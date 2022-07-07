У Литві на роботу влаштувалась більш ніж третина біженців працездатного віку з України

У Литві роботу знайшли 13,2 тис. українців-біженців, це понад третина людей працездатного віку, які прибули з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомляє Міністерство соціального захисту та праці Литви.

За даними литовського Соцміну, наразі до Литви прибуло понад 58,2 тис. українців, з яких понад 33,1 тис. – працездатного віку.

Найбільша кількість українців працює у великих містах країни: у Вільнюсі – 4,2 тис. осіб (32% працевлаштованих після початку війни в Україні), у Каунасі – 1,9 тис. осіб (14%), у Клайпеді – 1,5 тис. (12%). Наразі служба зайнятості допомогла працевлаштуватися майже 7,9 тис. біженців із України.

Середня зарплата українців, які працюють у Литві, "на папері" у червні становила близько 1032 євро.

Читайте також: Чверть працездатних українців, які опинились у Польщі через війну, вже влаштувались на роботу