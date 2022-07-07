95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії, - опитування
У Білорусі лише 5% населення вважають, що білоруська армія має взяти участь у війні на боці Росії. Порівняно з квітнем, це число зменшилося з 6 до 5%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного "Chatham house".
"Ставлення білорусів до війни росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки росії. Зменшується кількість людей, які вважають, що потрібно підтримувати дії росії (з 28% у березні до 23% у червні 2022 року). А людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці росії, не багато – 5%", - каже Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.
Згідно з опитуванням, 43% респондентів не підтримують дії армії рф в Україні. При цьому однозначних супротивників військових дій російської армії у 2,5 рази більше, ніж однозначних прихильників – 35% та 14% відповідно.
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Порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося у квітні 2022 року, зросла кількість тих, хто вважає, що наслідки військових дій на території України будуть негативними для Білорусі (55% у червні проти 53% у квітні) та конкретно для кожного білоруса (52% та 49% відповідно).
Опитування проводилося з 6 до 17 червня 2022 року за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI). Участь у ньому взяли 804 респонденти.
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БілаРусь це не ОркоСтан
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!
дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
зачьотний тролінг !
фотокарточки проданих "укропами" Цезарів з уралвагонзавода загубились десь та Транссибі
ідіоти кацапські!
804 індивіди.
Правда, з ковідкою висновки робилися і на 26, і на 47 пацієнтах.
Их уже 20 лет, как и орков, никто ни о чём не спрашивает.
Даже во время выборов, результаты которых объявляются от их имени.
"Вчера в стране от имени народа
Опять подорожала колбаса"
Нащо їм імперські інтереси рускіх захищать, і допомогать росії захоплювати нові колонії?
Це не інтереси білорусів.
Лица стерты, краски тусклы,
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А день - на день.
Я устал и отдыхая
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты, циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Основна маса так і не розуміє що "Тіхановська" просто "кремлівська альтернатива Лукашенку"! Нею Луку лякають щоб Лука був поступливішим
Кремлю це вдалося
Але не насміляться, ватяні совки....
просто одной темной ночью.
переоденутся кацапы в ихню форму
возьмут для прикрытия сотню-другую ихних бомжей
и под ихней совковой тряпкой снова попрут знакомой дорожкой, за водкой и унитазами