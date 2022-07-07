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Ми підтримуємо ідею створення спеціального трибуналу для Росії, - президент Латвії Левітс

левітс
Фото: Левітс

Президент Латвії Егілс Левітс сказав, що на саміті Альянсу, який проходив минулого тижня в Мадриді, він висловив підтримку ідеї створення спеціального суду із розгляду злочинів рф в Україні, включаючи геноцид.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Левітс сказав у інтерв’ю Укрінформу.

"Стосовно війни, розв’язаної росією проти України, наразі жоден міжнародний суд не може прийняти це до розгляду. Можливо, за ініціативи України, буде створений новий суд, який розглядатиме це питання. Адже маємо прецеденти стосовно Югославії, Руанди, коли були створені нові суди (з розслідування злочинів геноциду - ред.). Я це підтримую. І говорив про це в Мадриді", - сказав Левітс.

За його словами цю ініціативу потрібно розвивати, "щоб утворилась група країн, які займатимуться цим питанням, тому що в ООН це питання не проходить, на жаль, через Раду Безпеки (де росія має право вето)".

Левітс повторив свою юридичну та політичну оцінку поточної ситуації: існують свідчення того, що росія справді здійснює геноцид в Україні. Недарма "парламенти всіх балтійських країн ухвалили рішення про те, що зараз в Україні відбувається геноцид". Подібне рішення прийняте також у деяких інших країнах світу, а в деяких - готується до прийняття.

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Він також нагадав про юридичні аспекти проблеми. Існує Міжнародний суд ООН у Гаазі. Проте в процедурному сенсі розгляд цього питання не в його юрисдикції. "Наразі подана скарга з боку Києва: Україна звинувачує росію, що остання здійснює геноцид, при тому, що росія звинувачує Україну в геноциді на Донбасі. І це є порушенням Конвенції про геноцид ("дзеркальне звинувачення" з боку справжнього організатора геноциду, що є одним із геноцидних "маркерів", - ред.). Цей позов нині розглядається Міжнародним судом у Гаазі. Були вже перші засідання на початку березня. Це юридична оцінка, і це важливо з точки зору юриспруденції – ухвалили рішення, що росія повинна припинити здійснювати геноцид", - підкреслив президент Латвії.

Втім, за його словами, росія не бере до уваги це рішення. "Але важливо, що вже є така ухвала. Це було тимчасове рішення, для остаточного вирішення треба очікувати ще кілька місяців", - відзначив Левітс.

Автор: 

Латвія (1343) трибунал (259)


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Топ коментарі
+9
Латишам-черговий респект...
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07.07.2022 18:42
+4
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07.07.2022 18:49
+4
Ванюша.
Как там у вас на ботоферме в Савушкино?
Работой не перетрудился, а то каждый день новая регистрация.
Замучишься так.
Береги себя, Ваня.
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07.07.2022 19:02
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устройство блокады Украины для мирового голодомора и шантажа этим
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07.07.2022 18:41 Відповісти
Это обязаны поддерживать ВСЕ нормальные государства
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07.07.2022 19:24 Відповісти
Латишам-черговий респект...
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07.07.2022 18:42 Відповісти
И этот трибунал должен происходить в Крыму. После этого больше неповадно будет рашистам заглядываться на чужие территории.
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07.07.2022 18:49 Відповісти
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07.07.2022 18:49 Відповісти
Ех скільки тепер є можливостей тролити і чмирити гоблінів.
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07.07.2022 20:46 Відповісти
Ванюша.
Как там у вас на ботоферме в Савушкино?
Работой не перетрудился, а то каждый день новая регистрация.
Замучишься так.
Береги себя, Ваня.
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07.07.2022 19:02 Відповісти
Ще в березні ЄС схвалив створення європейського трибуналу, який міг би швидко і без суду вилучати гроші москалів на користь України. Але на цьому і заглохло. Кулеба втомився?
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07.07.2022 18:52 Відповісти
Кулеба ногу зламав
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07.07.2022 21:46 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-zustrich-senatory-ssha/31933403.html Президент України Зеленський зустрівся з сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем , які представляють Республіканську та Демократичну партії США. Обидва сенатори є членами авторського колективу, який вніс на розгляд Конгресу США резолюцію про визнання лаптєстану країною-терористом.
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07.07.2022 19:16 Відповісти
А че же Латвия бздит признать расию -страной терроризма.Литва вон назвала рашу тем кем она является.поддерживальщики херовы.
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07.07.2022 19:30 Відповісти
Зграю свинособак збираються судити трибуналом? Такого ще не було. Гицлі ображені і засумували.
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07.07.2022 19:35 Відповісти
Нюрнберг2.
І путіна будуть судити заочно.
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07.07.2022 20:41 Відповісти
 
 