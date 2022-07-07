Найскладніша обстановка на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донеччини, - Маляр

Кремль веде війну на виснаження і всі зусилля наразі спрямував на встановлення остаточного контролю над Луганською областю, який ще так і не встановлений. Також ворог намагається вийти на географічні рубежі Донеччини.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За даними Головного управління розвідки, безпекова ситуація довкола України залишається складною. Кремль не відмовляється від виконання жодної зі своїх стратегічний цілей по відношенню до нашої держави. З огляду на масштаби, завдання та терміни проведення так званої "спеціальної операції" РФ станом на зараз веде війну на виснаження. На теперішній час основні зусилля противника зосереджені на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, який станом на зараз ворогом ще не встановлений. Найбільш складна обстановка сьогодні склалась на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках. Ворог намагається вийти на географічні рубежі Донецької області", - наголосила Маляр.

На Харківському та Балаклійському напрямку, за інформацією ГУР МО, ворог продовжуватиме стримуватиме сили оборони від просування у напрямку державного кордону, а також продовжуватиме утримувати під контролем логістичне сполучення за маршрутом Бєлгород-Куп’янськ.

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