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Новини
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Глава оборонного відомства Великої Британії Радакін відвідав Україну і зустрівся із Залужним

залужний,радакін

Глава оборонного відомства (Chief of the Defence Staff) Великої Британії адмірал Ентоні Радакін відвідав Україну та зустрівся у Києві з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Радакіна.

"Мій 48-годинний візит дав мені змогу краще зрозуміти оперативні перспективи та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну. І як ми можемо сприяти іншим міжнародним партнерам та союзникам у допомозі Збройним силам України найближчими тижнями та місяцями", - повідомив адмірал.

Він також зазначив, що зустрівся зі своїм українським колегою генералом Залужним.

"Для мене велика честь відвідати Київ та зустрітися з моїм українським колегою генералом Залужним. Я сповнений захоплення Збройними силами України, їх мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії", - додав він.

(1/2) A privilege to visit Kyiv and meet with my Ukrainian counterpart, General Zaluzhnyi.

I am full of admiration for the Armed Forces of Ukraine, and their courage, resilience & ingenuity in confronting Russia’s illegal & barbaric aggression.🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/JwAi9AeuJG

— Chief of the Defence Staff 🇬🇧 (@AdmTonyRadakin_) July 7, 2022

Читайте також: План Путіна захопити Україну вже провалився, - очільник Генштабу армії Британії Радакін

Автор: 

Велика Британія (5544) Київ (19410) Залужний Валерій (723) Радакін Тоні (26)


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Топ коментарі
+13
значит Pahtakor М270 уже в Украине.
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07.07.2022 18:07
+10
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07.07.2022 18:19
+10
Раді вітати, пане адмірале !
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07.07.2022 18:20
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значит Pahtakor М270 уже в Украине.
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07.07.2022 18:07 Відповісти
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07.07.2022 18:19 Відповісти
Пахтакор - означає "бавовняр"
Очікуємо на врожай бавовни
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07.07.2022 19:07 Відповісти
Це фраза дня!
Weit Scmelrz, давно Вас не чутно, неодмінно додайте в свій словник!
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07.07.2022 20:31 Відповісти
Вылитый Алан Рикман)
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07.07.2022 18:09 Відповісти
Раді вітати, пане адмірале !
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07.07.2022 18:20 Відповісти
Міністр оборони UK - Бен Волесс. А Ентоні Радакін - це як у нас Залужний, начальник Генштабу.
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07.07.2022 18:21 Відповісти
Чинним Начальником Генерального штабу Збройних сил України є генерал-лейтенант Шаптала Сергій Олександрович
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07.07.2022 22:56 Відповісти
«Захоплююсь ЗСУ, їхньою сміливістю, стійкістю та винахідливістю перед злочинною та варварською агресією Росії» (с), написав британський адмірал Ентоні Радакін в соцмережах після зустрічі зі своїм українським колегою Валерієм Залужним.

Касапам мало не покажеться.
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07.07.2022 18:50 Відповісти
Під час війни військові завжди можуть знайти спільну мову, лиш би зеленопузі не мішали
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07.07.2022 18:54 Відповісти
Хлопаки розробляли план звільнення Херсона та вихід через перешийок до Керченського мосту на південному напрямку!
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07.07.2022 19:27 Відповісти
‼️‼️Залужный , нужен закон , что все офицеры и младший состав должны сдать английский на С1.
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07.07.2022 21:00 Відповісти
Підтримую , англійська стала актуальна як ніколи
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07.07.2022 23:22 Відповісти
Куму Ермака можно все.
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08.07.2022 03:15 Відповісти
 
 