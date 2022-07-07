Росія завозить на окуповані території чиновників і вчителів із відсталих регіонів, - Міноборони

Путінський режим завозить на тимчасово захоплені території України російських вчителів та чиновників з найбільш економічно відсталих регіонів Російської Федерації.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путінський режим для встановлення режиму жорсткого контролю на тимчасово захоплених територіях України здійснює заходи, які притаманні російській імперській політиці. Зокрема, на посади в російських окупаційних адміністраціях та інших установ призначаються чиновники, які масово прибувають з країни-агресора. При цьому набір таких чиновників здійснюється у найбільш економічно відсталих регіонах Російської Федерації переважно з числа осіб, зацікавлених у покращенні свого власного матеріального становища шляхом участі в окупації України", - наголосила Маляр.

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Вона також поінформувала, що на окупованих територіях сили агресора примушують українських громадян відправляти своїх дітей до освітніх закладів, які укомплектовані педагогічними кадрами, що прибули з Російської Федерації. У випадку, коли батьки не погоджуються віддавати дітей до таких закладів, їм погрожують примусовим направленням дітей до спеціальних інтернатів.