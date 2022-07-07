УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12298 відвідувачів онлайн
Новини
20 735 50

Київські податківці принесли на перевірку тютюнових кіосків сигарети, куплені в іншому місці, та оштрафували мережу на 10 млн грн, - скарга компанії

табак,сигареты

Співробітники Державної податкової служби Києва провели перевірку мережі магазинів продовольчих товарів та сигаретами, під час якої використовували пачки сигарет, принесені з собою, для того, щоб оштрафувати торгову компанію.

Про це йдеться у скарзі компанії, яка надійшла народним депутатам України, зокрема голові податкового комітету Данилу Гетманцеву, який вважається тіньовим "куратором" ДПС.

Текст звернення опублікував народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу.

"Компанії – білі, легально торгують підакцизними товарами, виробленими в Україні - тютюном. Вони сплатили 100 мільйонів гривень податків тільки минулого року. Після того, я бізнес у травні на заклик Президента відновив роботу, податківці одразу ж прийшли на перевірку, принесли з собою на торгові точки пачки сигарет з невідомих партій та невідомо коли вироблені (це визначає МРЦ), змусили касира їх пробити, "встановили" невідповідність МРЦ. Виписали штрафів на 10 млн.

Поки їхні адвокати розбирались з незаконними штрафами, до них прийшло ДБР, яке розслідує справу по корупції у податковій, та арештувало товар підприємств в рамках розслідування справ проти податківців!", - написал Мазурашу.

Компанія, назва якої Мазурашу не розголошує, написала скаргу на податкову до профільного комітету Верховної Ради та вимагає публічного розгляду.

За кілька днів після проведення "перевірки" податкової весь товар компанії було заарештовано ДБР у рамках кримінальної справи проти податківців, яких підозрюють у корупції. Таким чином, роботу торговельної мережі повністю заблоковано, додав нардеп Мазурашу.

Мазурашу також заявив, що його неодноразові звернення до ДПС та ДБР щодо масштабного виробництва нелегального спирту на спиртзаводах у Чернігівській та Вінницькій областях не призводять до жодних результатів.

"Я писав заяви до ДБР щодо виробництва тіньового спирту – ніякої реакції. Припускаю, що такі послуги податкова надає не безкоштовно. В центрі Києва, на Хрещатику, продають сигарети без касових апаратів, без акцизних марок, російського виробництва – ніякої реакції. Всі "в долі" та "в темі". Скоро будуть це лайно продавати прямо у податковій. Що відбувається у регіонах – страшно навіть уявити. Такого "беспредела", як зараз, не було навіть за часів Януковича та Клименка, вибачте за такі аналогії", - написал нардеп.

За даними компанії KANTAR, обсяг незаконно виробленої або незаконно ввезеною тютюнової продукції на українському ринку зараз сягає 20,4% що є абсолютним рекордом за останні 11 років. Внаслідок цього бюджет недоотримує мінімум 15,5 млрд грн податків на рік.

Нардеп додав, що окрім прямої шкоди українському бюджету продаж контрабандних сигарет на чорному ринку ще й є фінансуванням держав-агресорів, адже прибуток йде до білорусі та терористичних організацій "ЛДНР", що виробляють контрафактні сигарети, які контрабандою завозяться в Україну та вільно продаються на ринках, магазинах через бездіяльність податкової.

Мазурашу звинувачує ДПС у тому, що їхні дії прямо суперечать політичній позиції Президента, який закликає легальний бізнес повертатися до роботи та зберігати робочі місця у тилу.

"Шановний Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав всі бізнеси відкриватись, відновлювались та працювати, створювати робочі місця. Держава пропонує гранти, проєкти, спрощує процедури тощо. Але на жаль все це руйнують звиклі до хабарів чиновники. Днями Президент змушений був втрутитись у питання обмеження пересування чоловіків по Україні, яке підняв Генштаб ЗСУ. Пане Президенте, схоже, що ви маєте втрутитись і у ситуацію в податковій. Бо те, що вони роблять – це пряма шкода інтересам держави та оборони", - додав народний депутат Георгій Мазурашу.

Автор: 

податкова (705) тютюн (530) Мазурашу Георгій (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Ми стопітнаццать днєй ішлі в Європу! - правда, Ссанич?
показати весь коментар
07.07.2022 21:21
+20
Ну что вы как маленькие, прямо? А с чего тогда Зелин протеже, и по совместительству кум Медведчука, и он же король теневой табачной контрабанды, а также депутат СН Холодов кормиться та будет?
показати весь коментар
07.07.2022 21:24
+19
Це Ze-підтримка бізнесу у скрутні часи!
показати весь коментар
07.07.2022 21:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми стопітнаццать днєй ішлі в Європу! - правда, Ссанич?
показати весь коментар
07.07.2022 21:21 Відповісти
Так , сранич.з'їш рошенку . Зачьот .
показати весь коментар
07.07.2022 21:45 Відповісти
Прокинься Ze-типіл!
Останній пред-военний рейтинг дав Ze-Бубочке менше 20%.
Більшість тих, хто за нього голосував вже давно його критикує!
показати весь коментар
07.07.2022 21:57 Відповісти
Із такою владою, яка Європа? Яке НАТО? Кацапо-білоруський улус, ось наша Європа!
показати весь коментар
07.07.2022 21:24 Відповісти
Ну что вы как маленькие, прямо? А с чего тогда Зелин протеже, и по совместительству кум Медведчука, и он же король теневой табачной контрабанды, а также депутат СН Холодов кормиться та будет?
показати весь коментар
07.07.2022 21:24 Відповісти
пусть скажут спасибо, что не подкинули каннабис.
показати весь коментар
07.07.2022 21:24 Відповісти
Нє ну а як? Гетьманцеву треба гроші на відпустку
показати весь коментар
07.07.2022 21:25 Відповісти
Даже при януковичу такої муйні не було. банда
показати весь коментар
07.07.2022 21:26 Відповісти
да какая разница эти сигареты чи не эти?..
- бени фициарам очень нужны левые взносы в зелёную кассу, в стране ж война, так шо не раскачивайте лодку, а то "наших" крыс з Печерских пагорбив тошнит, а им ежедневно надо торговать таблом на голубом экране ******** новын с мужественными от усталости лицами..(
показати весь коментар
07.07.2022 21:29 Відповісти
Це Ze-підтримка бізнесу у скрутні часи!
показати весь коментар
07.07.2022 21:29 Відповісти
Для плісняви нічого не змінилось. Вони вже заспокоїлись. повилазили з нір та кинулись красти.
показати весь коментар
07.07.2022 21:41 Відповісти
За петра податківці були еталоном . Не сріть в колодязь , поки війна .
показати весь коментар
07.07.2022 21:48 Відповісти
"Такого "беспредела", як зараз, не було навіть за часів Януковича та Клименка, вибачте за такі аналогії", - написал нардеп."
А за часів Зеленського є. Мазураш - наш наступний президент!
показати весь коментар
07.07.2022 21:29 Відповісти
Ну а як ви хотіли, влада теж вчиться на помилках попередників. З тупих баранів ще з бiльшим запалом здирає шкуру.
показати весь коментар
07.07.2022 21:38 Відповісти
А действительно ли это было так? Что то похоже на вмешательство адвокатов никатиновых олигархов в работу налоговой которые пытаются затереть правонарушение. По типу - это не машина сбила ребенка, это ребенок угрожал водителю мереседеса прыгнув под колеса на пешеходном переходе.
показати весь коментар
07.07.2022 21:31 Відповісти
Міцний тил в країні,що ще сказати.
показати весь коментар
07.07.2022 21:33 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 21:33 Відповісти
та да, вєрім, табаком торгують крістально чєстниє підприємці.
показати весь коментар
07.07.2022 21:39 Відповісти
"... зокрема голові податкового комітету Данилу Гетманцеву, який вважається тіньовим "куратором" ДПС "

"... одним із керівників таких уражених баз, який називає причину
"надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетманцева."

"Мінфін США планує накласти санкції на одного з найбільш одіозних членів команди Зеленського-голову податкового та митного комітету ВР України Данила Гетманцева. "
показати весь коментар
07.07.2022 21:39 Відповісти
Пачєму ми нє в нато, - кричав якось упоротий наркоман, що зараз грає роль преZедєнта
показати весь коментар
07.07.2022 21:41 Відповісти
вы как хотите, но 70 -80 грн за пачку вонючих тошнотворных акцизных (шо они туда падлы пихают???) или 40-50 за пахнущих табаком без акцизных - выбор очевиден
показати весь коментар
07.07.2022 21:44 Відповісти
Шановний, що ви мелете. Що "тошнотворных ", що "пахнущих табаком" виробляють одні і тіж підприємства з однакового лайна, тобто сировини. І так званого табака там однаковий мінімальний відсоток. До речі один з компонентів цього продукту - сеча великої рогатої худоби або аміак, в якій вимочують сировину. Про інші компоненти краще не знати. Так що Ваш вибір зовсім не вибір.

А щодо вищенаведеного матеріалу то це туфта. Ніхто не буде таким займатись. Просто контору накрили, то вони влаштували тупі відмазки з дитячого садочку. Єта нє ми, нам всє падбросілі... Хай розкажуть про 1 клоновану акцизну марку на десятках тисяч пачок цигарок чи пляшок горілки. Якщо будете звертати увагу на таку дрібничку, як серія та номер акцизної марки (на яку взагалі ніхто не звертає уваги), багато чого дізнаєтесь про білих та пухнастих торговців акцизним товаром.

А щодо "Текст звернення https://www.facebook.com/sportbuk/posts/pfbid02eDQNbXjhyXGnR1SNdNRPJ1YMw2H8tWDNmEqiVLi733GF291x1XHmebxEaZnKQfXFl опублікував народний депутат від Слуги народу Георгій Мазурашу" то цікаво за який відсоток від суми скасовано штрафу впряглося оце служиве якогось народу. А що там відсоток на порєшать, то це аксіома в таких справах.
показати весь коментар
07.07.2022 23:07 Відповісти
Квартал - вернуть в цирк, пусть там толстомордые пляшут.

В Президенты - 2 кандидатуры - Порох и Джонсон.

Слава Украине!

Позор Шапито 95!
показати весь коментар
07.07.2022 21:48 Відповісти
А тепер на секунду подумаємо...
"...змусили касира їх пробити..." - як касира можна змусити пробити пачки сигарет, яких нема на приході?
показати весь коментар
07.07.2022 21:49 Відповісти
Ніяк. Це неможливо. Мабудь кожен в житті в супермакеті потрапляв у ситуацію, коли товар виставили на полицю, але не оновили базу даних. Результат на касі відомий.
показати весь коментар
07.07.2022 23:11 Відповісти
А давайте розкладемо все по полкам, надходження від цигарок впали, план податкова не виконує, нагибають як завжди бізнес... а причина банальна, впали доходи населення, цигарки вже для деяких розкіш, що цікаво у держ чиновників доходи не падають... скоро будуть плодові дерева перераховувати, щоб було за що драти. От така вона війна, як не орки вбьють, так казнокради задушать.
показати весь коментар
07.07.2022 21:53 Відповісти
В тему. Історія була на початку створення податкової міліції. Власники магазинів ще ходили з гордим виглядом. Начальник відділу поставив завдання, в його квартиру терміново потрібно вставити залізні двері (тоді тільки тільки). Поїхало четверо, в магазині переконали власника, що потрібно терміново для служби, гроші будуть потім. Винесли двері,завантажили, старший групи вертається в магазин, і прямо говорить, а чого ви відпустили товар без чека, будемо складати протокол, поняті - заходьте. Всі оніміли від нахабства. Але порішали. Потім власник став кращим другом. Але тоді винайшли правило, джентельменську угоду, двічі на одну фірму протягом року не заходять, бо раз в рік кожен повинен сплатити штраф, будь за що. А Мазурашу пообіцяли "двадцятку" от і розганяє пургу.
показати весь коментар
07.07.2022 23:46 Відповісти
І почалися срачі. А може цей Мазурашу, грубо кажучи, бреше? А може власники кіосків брешуть? Всі ж знають про презумпцію невинуватості? Ви ж не знаєте нічого. Вам кинуть кістку в тему і ви, як пси, з розлюченністю накидаєтесь на неї. Люди, давайте не мати стільки ненависті.
показати весь коментар
07.07.2022 21:53 Відповісти
Пару дней назад видел как на рынке пацана менты поймали с двумя здоровенными клетчатыми сумками, торговал всякими полетами безакцизными. Дык тот тоже кричал это не мое, меня подставили)
показати весь коментар
07.07.2022 21:54 Відповісти
"Київські податківці принесли на перевірку тютюнових кіосків сигарети "
Поправте заголовок це якось по молдавські
показати весь коментар
07.07.2022 21:55 Відповісти
чого ти як кцп, інші нації ображаєш?
показати весь коментар
07.07.2022 22:03 Відповісти
На ображених воду возять.А по молдаванські це нічого незрозуміло що вони в речення вставили.
показати весь коментар
07.07.2022 22:13 Відповісти
рыгопетуха мазурашу, которому купил депутатство контрабандист павлюк кто-то подмазал. без смазки это чмо не вякает
показати весь коментар
07.07.2022 22:02 Відповісти
того великого податківця мудетьманцева хтось застрелить , чи та податкова й далі буде знущатись над народом і це при війні !!!
показати весь коментар
07.07.2022 22:03 Відповісти
Почитал комментарии, ужаснулся, порохоботы дрочат и дрочат, дрочат и дрочат, дрочат и дрочат...
показати весь коментар
07.07.2022 22:17 Відповісти
Ну, хоть не сосут, как зрители 95-го квартала.
показати весь коментар
07.07.2022 22:23 Відповісти
Да, похоже страдаете скудоумием. Ну ничего и вас вылечат. А может и нет. Хотя это не важно
показати весь коментар
07.07.2022 22:50 Відповісти
Спасибо, 73% за то, что привели этих клоунов к власти. Коррупция во время войны - смерть экономике страны.
показати весь коментар
07.07.2022 22:21 Відповісти
Да пожалуйста. Лучше "эти клоуны" чем жадные, ненасытные порохи.
показати весь коментар
07.07.2022 22:33 Відповісти
Я с начала войны контрабас покупаю. Моя марка стоит 28-32 грн, в зависимости от района Киева. В киоске -50-60 грн.

Повышайте дальше цены.

Когда у власти клоуны - бюджет будет страдать, ибо думать надо, а не зажравшимися от жира рожами тупорылую передачу байтакар, как его там, продвигать.
показати весь коментар
07.07.2022 22:31 Відповісти
Бюджет будет страдать, если такие как ты, будут покупать контрабас, от этого в бюджете точно денег не добавится.
показати весь коментар
07.07.2022 22:38 Відповісти
І на мої цигарки - різниця майже у 2 рази ...
Від такої різниці - у бюджета - жопа не злипниться ?

Тим більше - що не тільки на цигарки і пиво ціни ростуть ...
Ціни зараз ростуть практично на усе - від харчування з комуналкою та проїздом у маршрутці - до просто постригтися
А зараплати та пенсійні - ніхто толком не піднімає !
показати весь коментар
08.07.2022 01:27 Відповісти
Это же как выжимали взятку, что пошли на такую фальсификацию... Браво, "податкивци", твари.
показати весь коментар
07.07.2022 23:09 Відповісти
арестович шось там патякає що українці вже сваряться,

а хто займається всякою х@йнею поки війна і під шумок можна робити все
показати весь коментар
07.07.2022 23:55 Відповісти
Вперед в Европу!
показати весь коментар
08.07.2022 03:27 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 10:28 Відповісти
Податківці наївно повірили, що "зелене" йде в Європу. Не на тих напали! Нате вам зелену версію подій.
показати весь коментар
08.07.2022 11:47 Відповісти
На 10 мільйонів "рублів" оштрафували?) В Україні вже рублі ходять???
показати весь коментар
08.07.2022 22:13 Відповісти
Прям прийшли и штрафанули на 10 міліонів РУБЛЕЙ ???
показати весь коментар
09.07.2022 11:36 Відповісти
Знайдіть хоча б пачку справжніх цигарок у Києві,жодної не знайдете,все підробка.
показати весь коментар
09.07.2022 20:37 Відповісти
 
 