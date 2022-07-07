Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін

Режим диктатора Лукашенка погрожує ракетними ударами по Польщі у відповідь на "провокації" Заходу.

Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі Руслан Косигін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він заявив, що у разі реалізації "Заходом" якихось "задумів" саме Польща з її військовою інфраструктурою стане першочерговою ціллю для удару.

"Водночас у разі початку конфлікту територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме центри ухвалень рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали та бази, а також критично важливі об'єкти їхньої економіки та транспортної інфраструктури", - сказав заступник начальника Генштабу ЗС РБ.

"Територія Польщі, як, втім, і країн Балтії, перетворюється на полігон, на території якого США планують розв’язати в Європі ще один кривавий конфлікт проти Російської Федерації та її союзників", - вважає Косигін.

Він також повідомив, що у Польщі "завершується процес введення в експлуатацію бази протиракетної оборони".

Також читайте: ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб