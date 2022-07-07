РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському та Сумському напрямках. Очікуємо збільшення артобстрілів прикордоння, - Генштаб

РФ нарощує систему вогневого ураження на Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямках, очікується збільшення артобстрілів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чернігівському, Конотопському та Сумському напрямах активність противника протягом тижня характеризувалася нанесенням авіаційних ударів, обстрілами позицій наших військ, зокрема тих, що виконують завдання на кордоні. За наявною інформацією, противник здійснює нарощування своєї системи вогневого ураження. Так, протягом тижня він перемістив на сумський напрямок батарею 152-мм самохідних установок "Гіацинт-Б" та реактивну батарею БМ-21 "Град" у напрямку населеного пункту Шостки", - зазначив Громов.

Він додав, що надалі очікується збільшення артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів прикордонних районів, а також проведення демонстраційних дій уздовж державного кордону України.

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