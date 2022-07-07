Київські податківці принесли на перевірку тютюнових кіосків сигарети, куплені в іншому місці, та оштрафували мережу на 10 млн грн, - скарга компанії

Співробітники Державної податкової служби Києва провели перевірку мережі магазинів продовольчих товарів та сигаретами, під час якої використовували пачки сигарет, принесені з собою, для того, щоб оштрафувати торгову компанію.

Про це йдеться у скарзі компанії, яка надійшла народним депутатам України, зокрема голові податкового комітету Данилу Гетманцеву, який вважається тіньовим "куратором" ДПС.

Текст звернення опублікував народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу.

"Компанії – білі, легально торгують підакцизними товарами, виробленими в Україні - тютюном. Вони сплатили 100 мільйонів гривень податків тільки минулого року. Після того, я бізнес у травні на заклик Президента відновив роботу, податківці одразу ж прийшли на перевірку, принесли з собою на торгові точки пачки сигарет з невідомих партій та невідомо коли вироблені (це визначає МРЦ), змусили касира їх пробити, "встановили" невідповідність МРЦ. Виписали штрафів на 10 млн.

Поки їхні адвокати розбирались з незаконними штрафами, до них прийшло ДБР, яке розслідує справу по корупції у податковій, та арештувало товар підприємств в рамках розслідування справ проти податківців!", - написал Мазурашу.

Компанія, назва якої Мазурашу не розголошує, написала скаргу на податкову до профільного комітету Верховної Ради та вимагає публічного розгляду.

За кілька днів після проведення "перевірки" податкової весь товар компанії було заарештовано ДБР у рамках кримінальної справи проти податківців, яких підозрюють у корупції. Таким чином, роботу торговельної мережі повністю заблоковано, додав нардеп Мазурашу.

Мазурашу також заявив, що його неодноразові звернення до ДПС та ДБР щодо масштабного виробництва нелегального спирту на спиртзаводах у Чернігівській та Вінницькій областях не призводять до жодних результатів.

"Я писав заяви до ДБР щодо виробництва тіньового спирту – ніякої реакції. Припускаю, що такі послуги податкова надає не безкоштовно. В центрі Києва, на Хрещатику, продають сигарети без касових апаратів, без акцизних марок, російського виробництва – ніякої реакції. Всі "в долі" та "в темі". Скоро будуть це лайно продавати прямо у податковій. Що відбувається у регіонах – страшно навіть уявити. Такого "беспредела", як зараз, не було навіть за часів Януковича та Клименка, вибачте за такі аналогії", - написал нардеп.

За даними компанії KANTAR, обсяг незаконно виробленої або незаконно ввезеною тютюнової продукції на українському ринку зараз сягає 20,4% що є абсолютним рекордом за останні 11 років. Внаслідок цього бюджет недоотримує мінімум 15,5 млрд грн податків на рік.

Нардеп додав, що окрім прямої шкоди українському бюджету продаж контрабандних сигарет на чорному ринку ще й є фінансуванням держав-агресорів, адже прибуток йде до білорусі та терористичних організацій "ЛДНР", що виробляють контрафактні сигарети, які контрабандою завозяться в Україну та вільно продаються на ринках, магазинах через бездіяльність податкової.

Мазурашу звинувачує ДПС у тому, що їхні дії прямо суперечать політичній позиції Президента, який закликає легальний бізнес повертатися до роботи та зберігати робочі місця у тилу.

"Шановний Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав всі бізнеси відкриватись, відновлювались та працювати, створювати робочі місця. Держава пропонує гранти, проєкти, спрощує процедури тощо. Але на жаль все це руйнують звиклі до хабарів чиновники. Днями Президент змушений був втрутитись у питання обмеження пересування чоловіків по Україні, яке підняв Генштаб ЗСУ. Пане Президенте, схоже, що ви маєте втрутитись і у ситуацію в податковій. Бо те, що вони роблять – це пряма шкода інтересам держави та оборони", - додав народний депутат Георгій Мазурашу.