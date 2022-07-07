На Рівненщині до скасування режиму воєнного стану заборонили продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників

Рада оборони Рівненської області ухвалила рішення про запровадження заборони на продаж і запуск феєрверків і салютів, а також рух транспорту без глушників у регіоні до завершення режиму воєнного стану

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Рішенням Ради оборони області в Рівненській області заборонено: продаж і запуск феєрверків, салютів та інших піротехнічних засобів; рух транспортних засобів, у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів із прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач (рух автомобілів і мотоциклів без глушників)", - сказано в повідомленні.

За словами Коваля, заборона діятиме до скасування режиму воєнного стану.

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