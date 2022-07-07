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У Литві на роботу влаштувалась більш ніж третина біженців працездатного віку з України

робота

У Литві роботу знайшли 13,2 тис. українців-біженців, це понад третина людей працездатного віку, які прибули з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомляє Міністерство соціального захисту та праці Литви.

За даними литовського Соцміну, наразі до Литви прибуло понад 58,2 тис. українців, з яких понад 33,1 тис. – працездатного віку.

Найбільша кількість українців працює у великих містах країни: у Вільнюсі – 4,2 тис. осіб (32% працевлаштованих після початку війни в Україні), у Каунасі – 1,9 тис. осіб (14%), у Клайпеді – 1,5 тис. (12%). Наразі служба зайнятості допомогла працевлаштуватися майже 7,9 тис. біженців із України.

Середня зарплата українців, які працюють у Литві, "на папері" у червні становила близько 1032 євро.

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Автор: 

біженці (1858) Литва (2379) робота (1198) українці (2537)


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Топ коментарі
+8
крім зарплати українські біженці в Литві мають ще купол безпеки НАТО, а не Асвальтовий купол Великого Крадівничого

робіть висновки, панове українці...
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07.07.2022 20:51
+5
Це добре, тай ше i заробляють не погано.
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07.07.2022 20:38
+4
Primerno polovina rabotajet iz tex sto prijexali i mozet rabotat,mnogo jest detej,jest pensioneri takze.Sperva bylo takoje sto nexvatalo ucitelej,tak iz tex sto prijexalo brali na rabotu ,poskolku Litve nebylo ucitelej kotorrije govorili na ukrainskom jazyke,teper uze ucetelia prijezdzajet s Ukraini.Dostatocno mnogo rabotajet torgovix centrax,daze kasax .
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07.07.2022 21:44
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Це добре, тай ше i заробляють не погано.
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07.07.2022 20:38 Відповісти
Знайома поїхала у Нідерланди, бо там одна з найвищих мінімалок у Європі. Якийсь час жила у соц житлі отримувала пособіє, потім знайшла роботу і орендувала власне житло. Із зароблених 1600 ойро, 1200 платить за хату. Після оплати рахунків+ їжа+транспорт, на життя залишається десь 100 євро. Але заробляє вона непогано, тут не поспориш.
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07.07.2022 21:34 Відповісти
100 євро…😢
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07.07.2022 22:11 Відповісти
зеленський обіцяв повернути людей після війни у нас то вони повинні получати зп не меньше бо 1032 евро або 30 944 грн це біженці заробляють а дома звичайно більше зп повина бути для своїх
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07.07.2022 20:38 Відповісти
Обіцяв і зробить! Он вчителі вже по 5000 дол отримують зарплатні.
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07.07.2022 20:53 Відповісти
родственница сразу уборщицей устроилась, 63 года, без языков, работой довольна
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07.07.2022 20:40 Відповісти
Ну я хєр його знає, як можна радіти з праці убощицею.
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07.07.2022 21:24 Відповісти
а здесь у нее свой дом. Ложишься спать и в крыше видны звезды
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07.07.2022 21:31 Відповісти
Я про працю уборщицею, а не про зорі. Це вже трохи інше.
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07.07.2022 21:36 Відповісти
крім зарплати українські біженці в Литві мають ще купол безпеки НАТО, а не Асвальтовий купол Великого Крадівничого

робіть висновки, панове українці...
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07.07.2022 20:51 Відповісти
Primerno polovina rabotajet iz tex sto prijexali i mozet rabotat,mnogo jest detej,jest pensioneri takze.Sperva bylo takoje sto nexvatalo ucitelej,tak iz tex sto prijexalo brali na rabotu ,poskolku Litve nebylo ucitelej kotorrije govorili na ukrainskom jazyke,teper uze ucetelia prijezdzajet s Ukraini.Dostatocno mnogo rabotajet torgovix centrax,daze kasax .
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07.07.2022 21:44 Відповісти
Все будет хорошо украинским беженцам в Литве - по чуть-чуть найдут себе работу все, кто захочет. Украинцы по своей сути - трудолюбивый и жизнерадостный народ, не хотят сидеть на государственном пайке. Просто, надо понимать, что этим людям нужно время и помощь, чтоб восстановиться от пережитых ужасов и потерь. Литовцы все видят, понимают, сочувствуют и стараются помочь чем могут.
Слава Украине!
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08.07.2022 03:05 Відповісти
 
 