Глава оборонного відомства Великої Британії Радакін відвідав Україну і зустрівся із Залужним

Глава оборонного відомства (Chief of the Defence Staff) Великої Британії адмірал Ентоні Радакін відвідав Україну та зустрівся у Києві з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Радакіна.

"Мій 48-годинний візит дав мені змогу краще зрозуміти оперативні перспективи та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну. І як ми можемо сприяти іншим міжнародним партнерам та союзникам у допомозі Збройним силам України найближчими тижнями та місяцями", - повідомив адмірал.

Він також зазначив, що зустрівся зі своїм українським колегою генералом Залужним.

"Для мене велика честь відвідати Київ та зустрітися з моїм українським колегою генералом Залужним. Я сповнений захоплення Збройними силами України, їх мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії", - додав він.

(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.



I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression.🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/JwAi9AeuJG