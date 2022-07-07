На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників
Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення про запровадження заборони на продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників у регіоні до завершення режиму воєнного стану
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Рішенням Ради оборони області в Рівненській області заборонено: продаж і запуск феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів із прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів і мотоциклів без глушників)", - сказано в повідомленні.
За словами Коваля, заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану.
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Наоборот ночью стирку нужно ставить по ночному тарифу для экономии энергии
Хотя смысл все жесть, теперь он красивый и слепой
Депутат Александр Пабат попал в реанимацию из-за неисправного фейерверка
5 февраля 2013, 21:50
Это был праздник. Александр Пабат отмечал его с семьей и друзьями. Частью программы был фейерверк. И говорят, запускал политик его сам. Впрочем, возникла задержка. Он пошел посмотреть - что за проблемы, и в этот момент салют взлетел. Прямо депутату в лицо.
в)
несправна система випускання відпрацьованих газів;
Тобто, якщо параметри вихлопної системи не відповідають параметрам заводу-виробника - поліція має повне право притягати порушників до відповідальності.
Ще є ДСТУ 3649:2010 -чинне. КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.
6.6.7 Комплектність і стан систем випуску та нейтралізації відпрацьованих газів (за наявності), систем зниження шуму, інших систем та пристроїв, що передбачені конструкцією КТЗ
і призначені для підвищення потужності двигуна та зменшення викидів забруднюючих речовин
(систем наддуву, вентиляції картера, рециркуляції відпрацьованих газів, уловлювання випаровувань палива, подачі вторинного повітря, економайзера примусового холостого ходу тощо),
мають відповідати вимогам підприємства-виробника КТЗ та (або) НЕ.
6.6.8 Не дозволено наявність прогарів, механічних пробоїн та нещільностей у з'єднаннях
випускної системи КТЗ.
Тобто просто треба виконувати закони.