Ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу для Росії, - президент Латвії Левітс

Фото: Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс сказав, що на саміті Альянсу, який проходив минулого тижня в Мадриді, він висловив підтримку ідеї створення спеціального суду із розгляду злочинів рф в Україні, включаючи геноцид.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Левітс сказав у інтерв’ю Укрінформу.

"Стосовно війни, розв’язаної росією проти України, наразі жоден міжнародний суд не може прийняти це до розгляду. Можливо, за ініціативи України, буде створений новий суд, який розглядатиме це питання. Адже маємо прецеденти стосовно Югославії, Руанди, коли були створені нові суди (з розслідування злочинів геноциду - ред.). Я це підтримую. І говорив про це в Мадриді", - сказав Левітс.

За його словами цю ініціативу потрібно розвивати, "щоб утворилась група країн, які займатимуться цим питанням, тому що в ООН це питання не проходить, на жаль, через Раду Безпеки (де росія має право вето)".

Левітс повторив свою юридичну та політичну оцінку поточної ситуації: існують свідчення того, що росія справді здійснює геноцид в Україні. Недарма "парламенти всіх балтійських країн ухвалили рішення про те, що зараз в Україні відбувається геноцид". Подібне рішення прийняте також у деяких інших країнах світу, а в деяких - готується до прийняття.

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Він також нагадав про юридичні аспекти проблеми. Існує Міжнародний суд ООН у Гаазі. Проте в процедурному сенсі розгляд цього питання не в його юрисдикції. "Наразі подана скарга з боку Києва: Україна звинувачує росію, що остання здійснює геноцид, при тому, що росія звинувачує Україну в геноциді на Донбасі. І це є порушенням Конвенції про геноцид ("дзеркальне звинувачення" з боку справжнього організатора геноциду, що є одним із геноцидних "маркерів", - ред.). Цей позов нині розглядається Міжнародним судом у Гаазі. Були вже перші засідання на початку березня. Це юридична оцінка, і це важливо з точки зору юриспруденції – ухвалили рішення, що росія повинна припинити здійснювати геноцид", - підкреслив президент Латвії.

Втім, за його словами, росія не бере до уваги це рішення. "Але важливо, що вже є така ухвала. Це було тимчасове рішення, для остаточного вирішення треба очікувати ще кілька місяців", - відзначив Левітс.