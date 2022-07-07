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95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії, - опитування

опитування,білорусь

У Білорусі лише 5% населення вважають, що білоруська армія має взяти участь у війні на боці Росії. Порівняно з квітнем, це число зменшилося з 6 до 5%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного "Chatham house".

"Ставлення білорусів до війни росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки росії. Зменшується кількість людей, які вважають, що потрібно підтримувати дії росії (з 28% у березні до 23% у червні 2022 року). А людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці росії, не багато – 5%", - каже Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.

Згідно з опитуванням, 43% респондентів не підтримують дії армії рф в Україні. При цьому однозначних супротивників військових дій російської армії у 2,5 рази більше, ніж однозначних прихильників – 35% та 14% відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін

Порівняно з попереднім опитуванням, яке проводилося у квітні 2022 року, зросла кількість тих, хто вважає, що наслідки військових дій на території України будуть негативними для Білорусі (55% у червні проти 53% у квітні) та конкретно для кожного білоруса (52% та 49% відповідно).

Опитування проводилося з 6 до 17 червня 2022 року за допомогою інтернет-інтерв'ю (CAWI). Участь у ньому взяли 804 респонденти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБшники переконують білоруських військових, що війна проти України - необхідність, - Генштаб

Автор: 

Білорусь (7923) опитування (1925)


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Топ коментарі
+23
а кого волнует мнение белорусов. Там уже уйло хозяин
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07.07.2022 19:45
+12
Саме так.
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!

дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
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07.07.2022 20:09
+11
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07.07.2022 19:50
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а кого волнует мнение белорусов. Там уже уйло хозяин
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07.07.2022 19:45 Відповісти
ню-ню, у білорусів генетична память рвати рейки залишилась

БілаРусь це не ОркоСтан
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07.07.2022 19:54 Відповісти
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07.07.2022 19:56 Відповісти
бєлая...малая...вєлікая...
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07.07.2022 20:11 Відповісти
є БілаРусь та УкраїнаРусь, а трєтьєй нє бивать !
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07.07.2022 20:13 Відповісти
Русь є одна Київська і все
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07.07.2022 20:52 Відповісти
рвати сраки і рвати рейки то трохи різне, де ті 200 тисяч "партизанів" про яких оПА розпиналась,при такому партизанському руху,з білорусі навіть гівно б не прилетіло,не кажучи про іскандер,це все пшик,радянська баєчка,на кшталт про не ******** партизана ковпака)))
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07.07.2022 23:49 Відповісти
1% - естественная убыль по возрасту.
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07.07.2022 19:46 Відповісти
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07.07.2022 19:50 Відповісти
пародия на рашопропаганду?
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07.07.2022 19:57 Відповісти
Саме так.
Рашисти запустили фейк про продаж укропами 2-х Цезарів по '140 тис. баків за штуку (слушай, сумашедшиє денгі, да ! - то для кацапів целоє состояніє)
Про продаж поввідомив якийсь французський політик, який сам не бачив, але десь чув.
Розносило фейк болгарське приватне Дефес видання, яке теж не бачило, але чуло, що французський політик сам не бачив
У якості скаженого продажу ЗСУ зброї налєво показано фото тубуса одноразового гранатомета Матадор !!!

дебілди, бл. !
фейк не можуть зробити, бо немає з чого
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07.07.2022 20:09 Відповісти
А сколько было продано при развале ГДР.
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07.07.2022 23:11 Відповісти


зачьотний тролінг !
фотокарточки проданих "укропами" Цезарів з уралвагонзавода загубились десь та Транссибі

ідіоти кацапські!
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07.07.2022 19:58 Відповісти
Шведские издагия єти не читают по не знанию язика, а вот Цензор читают, теперь будет проверка, и вичислят, из-за дебила малоумного а так могли би и навербовать и накупить
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07.07.2022 20:17 Відповісти
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07.07.2022 20:20 Відповісти
Барани не хочуть відчуть запах своєї крові і перетвориться з "бульбашів" на "драники"
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07.07.2022 19:52 Відповісти
угу..а в танках ще й зі шкварками..
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07.07.2022 20:00 Відповісти
шкварок не буде,буде тільки "картошка в мундірах")))
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07.07.2022 23:51 Відповісти
Тільки ж хто в них буде питати?
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07.07.2022 19:53 Відповісти
А чик-чирикнутий мабуть вважає інакше...
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07.07.2022 19:53 Відповісти
Таракан с 3% поддержки президентом стал. А тут целых 5!!! Надо всю границу нахрен минировать!
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07.07.2022 19:54 Відповісти
Путлеру по барабану мнение белорусов-рабов.
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07.07.2022 19:54 Відповісти
Да кто этих лохов будет спрашивать. Они такие же рабы системы как и кацапы. Свой суверенитет они уже просрали.
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07.07.2022 20:00 Відповісти
руzzкий хазяїн у їблорусів питати не буде, чого вони хочуть, чи чого не хочуть.
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07.07.2022 20:01 Відповісти
Страшенно репрезентативне опитучання.
804 індивіди.

Правда, з ковідкою висновки робилися і на 26, і на 47 пацієнтах.
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07.07.2022 20:01 Відповісти
Кто ж их спрашивать будет. Белорусы знают что Лукашеску уже продал их ***** с потрохами?
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07.07.2022 20:05 Відповісти
Белорусы умнее и хитрее кацапов. Дебилы есть везде, но среди белорусов их в десятки раз меньше. Там где бурятский танкист - куда сказали туда и едет, белорусский поедет выгодно продавать танк и получать убежище и "немножко денежков". Так что там будет на уровне статистической погрешности война. ИМХО конечно же.
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07.07.2022 20:17 Відповісти
ага там де орк пускає ракети по Україні , там ******* буде подавати йому снаряди,***** не розумніші,бидло з совковим менталітетом...
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07.07.2022 23:53 Відповісти
Никогда такого не было, и вот, опять...
Их уже 20 лет, как и орков, никто ни о чём не спрашивает.
Даже во время выборов, результаты которых объявляются от их имени.
"Вчера в стране от имени народа
Опять подорожала колбаса"
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07.07.2022 20:19 Відповісти
Это понятно что белоруссов никто спрашивать не будет ,хотят они там чего- то или не хотят , погонят как стадо овец на бойню . Плохо то , что их сгнившая картофелина Бульбашенко отдал рашистам аэродром на котором ( так это гнильё заявило) будут размещенны российские искандеры. Два старых пидо- аса держат в напряжении весь мир.
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07.07.2022 20:22 Відповісти
вони "люди сободниє,что ім прикажут,то оні і захотят")))
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07.07.2022 23:54 Відповісти
На мою думку із цього дослідження випливає, що більшість білорусів - вата тупоголова, але сциклива. Тому воювати вони ні з ким не хочуть, а бажають "дружити" з усіма, але з кацапами більше, ніж з будь-ким. Отаке.
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07.07.2022 20:23 Відповісти
К жаренным на Джавелинах ФаРшикам будет и гарнир ...жаренные Картофаны
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07.07.2022 20:37 Відповісти
Так вони ж самі колонія.
Нащо їм імперські інтереси рускіх захищать, і допомогать росії захоплювати нові колонії?
Це не інтереси білорусів.
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07.07.2022 20:38 Відповісти
Может наконец выйдут с АНТИВОЕННЫМ МИТИНГОМ ТЕ МИЛЬОНЫ ? Или Тихановская неспособна поднять белорусов на обычный протест ?
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07.07.2022 20:43 Відповісти
Їй на це Путін грошей не дає! Та й по суті вона - не лідер! А звичайна ганчір"яна лялька якою крутять перед натовпом Макаревича пам"ятаєте?

Лица стерты, краски тусклы,
То ли люди, то ли куклы.
Взгляд похож на взгляд,
А день - на день.
Я устал и отдыхая
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты, циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи.
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
И кукол снимут с нитки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Основна маса так і не розуміє що "Тіхановська" просто "кремлівська альтернатива Лукашенку"! Нею Луку лякають щоб Лука був поступливішим
Кремлю це вдалося
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08.07.2022 07:07 Відповісти
Між іншим, у сусідів зараз таке "вікно можливостей", якого не було, мабуть, ніколи. Армія лаптів зав'язла в Україні, якби білоруський генералітет вирішив виступити проти луки мудіщєва і взяти владу в свої руки, луці було би нІчого їм пред'явити.

Але не насміляться, ватяні совки....
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07.07.2022 20:44 Відповісти
а кто же их спрашивать то будет?
просто одной темной ночью.
переоденутся кацапы в ихню форму
возьмут для прикрытия сотню-другую ихних бомжей
и под ихней совковой тряпкой снова попрут знакомой дорожкой, за водкой и унитазами
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07.07.2022 20:45 Відповісти
100% быков нашего колхоза не хотят идти на бойню
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07.07.2022 20:48 Відповісти
Студентку Могилёвского университета внесли в список террористов и дали шесть с половиной лет тюрьмы. Про отчисление, хоть она была отличницей, и говорить несерьезно. Люди за мир, но проводить полжизни на зоне никто не хочет.
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07.07.2022 20:58 Відповісти
Это за призыв к антивоенному митингу.
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07.07.2022 21:00 Відповісти
БУЛЬБАШИ, ЧМОШНАЯ СЦЫКЛИвая нация предателей !!!
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07.07.2022 22:06 Відповісти
95% ********* не знают беларуского языка...
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07.07.2022 22:08 Відповісти
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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07.07.2022 22:26 Відповісти
Ніяке опитування у білорасєї на цю тему не можливе, тому це фейк на підтримку думки про ********* білорасєйський народ...
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07.07.2022 23:51 Відповісти
 
 