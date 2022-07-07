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Росія завозить на окуповані території чиновників і вчителів із відсталих регіонів, - Міноборони

маляр

Путінський режим завозить на тимчасово захоплені території України російських вчителів та чиновників з найбільш економічно відсталих регіонів Російської Федерації.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путінський режим для встановлення режиму жорсткого контролю на тимчасово захоплених територіях України здійснює заходи, які притаманні російській імперській політиці. Зокрема, на посади в російських окупаційних адміністраціях та інших установ призначаються чиновники, які масово прибувають з країни-агресора. При цьому набір таких чиновників здійснюється у найбільш економічно відсталих регіонах Російської Федерації переважно з числа осіб, зацікавлених у покращенні свого власного матеріального становища шляхом участі в окупації України", - наголосила Маляр.

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Вона також поінформувала, що на окупованих територіях сили агресора примушують українських громадян відправляти своїх дітей до освітніх закладів, які укомплектовані педагогічними кадрами, що прибули з Російської Федерації. У випадку, коли батьки не погоджуються віддавати дітей до таких закладів, їм погрожують примусовим направленням дітей до спеціальних інтернатів.

Автор: 

Міноборони (7307) окупація (6668) росія (64926) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+31
Все под копирку с 30-х годов прошлого века, когда, после устроенного геноцида голодомором, лаптерогие завозились эшелонами.
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07.07.2022 21:14
+16
бабуины будут учить людей, как правильно палкой муравейники ковырять......
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07.07.2022 21:12
+13
Еой, нічого нового - в Западну Україну теж завозили після другої світової , так всю ту совкову голоту на ГИЛЯКИ вішали . ЮГ УКРАЇНИ , приймай естафету
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07.07.2022 21:14
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удмуртские учителя в Херсоне - это конгениально.
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07.07.2022 21:10 Відповісти
А бурятські?
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07.07.2022 21:30 Відповісти
отсталі із регіонів на своє нещастя не знають що робили бандерівці із такими...

так ось:
спочатку попередження, а в разі пручання - на смереку .

.
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07.07.2022 21:35 Відповісти
кацапських вчителів будуть нищити навіть українські школяри... двоєчники
їм потрібен лише наказ ССО ЗСУ, бажано письмовий
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07.07.2022 22:11 Відповісти
Як я розумію бандерівців... На гілляку навіть без попередження
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07.07.2022 21:57 Відповісти
Я себе этого даже представить не могу.
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07.07.2022 21:11 Відповісти
бабуины будут учить людей, как правильно палкой муравейники ковырять......
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07.07.2022 21:12 Відповісти
Старий анекдот (педагогічний) ще 60-х років Мама розказувала:
"Приїжджає у російську "глибинку" комісія з облОНО Посиділи на відкритому уроці Зібралися в "учительській" Голова комісії дає оцінку уроку Потім дає слово членам комісії Один з членів питає:
- Послушайте! А почему ваши дети так странно говорят: "поднявши", "встамши", "ходимши"?
- А они у нас так привыкши!"
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08.07.2022 09:51 Відповісти
Все под копирку с 30-х годов прошлого века, когда, после устроенного геноцида голодомором, лаптерогие завозились эшелонами.
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07.07.2022 21:14 Відповісти
Нащадки яких і тепер працюють на лапать. Кацап-це клініка.
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07.07.2022 21:31 Відповісти
Маляр во всеуслышание заявила, что на оккупированных территориях отсутствует пресловутое "партизанское движение" и работа наших ДРГ. Оккупанты чувствуют себя в полной безопасности и творят что хотят.
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07.07.2022 21:14 Відповісти
Ану покажи і докажи, що ти справжній партизан.
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07.07.2022 21:32 Відповісти
Еой, нічого нового - в Западну Україну теж завозили після другої світової , так всю ту совкову голоту на ГИЛЯКИ вішали . ЮГ УКРАЇНИ , приймай естафету
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07.07.2022 21:14 Відповісти
У нас нема західної чи східної України - Україна ЄДИНА!!!!!
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07.07.2022 21:56 Відповісти
Подивіться на результати виборів з 91-го року і на "єдність заходу та сходу України" будете дивитись по іншому.
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07.07.2022 22:54 Відповісти
Надеюсь, интеллект наших детей быстро обуздает этих недалеких. После возвращения они посеят идеи и стандарты правильного ^русского мира Киевской Руси^, вместо дичи московии.
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07.07.2022 21:17 Відповісти
для цього треба любити вчитися, але вибачайте, якби вони любили вчитися, вони не були б кацапами.
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07.07.2022 21:36 Відповісти
Усе залежить від батьків
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07.07.2022 21:57 Відповісти
Навпаки - вони інтелект наших дітей будуть гробить! В 94-му служив у Криму Подружився з колишнім краснодонцем - капітаном Плотніковим Розказував: до 7 класу вчився в україномовній школі Вчителі математики були україномовними євреями (сімейна пара) При них наш клас тримав перше місце по області на математичних олімпіадах Потім в наказному порядку школу зробили російськомовною Вони перейти на "язик" не змогли, тому переїхали у Вінницьку область На їх місце прислали "вяликарассеяніна" з якихось "******" Той загубив усю математику у школі - бо ніхто у нього вчиться не хотів Це ж падло мало того, що дурне було - та ще й з нашої мови знущалося Я у нього "Трикутником" ходив до самого випуску
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08.07.2022 10:05 Відповісти
знаючи наших винахідливих діточок..звізда кацапським вчителям
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07.07.2022 21:18 Відповісти
Курси повишенія кваліфікації для відсталих. Мо потім вернуться в лаптестан і трохи айухеют.
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07.07.2022 21:20 Відповісти
до чого противна тітка ця Маляр один негатив одне зло від неї про вчителів так каже як все це факт і нічого не поробеш єто навсегда да коли деокупують будуть бігти до своеї мордви і хакасії аж бігом ті вчителя
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07.07.2022 21:21 Відповісти
Тобто, з коллаборантами якось туго...
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07.07.2022 21:22 Відповісти
Пару-тройку учителей повешенных на своих же кишках найдут и перестанут в Украину сунуться выродки
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07.07.2022 21:22 Відповісти
Підтримую, і навіть можу взяти участь)))
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07.07.2022 21:58 Відповісти
кадыровцев уже завезли,теперь мардву,чувашей и прочий сброд и будут учить Украинцев русскому языку.
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07.07.2022 21:23 Відповісти
вони самі русского не знають і знати не хочуть, говорять суржиком.
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07.07.2022 21:37 Відповісти
Ото українська вата любить розповідати, як вєлікая расія відсталим українцям несе культуру. Ось буде вам культура від бурятів.
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07.07.2022 21:29 Відповісти
Будет кому в каменоломнях кайлом махать и страну нашу восстанавливать!!!!
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07.07.2022 21:33 Відповісти
сумнваюся, вони свою вялікую проср..ли саме тому що відновлювати і відбудовувати вони не вміють і не хочуть. Таким навіть ср..ик не можна довірити відновлювати.
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07.07.2022 21:38 Відповісти
Гмм. А якщо до 1-го вересня нової роботи раптом не стане через відсутність окупаційно-рашистського середовища в місцях призначення ?
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07.07.2022 21:36 Відповісти
.
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07.07.2022 21:36 Відповісти
це у них немає історії, бо вони постійно брешуть і ************, постійно підгоняють під свою брехню реальність силою, але реальність від того не змінюється і це все збирається збирається а потім їм на голову завалиться.
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07.07.2022 21:40 Відповісти
Так ненавиджу, що сама б його придушила голіруч!!!
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07.07.2022 22:01 Відповісти
Вызывает Путин к себе на приём министра культуры РФ, Мединского:

- Господин министр, я хотел поинтересоваться у Вас результатами решения в вашем ведомстве вопросов импортозамещения…

- Владимир Владимирович, ничего не выходит… Как только иностранные слова из русского языка выбрасываем, сплошной мат получается…

Викликає до себе Путін Мединського, «міністра "культури", і ставить завдання:
- Неабхадимо привести историю России "к общему знаменателю", чтобы с нас не смеялись, что у нас не история, а какая-то "мешанина". Начните со скульптурных изображений в публичных местах...
Через тиждень на Сенатській площі з"явився "обновлений "Мідний вершник" - одягнутий у стрілецький каптан і плаття Катерини ІІ, "будьоннівку", з кучерями Петра І, бородою Миколи ІІ, "прищуром" Леніна, вусами Сталіна і бровами Брєжнєва...

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08.07.2022 10:10 Відповісти
В Україні зараз спекотно і буряти виздихають.
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07.07.2022 21:44 Відповісти
буряти це коні Пржевальського
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07.07.2022 22:09 Відповісти
Де наш МОССАД? Винищити їх, як тарганів! Хлопці, дівчата, організовуйте партизанські загони! Певна, що наші волонтери (тил) вам допоможе! Ми не можемо віддати оркам наше наступне покоління
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07.07.2022 21:53 Відповісти
А хто тепер скаже, що бандерівці були неправі?
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07.07.2022 21:57 Відповісти
вчителі, чиновники, це такіж окупантсько-фашистські свинособаки, по-можливості знищувати, не запитуючи ні імені, ні прізвища, не зважаючи ні на вік, ні на стать.
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07.07.2022 22:01 Відповісти
Їх також знищувати як ворога окупанта
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07.07.2022 22:16 Відповісти
Як не стараються то хєр ШО вийде оркі ****
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07.07.2022 22:49 Відповісти
Курва ти зелена, заткнись уже!
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07.07.2022 23:56 Відповісти
 
 