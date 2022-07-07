УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 838 4

Блокпости, вибіркові допити, фіксація телефонів: у Маріуполі російські окупанти посилюють режим, - Андрющенко

маріуполь

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники посилюють режим, знову влаштовують блокпости у місті.

Gро це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Посилення режиму. По центральним вулицям знов влаштовано блок-пости в районі підземного переходу по пр. Мира, пр. Металургів в районі ТЦ Браво, в районі площі Свободи, на перехресті Бахчиванджі/Будівельників, в районі площі Луніна (Стрілка), в районі Морського порту. На перехресті Урицького/Будівельників та в районі Мухіна по дорозі на Лівобережжя. Повторні вибіркові допити, перевірка по спискам та фіксація IMEI телефонів. Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня в окупованому Маріуполі гине близько 25 осіб, - Андрющенко

Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Подано електрику окремою лінією та розблоковано головний канал. Порт готовий для повноцінного мародерства та зустрічі військових вантажів. За домовленістю окупантів з режимом Асада все награбоване буде відправлено / легалізовано через Сирію.

Знесення будинків продовжується. Жодних списків не складено та не оприлюднено. "Російська рулетка" для мешканців, які не мають ані часу забрати свої речі та меблі, ані місць зберігання в подальшому.

Поновлено практику розселення по вцілілим будинкам та квартирам. Легалізацію процесу окупанти збираються провести в липні – серпні шляхом націоналізації через відсутність власників. Грабування у всьому", - розповів він.

Автор: 

Маріуполь (3222) окупація (6666) Андрющенко Петро (692)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тем временем, русня возвращает строительные компании "отстраивающие" Марик в родную говень....
причин две: 1 - нет денег; 2 - понимают, что скоро все равно придется сваливать.....
https://youtu.be/dyzMxuVHPdg
показати весь коментар
07.07.2022 19:11 Відповісти
Хай ушлепыпают, все сломаем что построили, чтобы и следа кацапского в городе не было.
показати весь коментар
07.07.2022 20:00 Відповісти
якесь важне х@йло приїде?
показати весь коментар
08.07.2022 00:03 Відповісти
бахчиванджи+строителей вчера был. нет блокпоста.
показати весь коментар
08.07.2022 09:12 Відповісти
 
 