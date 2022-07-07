РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському та Сумському напрямках. Очікуємо збільшення артобстрілів прикордоння, - Генштаб
РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямах активність противника протягом тижня характеризувалася нанесенням авіаційних ударів, обстрілами позицій наших військ, зокрема тих, що виконують завдання на кордоні. За наявною інформацією, противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, протягом тижня він перемістив на сумський напрямок батарею 152-мм самохідних установок "Гіацинт-Б" та реактивну батарею БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Шостки", - зазначив Громов.
Він додав, що надалі очікується збільшення артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж державного кордону України.
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де наш новый омбудсмен язык в заднице почему молчим не трубим на весь мир об очередном геноциде или не велят власти
Зла не хвататет.
Но весть мир дал столько бабок !!! Можно ж КУПИТЬ если нашару не дали!
У Бразилии, Мексики, Индонезии, Пакистана, у заводов напрямую - спрашивал кто-нибудь ?
Дайте американцам бабки на работу в третью смену - и они откроют третью смену и будут клепать...
Или " не с дорожного ж строительства снимать деньги" ?
Навіть не здивований.5 місяць війни так і не навчилися бити першими щоб віришувати нагальні маленьки проблеми які перетворються в великі.Коли бів 1 міномет мовчали у відповідь коли били 10 мінометів у відповідь мовчали коли начали гатить арта мовчали тепер буде гатити не одна одна арта а підуть гради .Ну тобто щоб задушити с самого початку обстріли ми ОЧІКУЄМО. А далі руйнуваня і людські жертви...Тільки не треба казати про те що немає зброї і іншу дичину коли це все можна було зробити і придавити с самого початку живою силою.