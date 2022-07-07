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На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

салют

Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення про запровадження заборони на продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників у регіоні до завершення режиму воєнного стану

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рішенням Ради оборони області в Рівненській області заборонено: продаж і запуск феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів із прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів і мотоциклів без глушників)", - сказано в повідомленні.

За словами Коваля, заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Полтаві та на Одещині заборонили піротехніку та використання гучного транспорту

Автор: 

Коваль (80) воєнний стан (568) Рівненська область (1171)


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Топ коментарі
+6
Рух довбо.обів без глушників потрібно заборонити в будь-який час, а не тільки на час війни!
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07.07.2022 16:50
+5
От цікаво... Чому в Україні можна їздити без глушників і не давати спати тисячам людей? Коли в Європі вночі не можна воду в унітазі спустити.
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07.07.2022 16:36
+4
Але ж не ганяти, як дебіл, без глушника - реальні п..ари, в поганому сенсі цього слова.
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07.07.2022 16:52
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От цікаво... Чому в Україні можна їздити без глушників і не давати спати тисячам людей? Коли в Європі вночі не можна воду в унітазі спустити.
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07.07.2022 16:36 Відповісти
Кто тебе такую дичь про унитазы рассказал?
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07.07.2022 16:38 Відповісти
Довелось трохи там пожити...
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07.07.2022 16:42 Відповісти
Это ж в какой-то отдельно взятой стране: толи в Германии, толи в Швейцарии, если я не ошибаюсь. Но это дичь какая-то)))
Наоборот ночью стирку нужно ставить по ночному тарифу для экономии энергии
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07.07.2022 16:45 Відповісти
Але ж не ганяти, як дебіл, без глушника - реальні п..ари, в поганому сенсі цього слова.
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07.07.2022 16:52 Відповісти
Це Швейцарія.
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07.07.2022 18:40 Відповісти
А зробити таку очевидну річ по всій країні слабо?
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07.07.2022 16:39 Відповісти
не понимаю дятлов которые феерверки запускают. какой в этом смысл?

Хотя смысл все жесть, теперь он красивый и слепой

Депутат Александр Пабат попал в реанимацию из-за неисправного фейерверка

5 февраля 2013, 21:50

Это был праздник. Александр Пабат отмечал его с семьей и друзьями. Частью программы был фейерверк. И говорят, запускал политик его сам. Впрочем, возникла задержка. Он пошел посмотреть - что за проблемы, и в этот момент салют взлетел. Прямо депутату в лицо.
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07.07.2022 16:48 Відповісти
Рух довбо.обів без глушників потрібно заборонити в будь-який час, а не тільки на час війни!
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07.07.2022 16:50 Відповісти
Вчора один такий їхав переді мною з Осокорків на пр-кт Бажана в 11 годин ранку...
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07.07.2022 17:06 Відповісти
Згідно ПДР п.https://vodiy.ua/pdr/31/#3146 31.4.6 . Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:

в)
несправна система випускання відпрацьованих газів;

Тобто, якщо параметри вихлопної системи не відповідають параметрам заводу-виробника - поліція має повне право притягати порушників до відповідальності.
Ще є ДСТУ 3649:2010 -чинне. КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.
6.6.7 Комплектність і стан систем випуску та нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності), систем зниження шуму, інших систем та пристроїв, що передбачені конструкцією КТЗ
і призначені для підвищення потужності двигуна та зменшення викидів забруднюючих речовин
(систем наддуву, вентиляції картера, рециркуляції відпрацьованих газів, уловлювання випаровувань палива, подачі вторинного повітря, економайзера примусового холостого ходу тощо),
мають відповідати вимогам підприємства-виробника КТЗ та (або) НЕ.
6.6.8 Не дозволено наявність прогарів, механічних пробоїн та нещільностей у з'єднаннях
випускної системи КТЗ.

Тобто просто треба виконувати закони.
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07.07.2022 19:31 Відповісти
 
 