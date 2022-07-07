Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін
Режим диктатора Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на "провокації" Заходу.
Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Руслан Косигін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів" саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.
"Водночас у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалень рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", - сказав заступник начальника Генштабу ЗС РБ.
"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", - вважає Косигін.
Він також повідомив, що у Польщі "завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Княжество было, но называлось "велике князівство Литовсье, Руське та Жематійське". (Беларусы тогда назывались литвинами, а Русь то князівство то украинские земли )
І не "Жематійське" а "Жемайтське"
Вначале обгадился, а когда понял, что произошло, сказал:"*****, я опять обосрался! И всё из-за этих поляков! Дай-ка я что-нибудь им скажу!"
И сказал...
І виникає одне питання - а кудой піде ? А тудой ? кудой Макар телят не ганяв !
це ж не лукашєнко пред'яви висуває - він в цій ситуйовині цап-відбувайло
це сценарій путіна, і це сценарій гібридної війни, мовляв не росія наступає на НАТО, а невеличка бєларусь.
звісно, в ролі білоруських солдат виступатимуть перевдягнені буряти, калмики та решта чемерисів.
пробиватимуть коридор через Сувалки в калєнінград.
заодно стрілятимуть по українській бойовій логістиці, яка йде через Польщу.
а тут ще Джонсон пішов у відставку.
і Німеччина демонструє неадекватну військову готовність.
ракети в НАТО напевне ліпші за москальскі.
але москалі мають "гарматне м'ясо" якого ні в кого нема.
так що я б серйозно поставився до цього пробросу.