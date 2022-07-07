УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12365 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Бюджет-2022 Війна
1 564 24

Шмигаль: Сьогодні держбюджет наповнюється з трьох джерел: податки, залучені кошти та військові облігації

бюджет

Для наповнення бюджету залучаються кошти з кількох джерел, які допомагають Україні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему і валютний курс.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Сьогодні бюджет практично відмовився від капітальних видатків. Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, лише виконання соціально-гуманітарної місії, плюс оперативно намагаємося відновлювати зруйновані об’єкти. Для цих видатків залучаються кошти з декількох джерел", — сказав Шмигаль.

Читайте також: На утримання армії зараз іде близько 130 млрд грн щомісяця, - Шмигаль

По-перше, зазначив він, це кошти з державного бюджету, який наповнюється податками.

"Ми бачимо, що бізнес поступово відновлює свою активність, сплачує податки, що допомагає нам наповнювати велику частину бюджету. На сьогодні 30% від видаткової частини бюджету наповнюється фактично традиційними способами", — зауважив Прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна покриває лише 62% держбюджету, і це без урахування військових видатків. Інфляція у травні досягла 18%, - Марченко

Друге джерело наповнення бюджету — це залучені кошти.

"Це гранти, це довгострокові недорогі кредити від наших партнерів. Наприклад, в червні ми запланували отримати 4,5 млрд доларів, з яких отримали практично всю суму. Зараз працюємо вже на липень, і конференція в Лугано стала основою для залучення додаткових коштів і для прямого фінансування бюджету, і для фінансування державних українських підприємств", - сказав керівник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні видатки бюджету покривались надходженнями лише на 40%, - міністр фінансів Марченко

Третім джерелом, за словами Шмигаля, є військові облігації.

"Отже, три основні джерела – податки і збори, кредити і гранти, кошти від розміщення військових облігацій. Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільну макроекономічну ситуацію, банківську систему, більш-менш тримати валютний курс", — резюмував Прем’єр-міністр і підкреслив, що ситуація в Україні дивує весь світ і всіх партнерів.

"Тому що ми, як країна, дуже впевнено проходимо ці складні часи", — наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна за три місяці отримала від союзників 7 млрд доларів, — Шмигаль

Автор: 

бюджет (2980) Шмигаль Денис (4547)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Эти умники опять хотят поднять податки чтобы наполнить бюджет. Люди работу найти не могут , бизнес а ладан дышит а им повышение налогов подавай. Боже, какие идиоты.
показати весь коментар
07.07.2022 21:10
+7
запросіть Гонтарєву, запросіть Гройсмана, що ви там сидите без толку?? ідіоти. призначте нормальних людей - Порошенка, Гончаренка, Пасхавера, Огризка, Клімкіна, Сотник, Гопко, Омеляна, виженіть цих довбнів типу арахамії.
показати весь коментар
07.07.2022 21:17
+6
Гетьманцева геть !
показати весь коментар
07.07.2022 21:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поясніть ПРО ВІЙСЬКОВІ ОБЛИГАЦІІ , буль ласка

Хто Їх випустив , хто купив , і т п
показати весь коментар
07.07.2022 21:09 Відповісти
Будь ласка
показати весь коментар
07.07.2022 21:10 Відповісти
Той, хто скупив облігації "великого крадівництва".
Той, хто відмовився від списання зовнішніх боргів, щоб не списувати внутрішні, тобто, свій прибуток.
ВАЗеленський та його пліснявий кагал.
показати весь коментар
07.07.2022 21:47 Відповісти
А про чудовищную эмиссию и печатный станок в турборежиме она типа случано "забыла сказать"?
показати весь коментар
08.07.2022 01:14 Відповісти
Эти умники опять хотят поднять податки чтобы наполнить бюджет. Люди работу найти не могут , бизнес а ладан дышит а им повышение налогов подавай. Боже, какие идиоты.
показати весь коментар
07.07.2022 21:10 Відповісти
Шмигаля в отставку відправлять
показати весь коментар
07.07.2022 21:12 Відповісти
Для збалансування воєнного Бюджету України потрібно насамперед зменшити його видаткову частину: домовитись з кредиторами про відстрочку виплати по зовнішніх боргах і процентах до завершення війни, а також скерувати кошти, призначені на будівництво доріг й фінансування інших програм мирного часу на потреби оборони України.
показати весь коментар
07.07.2022 21:12 Відповісти
22 квітня 2022 року.

Питання реструктуризації та списання боргів недоцільні, заявив міністр фінансів Сергій Марченко у Вашингтоні на спільному брифінгу з віцепрем'єром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд у рамках "Весняних зустрічей" Світового банку та МВФ.

"Нам НЕ ПОТРІБНЕ списання та реструктуризація боргів. Нам потрібен фінансовий міст на найближчі кілька місяців, щоб забезпечити безперебійне функціонування економіки", - зазначив Марченко.
показати весь коментар
07.07.2022 21:49 Відповісти
"Велике крадівництво"

04.07.2022
"Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг"
показати весь коментар
07.07.2022 21:56 Відповісти
И разогнать полчища чиновников с миллионными и полумиллионными зарплатами!
показати весь коментар
08.07.2022 01:15 Відповісти
коли гетьманцева звільните, довбні?
показати весь коментар
07.07.2022 21:14 Відповісти
Ніколи. Він частина системи зеленської влади, челАвек бабломойського-хуйла.
показати весь коментар
07.07.2022 21:51 Відповісти
запросіть Гонтарєву, запросіть Гройсмана, що ви там сидите без толку?? ідіоти. призначте нормальних людей - Порошенка, Гончаренка, Пасхавера, Огризка, Клімкіна, Сотник, Гопко, Омеляна, виженіть цих довбнів типу арахамії.
показати весь коментар
07.07.2022 21:17 Відповісти
Так ті чи той, хто має вигнати цих довбнів, самі є довбнями чи довбнем!
А довбень довбню ока не виклюне!
Країною править новий вид людини Dovbenus Vulgaris (Довбень надзвичайний)
показати весь коментар
07.07.2022 21:33 Відповісти
Яресько, Смолія.
показати весь коментар
07.07.2022 21:53 Відповісти
Гетьманцева геть !
показати весь коментар
07.07.2022 21:18 Відповісти
Правительство бестолочей, жополизов и назначенцев понятия не имеет что такое военная экономика, что им нужно делать, где и как зарабатывать деньги. И единственное в чем преуспели "зеленые" - это бегать по миру с протянутой рукой. А самое смешное, что Шмыгаль даже не понимает, что это его заявление - типичный каминг аут с признаками "явки с повинной".
показати весь коментар
07.07.2022 21:21 Відповісти
І ніскілечки не збрехав?
Не вірю!
показати весь коментар
07.07.2022 21:35 Відповісти
Что то пропустил печатанье денег.
показати весь коментар
07.07.2022 21:38 Відповісти
100 лярдов в прошлом месяце напечатали, здорово придумано
показати весь коментар
07.07.2022 21:51 Відповісти
Скажи нам, верный и преданный лакей Гудка, - а сколько и на сколько в денежном выражении, купили облигаций Ахметов, Каломойский, Пинчук, Новинский и иже с ними. По списку, плиз. В алфавитном порядке. Или от большего к меньшему. И сколько купили такие "бедные" люди, как Кучма, Ющенко, бывшие премьеры с министрами что были при корыте 991 года.
показати весь коментар
07.07.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 22:42 Відповісти
Для того щоб наповнювати бюджет треба мати розум,а ви безмозглі хлопці ні до чого не варті бо нема мізкив.
показати весь коментар
07.07.2022 23:11 Відповісти
Нажаль скоро і цього не буде. Навішали на IT величезні "податки" через фіктивний знижений курс долара і мобілізовують айтішників без розбору. Навіть броні не дали. Скоро розвалять повністю IT.
показати весь коментар
07.07.2022 23:48 Відповісти
 
 