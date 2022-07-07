Блокпости, вибіркові допити, фіксація телефонів: у Маріуполі російські окупанти посилюють режим, - Андрющенко

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники посилюють режим, знову влаштовують блокпости у місті.

Gро це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Посилення режиму. По центральним вулицям знов влаштовано блок-пости в районі підземного переходу по пр. Мира, пр. Металургів в районі ТЦ Браво, в районі площі Свободи, на перехресті Бахчиванджі/Будівельників, в районі площі Луніна (Стрілка), в районі Морського порту. На перехресті Урицького/Будівельників та в районі Мухіна по дорозі на Лівобережжя. Повторні вибіркові допити, перевірка по спискам та фіксація IMEI телефонів. Будьте обережні і не наражайте себе на небезпеку.

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Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Подано електрику окремою лінією та розблоковано головний канал. Порт готовий для повноцінного мародерства та зустрічі військових вантажів. За домовленістю окупантів з режимом Асада все награбоване буде відправлено / легалізовано через Сирію.

Знесення будинків продовжується. Жодних списків не складено та не оприлюднено. "Російська рулетка" для мешканців, які не мають ані часу забрати свої речі та меблі, ані місць зберігання в подальшому.

Поновлено практику розселення по вцілілим будинкам та квартирам. Легалізацію процесу окупанти збираються провести в липні – серпні шляхом націоналізації через відсутність власників. Грабування у всьому", - розповів він.