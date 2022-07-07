Російські окупанти в Херсоні роздають ТБ-тюнери в обмін на паспортні дані: Геббельс би плакав від заздрощів, - депутат облради Хлань

У Херсоні окупанти з російською "гуманітаркою" роздають ТБ-тюнери Т2; щоб отримати цей набір, потрібно надати паспортні дані.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина.

Геббельс би плакав від заздрощів — в Ювілейному у Херсоні разом з російською гуманітаркою, окупанти дають ще й ТБ-тюнери Т2.

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Щоб отримати цей "набір" потрібно надати повну інформацію про себе: від паспортних даних до пенсійного.

Росіяни хочуть Скабєєву в кожну хату, щоб пудрити людям мізки.

Звертаюсь до тих, хто може — пояснюйте пенсіонерам, що насправді відбувається, що Україна ніколи не залишить Херсонщину, бо Херсонщина — це Україна", - розповів він.