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Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін

білорусь

Режим диктатора Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на "провокації" Заходу.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Руслан Косигін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів" саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.

"Водночас у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалень рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", - сказав заступник начальника Генштабу ЗС РБ.

"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", - вважає Косигін.

Він також повідомив, що у Польщі "завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони".

Також читайте: ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

Автор: 

Білорусь (7923) Польща (8478)


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Топ коментарі
+110
и через 2 дня флаг польщы будет в минске)
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07.07.2022 17:28
+45
прутнем по картопляній довбешці собі вдарь
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07.07.2022 17:29
+44
флаг НАТО
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07.07.2022 17:39
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Сторінка 2 з 2
Обдовбані торчки. "США планують розв'язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації..." Пуйлостан щодня бомбить і з території Бульболенда обстрілює ракетами найбільшу країну в Європі, а США оказується щось там планують...
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07.07.2022 18:30 Відповісти
Цікаво, що залишить від білоруського колгоспу ім.Лукашенко у разі, якщо Польща відповість...
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07.07.2022 18:33 Відповісти
Кіздун лапотний
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07.07.2022 18:34 Відповісти
лука делает все для возрождения Великого княжества Литовского. Все будет "От мора до мора".А у мокшей отобрать сюда же смоленскую область, вернее вернуть в исконную обитель.
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07.07.2022 18:47 Відповісти
"Великое княжество Литовское" это советский фейк (кстати не имевший к Литве никакого отношения).
Княжество было, но называлось "велике князівство Литовсье, Руське та Жематійське". (Беларусы тогда назывались литвинами, а Русь то князівство то украинские земли )
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08.07.2022 07:08 Відповісти
Сказав "А" - кажи і "Б" ! "Жемайти" - це і є ******* литовці! Так називалося одне з племен "балтської" мовної групи що жило на північний захід від "литвинів"
І не "Жематійське" а "Жемайтське"
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08.07.2022 08:19 Відповісти
Чык чырык + Цап царап=картошка с мясом
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07.07.2022 18:52 Відповісти
...какой с мясом...Как ты не крути, дранык получается.
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08.07.2022 07:02 Відповісти
Не дранык а сранык из них получится. Польша - страна НАТО, и вооружена натовским оружием и поляки сами, за 2-3 дня раскатают бульбостан.
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08.07.2022 12:07 Відповісти
..Мы только за,ползи таракаШка и бункерного прихвати,ждем в Польше м Литве,добьем тех выродков с болот мацковии которые уцелели от ВСУ. -=Авиабаза Рамштайн=-
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07.07.2022 18:53 Відповісти
А ця мавпа не розглядає можливість, що Польша нанесе удари у відповідь?
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07.07.2022 18:57 Відповісти
Нанесе - це м'яко кажучи! Польська армія по чисельності близька до української (від якої, навіть з Рашкою, у них жим-жим). Плюс це страшна НАТО
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08.07.2022 07:12 Відповісти
Сказал и обосрался.
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07.07.2022 18:59 Відповісти
Не, наоборот.
Вначале обгадился, а когда понял, что произошло, сказал:"*****, я опять обосрался! И всё из-за этих поляков! Дай-ка я что-нибудь им скажу!"
И сказал...
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08.07.2022 07:07 Відповісти
Сказал и заплакал...
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08.07.2022 12:09 Відповісти
Йо.ані свинопаси ! Вони "вдарити можуть"! НАТО 15 хвилин вистачить , щоб від цих пі.арів тільки пір'я лишилося .
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07.07.2022 19:02 Відповісти
на що вони здатні зі своїм агрофюрером, абсолюно совковська армія, яка є небоєздатною і до того не бажаючою воювати, маразм посилюється. Польща зітре їх в порошок а ми допоможемо, дебіли мля
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07.07.2022 19:03 Відповісти
я дико извиняюсь но на фюрера этот шлимазл не тянет...это,скорей всего,картопляный дуче...а фюрер у них...ну вы знаете,Х@ло Молевич Окурков...как то так...
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07.07.2022 21:17 Відповісти
Ото розсмішили...
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07.07.2022 19:14 Відповісти
bu ga ga
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07.07.2022 19:22 Відповісти
фууу, яке ж воно лайно, білоруси з цим щось треба робити, ці ідіоти вас в могилу заведуть
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07.07.2022 19:39 Відповісти
Прошу пана (чи пані?) включити уяву: що можуть утнути бульбаші, окрім другої серії "революції рожевих поні" (це коли ходити з квіточками та ліхтариками і отримувати за то гумовими палками по організму)?
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07.07.2022 19:53 Відповісти
Схоже, гражданін косигін досі не второпав, що, отримавши Премію Дарвіна, ні він, ні його підлеглі ані трохи не розбагатіють.
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07.07.2022 19:42 Відповісти
У всей этой хунты пошел словесный понос. Видимо перешли на кацапской подножный корм. От родной бульбы такого точно не будет.
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07.07.2022 19:43 Відповісти
Шамов! А ти ніколи не їв чернігівські деруни фаршировані? Викладається у смалець розтоплений картопляне тісто як для звичайних дерунів Зразу у напіврідке тісто по центру кладеться м"ясний фарш А зверху все вкривається ще порцією тіста Коли з одного боку все обсмажується - деруни перевертаються і обсмажуються з другого боку Ото "смакоття"!
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08.07.2022 08:27 Відповісти
Пане , ось я. Звичайно я не мав нагоди поласувати чернiгiвськими смаколиками. То й не диво, бо я маю мрiю побувати(хоча б вперше) як на пiвночi, так i на заходi нашоi краiни. Хоча де тiльки мене не носило по бiлому свiту. Менi, десь в глибинi душi, - соромно, що я ще не скрiзь побував у себе Вдома.
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08.07.2022 09:25 Відповісти
Еой, пане Яре. Це - привіт підшлункова ?
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08.07.2022 09:38 Відповісти
Дивлячись, у кого як підшлункова працює! У мене, правда, після якогось отруєння вже майже місяць шлунок "насилу дише" - але потроху оклигую! (того і не викладав рецепти на "Ватрі" - вернуло від всього, з їжею зв"язаного) А щоб було легше - смажте без жиру На тефлоні
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08.07.2022 10:18 Відповісти
Ця вся п....ж проста дезінформація, спочатку сам мінський маньяк потрясав кулаками в сторону України, потім вже почав використовувати інших персонажів із звучними призвіщами(для понта), Спочатку віддав всі запаси по зброї, взамін передав авіабазу, щоб створити ударне авіаракетне зєднання (зонтик) думає, що його злякаються. Його не злякались, коли він тупив з мігрантами. Тепер тим більше. Все це по аналогії фанерне військо з фанерними генералами.
І виникає одне питання - а кудой піде ? А тудой ? кудой Макар телят не ганяв !
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07.07.2022 19:46 Відповісти
вам проблем мало, дурни ))))
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07.07.2022 19:49 Відповісти
Там один слабоумный володин хочет аляску забрать. Этот соревнуется за второе место в списке дегенератов слабоумия.
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07.07.2022 19:56 Відповісти
во, нехай краще вб'ються об Польщу, ніж об Україну. Україні зараз не до їблорусі.
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07.07.2022 19:58 Відповісти
Що воно меле? Воно може вдарити тільки хєром об подушку.
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07.07.2022 20:20 Відповісти
Хитродупі бульбаши, нападати щоб потім здатися в полон і відразу в ЄС).
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07.07.2022 20:29 Відповісти
Как раз то чего добивается **********, столкнуть лбами кого-то с НАТО, можно и ЯО, а оно такое типа того, не при чём. Ой смотрите белорусы, сгорите в гиене огненной, а лукашило сбежит в *********.
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07.07.2022 20:46 Відповісти
Армія Білорусії з її теперіщнім президентом може тільки СОСАТИ ***
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07.07.2022 21:00 Відповісти
а он подумал что станет целью ответного удара
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07.07.2022 21:29 Відповісти
Милости просим, картофельники!
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07.07.2022 22:01 Відповісти
Що не кажіть, але якщо зосередять сили то може село і спалять якесь прикордонне. Пре полякам пару опудало поставити на кордоні. Щоб війська картопляні далі Минська сцялися піти.
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07.07.2022 22:40 Відповісти
ну і ну злякав їжачка голой сракой.
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07.07.2022 22:56 Відповісти
Лаптем по лбу разве что вдарите.
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07.07.2022 23:09 Відповісти
или ****
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08.07.2022 01:48 Відповісти
хреном ***** да по своим губеням пусть себе вдарить... кретин бл.
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07.07.2022 23:21 Відповісти
це план +уйла! Натравити 40 НАТО кораблей з Томагавками на белорашу, щоб ВОронеж не отримав.
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07.07.2022 23:23 Відповісти
на сегодня такой страны как беларусь нет ---- есть западный федеральный округ империи ***** с полным подчинением военных . полиции . кгб северной бензоколонке --- с их аэродромов летят нас бомбить . запускают ракеты . везут эшелоны с техникой и бк --- и мы имеем полное право ******* по их складах и аэродромах . а лукашенко ставленник ***** в западном округе . примерно как губернатор красноярского края . и ездит на доклад до ***** по два раза в месяц как обычная его шавка
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08.07.2022 06:55 Відповісти
Стесняюсь спросить... Против кого? Чего бацька пыжитсясо своими холопами в 8 лямов? ЗЫ...Тонкий натяк на толстое обстоятельство: Евросоюз имеет 500 лямов населения.
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08.07.2022 07:07 Відповісти
З медичної точки зору мастурбація не є шкідливою ,але вона не приводить до зачаття))Так і ці ,колишні білоруси,не на Польщу,а на НАТО,а це дві великі відмінності_)
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08.07.2022 08:00 Відповісти
ну панове, ви даєте.
це ж не лукашєнко пред'яви висуває - він в цій ситуйовині цап-відбувайло
це сценарій путіна, і це сценарій гібридної війни, мовляв не росія наступає на НАТО, а невеличка бєларусь.
звісно, в ролі білоруських солдат виступатимуть перевдягнені буряти, калмики та решта чемерисів.
пробиватимуть коридор через Сувалки в калєнінград.
заодно стрілятимуть по українській бойовій логістиці, яка йде через Польщу.
а тут ще Джонсон пішов у відставку.
і Німеччина демонструє неадекватну військову готовність.
ракети в НАТО напевне ліпші за москальскі.
але москалі мають "гарматне м'ясо" якого ні в кого нема.
так що я б серйозно поставився до цього пробросу.
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08.07.2022 08:01 Відповісти
Не дочекаюсь, щоб рашисти (лукашенківців теж до них відношу) зачепили якусь з країн НАТО!!! Отримають по повній, Україна тільки виграє від цього! Але, вважаю, що путін не наважиться на це самогубство
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08.07.2022 08:23 Відповісти
Гопники є гопники : вони не можуть жити без нападків,їм потрібно красти,вбивати,плюндрувати,гвалтувати -їм потрібно що б їх боялись...їхє місце в буцегарні або на шибениці.
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08.07.2022 09:02 Відповісти
Максимум 3-4 дня и картофельник все
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08.07.2022 10:18 Відповісти
об ударах по Украине не заикается, заметьтте. Очко жим-жим
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08.07.2022 10:24 Відповісти
Пошвидше б розпочали та "вдарили по Польщі, товаріщь косигін. Не можемо дочекатися вашого пі.дєца.
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08.07.2022 10:48 Відповісти
Бульбенфюрер ніяк не може вибрати найменш ганебний спосіб самогубства власної армії?
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08.07.2022 11:18 Відповісти
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