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Новини Війна
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Російські окупанти в Херсоні роздають ТБ-тюнери в обмін на паспортні дані: Геббельс би плакав від заздрощів, - депутат облради Хлань

херсон

У Херсоні окупанти з російською "гуманітаркою" роздають ТБ-тюнери Т2; щоб отримати цей набір, потрібно надати паспортні дані.

Про це повідомив у Фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

"Херсонщина.

Геббельс би плакав від заздрощів — в Ювілейному у Херсоні разом з російською гуманітаркою, окупанти дають ще й ТБ-тюнери Т2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Х#р вам, а не референдум", - нові написи у Херсоні. ФОТО

Щоб отримати цей "набір" потрібно надати повну інформацію про себе: від паспортних даних до пенсійного.

Росіяни хочуть Скабєєву в кожну хату, щоб пудрити людям мізки.

Звертаюсь до тих, хто може — пояснюйте пенсіонерам, що насправді відбувається, що Україна ніколи не залишить Херсонщину, бо Херсонщина — це Україна", - розповів він.

Автор: 

окупація (6666) пропаганда (2796) росія (64926) ТБ (278) Херсон (3330)


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Топ коментарі
+9
Геббельс би плакав від заздрощів

Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
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07.07.2022 18:10
+7
Нужно освобождать наши земли и наших людей притом быстро. Иначе никакой антипропагандой вы не образумите людей с промытыми кремлем мозгами. Поверьте, там професионалы своего дела. После промывки люди уже назад в реальность не возвращаются. Знаю лично несколько таких примеров
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07.07.2022 18:14
+6
Цікаво-а хот за тв тюнєр родіну прадаст...
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07.07.2022 17:52
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Цікаво-а хот за тв тюнєр родіну прадаст...
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07.07.2022 17:52 Відповісти
...хто...
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07.07.2022 17:56 Відповісти
ці ******* фашисти Геббельса вже давно переплюнули,бо навіть в його збочених мозгах не народжувались такі абсурдно цинічні ідеї,якими роспропаганда зомбує своє орконаселення.
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07.07.2022 17:55 Відповісти
тупорилий Z лохторат за 400грн маму рідну продадуть..
а скільки простору для творчості вони надають шахраям: від банальних виборів гівна у владу до неочікуваного кредиту-сюрпризу абощо... дебіли...
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07.07.2022 17:58 Відповісти
Интересно, а много уже раздали?
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07.07.2022 18:04 Відповісти
це тіпа щоб був формально оформлений «референдум»?

то хакери можуть позичити паспортні дані громадян наприклад курської області і також зробити референдум приєднання до України
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07.07.2022 18:05 Відповісти
Хакеры то все туфта. По факту они ещё и перепись населения устроят. Кто есть живой в городе и сколько их таких. Ещё с гуманитарной такое же проделывают.
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07.07.2022 18:24 Відповісти
Геббельс би плакав від заздрощів

Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
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07.07.2022 18:10 Відповісти
Нужно освобождать наши земли и наших людей притом быстро. Иначе никакой антипропагандой вы не образумите людей с промытыми кремлем мозгами. Поверьте, там професионалы своего дела. После промывки люди уже назад в реальность не возвращаются. Знаю лично несколько таких примеров
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07.07.2022 18:14 Відповісти
от не треба тут ля ля..було б бажання й мізки - хрін промиєш
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07.07.2022 19:49 Відповісти
пара рокiв i знову здоровi, але право голоса забрати на час редебiлiтацii.
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07.07.2022 23:27 Відповісти
Лохів,так просто купити!!! Потім на м'ясо...!
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07.07.2022 18:18 Відповісти
Постаревшая тётя с умилением смотрит, как стив джобс переписывает паспортные данные.......
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07.07.2022 18:20 Відповісти
Пенсіонери це як виявилось самє нагірше зло країни як би це не звучало.
Всі ми будемо колись в віці але не такими вже нед умаючими що після нас потом.Совок в людей до кінця.Нажаль після війни +55 взагалі треба заборонити право голоса щоб не продавалися за гречку.
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07.07.2022 18:21 Відповісти
чмоня, ти якою тут пропагондосиш муйню всіляку???
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07.07.2022 19:51 Відповісти
Это уже референдум идёт, для тех кто ещё не понял
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07.07.2022 18:21 Відповісти
Ми вже забули, коли дивились той зомбоящік в останнє.
Кожний вибірає своє.
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07.07.2022 18:23 Відповісти
у всех их был интернет, этого достаточно, чтобы смотреть любые каналы, но проблема в том, что они и тогда смотрели своих родственников кацапов с завистью по телевизору. Они всегда завидовали вранью кацапов, даже не представляли чему завидуют, и отторгали Украину.
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07.07.2022 18:36 Відповісти
спокійненько. А забули як видавали українськи паспорти у нас в Україні?
хто не приніс на перереестрацію свій радянский паспорт, не отримував ТАЛОНИ НА ЦУКОР
хто прийшов за талонами, отримував штампик "УКРАЇНА" поверх штампіка СССР

а от інші країни зробили інакше - видали посвідчення ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
а громадянство надавали пізніше - на підставі знання мови та історії країни, де живуть мешканці СССР

а з того простого рішення - позначити ВСІХ Бардеровцями - й пішли усі наші подальші проблеми
голосування за совкових ватних жидів, невизнання українскої мови та самої філософії української нації

а зробили би тоді інакше, ну бігало б собі всяке скотобидло по Україні - особи без громадянства, яки не визнають існування держави УКРАЇНИ, ну бігали б собі та й бігали - без роботи, без грошей - поки або не пішли геть з України до Ізраілю або куди завгодно, або поки би не вивчили ЗА ЩО САМЕ Бандера сидів у Заксехаузені, а його рідних братів вбили у Аушвіці
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07.07.2022 18:36 Відповісти
Ну на фото жіночка з явно орківською зовнішністю
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07.07.2022 19:40 Відповісти
Треба пропаганду в мозги всунуть.
Це перше, що вони роблять на окупованих територіях.

Там в Росії вже 130 мільйонів теле-зомбі живе. Вони хочуть на захвачених територіях теж людей до телика підключати.
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07.07.2022 20:47 Відповісти
Приймають сигнали традиційної TB-мовлення.
Безкоштовний сир буває де?
Там, де бункерний щур ховається
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07.07.2022 21:10 Відповісти
 
 