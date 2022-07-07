Російські окупанти в Херсоні роздають ТБ-тюнери в обмін на паспортні дані: Геббельс би плакав від заздрощів, - депутат облради Хлань
У Херсоні окупанти з російською "гуманітаркою" роздають ТБ-тюнери Т2; щоб отримати цей набір, потрібно надати паспортні дані.
Про це повідомив у Фейсбуці депутат облради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
"Херсонщина.
Геббельс би плакав від заздрощів — в Ювілейному у Херсоні разом з російською гуманітаркою, окупанти дають ще й ТБ-тюнери Т2.
Щоб отримати цей "набір" потрібно надати повну інформацію про себе: від паспортних даних до пенсійного.
Росіяни хочуть Скабєєву в кожну хату, щоб пудрити людям мізки.
Звертаюсь до тих, хто може — пояснюйте пенсіонерам, що насправді відбувається, що Україна ніколи не залишить Херсонщину, бо Херсонщина — це Україна", - розповів він.
Топ коментарі
+9 Adalet
показати весь коментар07.07.2022 18:10
+7 FT FT
показати весь коментар07.07.2022 18:14
+6 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.07.2022 17:52
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а скільки простору для творчості вони надають шахраям: від банальних виборів гівна у владу до неочікуваного кредиту-сюрпризу абощо... дебіли...
то хакери можуть позичити паспортні дані громадян наприклад курської області і також зробити референдум приєднання до України
Та Геббельс подивися б на ******* расєю, за голову вхопився б, заспівав червону калину, й побіг би бити шольца за зволікання зі зброєю для України
Всі ми будемо колись в віці але не такими вже нед умаючими що після нас потом.Совок в людей до кінця.Нажаль після війни +55 взагалі треба заборонити право голоса щоб не продавалися за гречку.
Кожний вибірає своє.
хто не приніс на перереестрацію свій радянский паспорт, не отримував ТАЛОНИ НА ЦУКОР
хто прийшов за талонами, отримував штампик "УКРАЇНА" поверх штампіка СССР
а от інші країни зробили інакше - видали посвідчення ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
а громадянство надавали пізніше - на підставі знання мови та історії країни, де живуть мешканці СССР
а з того простого рішення - позначити ВСІХ Бардеровцями - й пішли усі наші подальші проблеми
голосування за совкових ватних жидів, невизнання українскої мови та самої філософії української нації
а зробили би тоді інакше, ну бігало б собі всяке скотобидло по Україні - особи без громадянства, яки не визнають існування держави УКРАЇНИ, ну бігали б собі та й бігали - без роботи, без грошей - поки або не пішли геть з України до Ізраілю або куди завгодно, або поки би не вивчили ЗА ЩО САМЕ Бандера сидів у Заксехаузені, а його рідних братів вбили у Аушвіці
Це перше, що вони роблять на окупованих територіях.
Там в Росії вже 130 мільйонів теле-зомбі живе. Вони хочуть на захвачених територіях теж людей до телика підключати.
Безкоштовний сир буває де?
Там, де бункерний щур ховається