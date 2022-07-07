Шмигаль: Сьогодні держбюджет наповнюється з трьох джерел: податки, залучені кошти та військові облігації
Для наповнення бюджету залучаються кошти з кількох джерел, які допомагають Україні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему і валютний курс.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні бюджет практично відмовився від капітальних видатків. Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, лише виконання соціально-гуманітарної місії, плюс оперативно намагаємося відновлювати зруйновані об’єкти. Для цих видатків залучаються кошти з декількох джерел", — сказав Шмигаль.
По-перше, зазначив він, це кошти з державного бюджету, який наповнюється податками.
"Ми бачимо, що бізнес поступово відновлює свою активність, сплачує податки, що допомагає нам наповнювати велику частину бюджету. На сьогодні 30% від видаткової частини бюджету наповнюється фактично традиційними способами", — зауважив Прем’єр-міністр.
Друге джерело наповнення бюджету — це залучені кошти.
"Це гранти, це довгострокові недорогі кредити від наших партнерів. Наприклад, в червні ми запланували отримати 4,5 млрд доларів, з яких отримали практично всю суму. Зараз працюємо вже на липень, і конференція в Лугано стала основою для залучення додаткових коштів і для прямого фінансування бюджету, і для фінансування державних українських підприємств", - сказав керівник уряду.
Третім джерелом, за словами Шмигаля, є військові облігації.
"Отже, три основні джерела – податки і збори, кредити і гранти, кошти від розміщення військових облігацій. Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему, більш-менш тримати валютний курс", — резюмував Прем’єр-міністр і підкреслив, що ситуація в Україні дивує весь світ і всіх партнерів.
"Тому що ми, як країна, дуже впевнено проходимо ці складні часи", — наголосив він.
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