ударів, обстрілами позицій наших військ, зокрема тих, що виконують завдання на кордоні. За наявною інформацією, противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, протягом тижня він перемістив на сумський напрямок батарею 152-мм самохідних установок "Гіацинт-Б" та реактивну батарею БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Шостки", - зазначив Громов.

Він додав, що надалі очікується збільшення артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж державного кордону України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Конотоп (108) Сумська область (3547) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Наш Генштам ожидает новых обстрелов! Но ничего не делает! Брависимо!!!
показати весь коментар
07.07.2022 16:31
+11
А расхреначить это все теми же химарсами не вариант? Отвечать на обстрелы? Или вы только фиксируете убийства гражданских?
Зла не хвататет.
показати весь коментар
07.07.2022 16:30
+9
Ну, хорошо ..Не могут Штаты, Англия, немцы дать такое количество , как надо в нереально сжатые сроки... ПОтому что в реальные сроки зеля занимался мичуринскими работами - х**ем груши околачивал). Оружие - не конфеты Белочка...Нет их в кладовке, чтоб насыпать в кульки и вынести...
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
показати весь коментар
07.07.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
походу пути снабжения уже не обстреливаются, и зачем просят химарсы тогда
показати весь коментар
07.07.2022 16:26 Відповісти
Туда не будут завозиться боеприпасы составами. Для того чтобы кошмарить мирное население достаточно 10 орудий и по 5 снарядов в день на каждое, ведь не стоит задача попасть.
показати весь коментар
07.07.2022 16:37 Відповісти
Правильно, очікуйте і озабочуйтеся, а коли й@бне помахайте пальчиком.
показати весь коментар
07.07.2022 16:26 Відповісти
"прое*али" (с)
показати весь коментар
07.07.2022 16:28 Відповісти
Это тоже нужно уметь не ударив в грязь лицом. ну ведь не втик же
показати весь коментар
07.07.2022 16:30 Відповісти
Ну ти ж напевно знаєш що робити. Віримо в тебе і що ти змусиш орків зупинити обстріли українськіх позицій.
показати весь коментар
07.07.2022 16:35 Відповісти
продолжу где заявки об обстреле мирного населения и опять тишина
де наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
показати весь коментар
07.07.2022 16:27 Відповісти
Світ потроху вже звикає до того, що у нас війна, і відверто світу не цікаві наші проблеми... Значить, постійно треба нагадувати.
показати весь коментар
07.07.2022 16:29 Відповісти
Ну на каранавирис тоже сначала очко жим жим было у людства. Теперь как-то похер уже и забыли, маски никто не носит, и даже стастику на цензоре не пилят
показати весь коментар
07.07.2022 16:31 Відповісти
Денисову убрали, что бы сильно "не нагнетала", а у нового - язык в жопе, видимо.
показати весь коментар
07.07.2022 16:31 Відповісти
А расхреначить это все теми же химарсами не вариант? Отвечать на обстрелы? Или вы только фиксируете убийства гражданских?
Зла не хвататет.
показати весь коментар
07.07.2022 16:30 Відповісти
"это всё" - это что?
показати весь коментар
07.07.2022 16:37 Відповісти
Ответку в то говно, которое обстреливает гражданских. Догадаться сложно?
показати весь коментар
07.07.2022 16:38 Відповісти
Війна-це не комп'ютерний шутер, у якому вийняв будь яку зброю та жахнув у будь яку точку. Все набагато складніше.
показати весь коментар
07.07.2022 16:42 Відповісти
Не будь яку зброю, а ту, яка потрібна, не у будь яку точку, а туди, звідкіля вогонь. І я не вірю, що нічим відповісти. І робиться це все навмисно.
показати весь коментар
07.07.2022 17:28 Відповісти
Вы не поверите, но пока Белопольская громада не приобрела себе контрбатарейный радар и L118 с баллистическим планшетом.
показати весь коментар
07.07.2022 17:43 Відповісти
Чому не повірю? Це не вина громади, тому що таке військове обладнання і повинно поставлятись Міноборони. А тепер скажіть навмисно це сталось чи ні?
показати весь коментар
07.07.2022 18:30 Відповісти
Є така українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Нагадати, як голосували "уставшіє ат вайни" проти "партії вайні" у 19-му у Сумській області? А тепер скажіть, навмисно так голосували, чи ні?
показати весь коментар
07.07.2022 21:34 Відповісти
то хакасское говно, которое закинуло дюжину мин прямо из кузова грузовика, уехало сразу после этого в общагу сельхозакадемии имени Иванова в Курске, где их уже ждут местные ***** с бухлом. Завтра загрузят б\к и послезавтра снова приедут на окраину Тёткино, что бы за пять минут кинуть пару десятков мин прямо на окраину Ворожбы. Я догадываюсь, что методы борьбы с этим несколько сложнее, чем лепить вареники. А вы догадываетесь?
показати весь коментар
07.07.2022 17:38 Відповісти
и да, ракетой хаймарса, которая своими суббоеприпасами снесет половину Тёткино вместе со школой и сельмагом, никто из адекватных людей пулять не будет.
показати весь коментар
07.07.2022 17:48 Відповісти
Аеродром під Курськом, белую берьозку, склади з паливом і снарядами а касетними хернуть по містам
показати весь коментар
07.07.2022 19:45 Відповісти
вам поставки оружия спать не дают?
показати весь коментар
07.07.2022 21:26 Відповісти
Наш Генштам ожидает новых обстрелов! Но ничего не делает! Брависимо!!!
показати весь коментар
07.07.2022 16:31 Відповісти
А ти є аудитором Генштабу ? Звідки знаєш, що нічого не робиться ?
показати весь коментар
07.07.2022 16:40 Відповісти
А ти адвокат генштаба🤔🧐😁 Тут не потрібно знати, тут потрібно оченята пролупити та бачити, а не слухати мантри Люсі обдристовича, угу
показати весь коментар
07.07.2022 16:59 Відповісти
Так звучит заявление Генштаба, вам надо его прочитать трижды чтобы убедиться. Про принимаемые меры противодействия там ни слова нет. Делайте выводы, ну или попытайтесь хотя бы.
показати весь коментар
07.07.2022 18:12 Відповісти
очікують, значить готуються, чи пану треба як до 24-го лютого, щоб не очікували і не готувалися?
показати весь коментар
07.07.2022 16:47 Відповісти
Генштам и должен ожидать. Ну, еще дороги строить, и миллиард деревьев для партизан посадить. Генштаму надо было ДОЗ два года кряду не саботировать, радары 1Л220УК на НВК "Іскра" заказывать, стволы для гаубиц в Краматорске клепать... А теперь уже другому Генштабу на других фронтах не хватает сил разгребать говно, запущенное Генштамом в Украину. Так что проблемы трансграничных обстрелов будут решаться через год, когда с фронтов освободятся сотнями лендлизовские AN\TPQ-49 и L118.
показати весь коментар
07.07.2022 16:52 Відповісти
А они уже есть в наличии, чтоб через год освободиться🤔🧐 Кабы нас через месячишко-другой кацапы не освободили от гражданства Украины, пока всё к этому идёт🤪
показати весь коментар
07.07.2022 17:02 Відповісти
догадываюсь, что пораженческие посты на Цензоре оплачиваются хорошо.
показати весь коментар
07.07.2022 17:06 Відповісти
Ну, хорошо ..Не могут Штаты, Англия, немцы дать такое количество , как надо в нереально сжатые сроки... ПОтому что в реальные сроки зеля занимался мичуринскими работами - х**ем груши околачивал). Оружие - не конфеты Белочка...Нет их в кладовке, чтоб насыпать в кульки и вынести...
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
показати весь коментар
07.07.2022 16:45 Відповісти
олігархам мабуть начхати на країну, вони схоже думають все ще, що з русскіми "как-то порішают", не думають що їх саміх ці товарищі порішати можуть, це пану не якудза, які зі своєю Японією нероздільні. Це жлоби і малороси, без батьківщини, які досі ще гроші не навчилися правильно вкладати, завжди ж пракатувало, навіть якщо про...ли, український народ витягне, нє.
показати весь коментар
07.07.2022 16:51 Відповісти
Очікуємо збільшення артобстрілів прикордоння.

Навіть не здивований.5 місяць війни так і не навчилися бити першими щоб віришувати нагальні маленьки проблеми які перетворються в великі.Коли бів 1 міномет мовчали у відповідь коли били 10 мінометів у відповідь мовчали коли начали гатить арта мовчали тепер буде гатити не одна одна арта а підуть гради .Ну тобто щоб задушити с самого початку обстріли ми ОЧІКУЄМО. А далі руйнуваня і людські жертви...Тільки не треба казати про те що немає зброї і іншу дичину коли це все можна було зробити і придавити с самого початку живою силою.
показати весь коментар
07.07.2022 17:55 Відповісти
артиллерист?
показати весь коментар
07.07.2022 18:30 Відповісти
Єрмак?
показати весь коментар
07.07.2022 19:32 Відповісти
Коли до тебе на ділянку прийде сусід і навалить купу ти промовчишь,потім прийдуть івші сусіди купу валити потім прийде все село як в туалет.і тут ти прозрієшь і вирішишь набити всьому селу морду хоча потрібно було всього то сусіду набити.Що важче сусіда завалити чи все село?
показати весь коментар
07.07.2022 22:00 Відповісти
в Тёткино какую цель видишь в свой бинокль с гусеничного дивана? Сельмаг "Магнит"? или больницу?
показати весь коментар
08.07.2022 00:02 Відповісти
А що робимо ми? А *****! Прикордонникам просто видадуть трохи більше патронів для автоматів.
показати весь коментар
07.07.2022 19:07 Відповісти
можно вас забросить в засаду с РПГ в лесок возле Тёткино. Цельтесь в машину с б\к.
показати весь коментар
07.07.2022 19:26 Відповісти
Ще, як варіант, можна послати тебе *****, щоб не висирався під кожним коментом, як їбана шавка з-під паркану. Ти, їблан, спершу вчитайся в написане, а потім тявкай. Претензії не до військових, а до влади. Що робить діюча влада заради підвищення обороноздатності прикордонних рубежів? Правильно, рахує фіндопомогу, яку надасть Захід для відбудови України.
показати весь коментар
07.07.2022 19:39 Відповісти
Відвічна наша проблема обороняємось добре і на нашій землі і не вміємо атакувати в потрібний момент і завчасно чужу територію щоб своя не страждала.
показати весь коментар
07.07.2022 22:03 Відповісти
Як варіант, ми там давно разом сидимо з 19-го року, і ще будемо там довго сидіти, принаймні більше ніж 600 днів. Потім ще раз виберемо чергових ібланів у владу, що би ти міг ще раз посилати ***** років п'ять у коментах Цензора.
показати весь коментар
08.07.2022 00:08 Відповісти
 
 