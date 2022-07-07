Путін заговорив про переговори та погрозив Заходу: "Ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін 7 липня на зустрічі з лідерами російських парламентських партій заявив, що Росія "ще нічого не починала всерйоз в Україні".

Про це пишуть російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", - сказав він.

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"Всі повинні знати, що ми за великим рахунком всерйоз поки що нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим важче їм буде з нами домовлятися", - додав він.