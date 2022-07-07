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Новини Війна
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Найскладніша обстановка на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донеччини, - Маляр

донецк,луганск,донбасс

Кремль веде війну на виснаження і всі зусилля наразі спрямував на встановлення остаточного контролю над Луганською областю, який ще так і не встановлений. Також ворог намагається вийти на географічні рубежі Донеччини.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними Головного управління розвідки, безпекова ситуація довкола України залишається складною. Кремль не відмовляється від виконання жодної зі своїх стратегічний цілей по відношенню до нашої держави. З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої "спеціальної операції" РФ станом на зараз веде війну на виснаження. На теперішній час основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений. Найбільш складна обстановка сьогодні склалась на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області", - наголосила Маляр.

На Харківському та Балаклійському напрямку, за інформацією ГУР МО, ворог продовжуватиме стримуватиме сили оборони від просування у напрямку державного кордону, а також продовжуватиме утримувати під контролем логістичне сполучення за маршрутом Бєлгород-Куп’янськ.

Також читайте: Окупанти посилюють війська в Запорізькій області, звідти можливий наступ, - Маляр

Автор: 

армія рф (17207) Міноборони (7306) Харківщина (6054) Донецька область (8322) Маляр Ганна (525) Луганська область (4873)


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Топ коментарі
+11
якщо чесно, дуже убого виглядають ці коментарі "вони ще не взяли повністю Луганську область, у нас ще там 2 села є", особливо Афірістович з цього перемогу робить. То шо, перенесемо туди обласну адміністрацію в ті 2 села, Гайдай зі штабом можуть передислокуватися з Дніпра?
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07.07.2022 16:48
+11
Україна стає схожою на колобок, у того теж куди не глянь скрізь жопа🤔🧐🤨 Особливо дико виглядають плани зелепухів про відбудову🤔 Яка, ***** відбудова, ви збережіть ті огризки, що залишились, Хаймарс вам в дупу великобудівельники, срані і всі 73 відсотки дебілів, які їх обрали 🤪
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07.07.2022 16:51
+9
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:48
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Что это за эксперт еще один ???
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07.07.2022 16:44 Відповісти
Задрала нить вже,якщо Маляр в новинах то це горе,наступ,зрада,постійно завжди попереджуе,все всі знають звідки, коли наступ,і постійно то в оточені,то вже здали
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07.07.2022 16:48 Відповісти
якщо чесно, дуже убого виглядають ці коментарі "вони ще не взяли повністю Луганську область, у нас ще там 2 села є", особливо Афірістович з цього перемогу робить. То шо, перенесемо туди обласну адміністрацію в ті 2 села, Гайдай зі штабом можуть передислокуватися з Дніпра?
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07.07.2022 16:48 Відповісти
"Молодая француженка паркуется на обочине. Хрясь об впереди стоящий автомобиль. Звон, треск. Сдает назад. Хрясь о сзади стоящий автомобиль.
Звон, треск. Подходит полисмен:
- Мадам паркуется по слуху?"

маляр вангует по площадях, - от одессы до харькова и от львова до донецка.
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07.07.2022 16:49 Відповісти
Про ворога немає мови, це терорист і вбивця. А як ми можемо ворога знищувати, коли цілі заступники міністра оборони ніколи в армії не служили, навиків нуль, одне, що вміють - лити бруд на опонентів. То краще хай Маряр не коментує, достатньо їм "зеленим" "Єдиних новин", чекаємо інформації від Генштабу.
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07.07.2022 16:51 Відповісти
Україна стає схожою на колобок, у того теж куди не глянь скрізь жопа🤔🧐🤨 Особливо дико виглядають плани зелепухів про відбудову🤔 Яка, ***** відбудова, ви збережіть ті огризки, що залишились, Хаймарс вам в дупу великобудівельники, срані і всі 73 відсотки дебілів, які їх обрали 🤪
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07.07.2022 16:51 Відповісти
топ
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07.07.2022 17:24 Відповісти
Не пісяйся й не какайся! Вернемо все.
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07.07.2022 17:46 Відповісти
Такое ощущение, что они им уже и Донецкую область не терпится всрать. Готовят народ к "принятию неизбежного". А вся та разрекламированная западная помощь, чем она занята? Если у вас потеря за потерей?
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07.07.2022 16:52 Відповісти
Определите в конце концов этой курице функционал, дабы она не ляпала языком все подряд.
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07.07.2022 17:03 Відповісти
Все больше намеков на то, что зеленая банда сдала Луганскую и Донецкую область.
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07.07.2022 17:05 Відповісти
шо за "географічні" рубежі? це якась річка, чи гірський хребет?
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07.07.2022 17:18 Відповісти
Хто ця жінка?
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07.07.2022 17:25 Відповісти
 
 