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Новини Війна
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43 країни в ОБСЄ засудили тортури та інше насильство РФ у війні проти України

обсє

В ОБСЄ 43 країни-учасниці засудили тортури та інше насильство щодо цивільних та військових осіб під час агресивної війни Росії проти України.

Відповідну спільну заяву виголосив очільник місії Данії в ОБСЄ Рене Дінесен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні звітами, які заслуговують на довіру, включаючи звіт першої місії у рамках московського механізму ОБСЄ до України, щодо ймовірного застосування тортур та жорсткого поводження, включаючи повідомлення про зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також насильницьких зникнень щодо цивільних осіб та членів збройних сил у ході агресивної війни Росії проти України", - йдеться у заяві.

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У ній було рішуче засуджено насильство, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також наголошено на тому, що усі причетні до цього особи "мають бути притягнуті до відповідальності".

Спільну заяву з нагоди Міжнародного дня на підтримку жертв тортур підписали такі країни: Албанія, Андорра, Канада, ЄС та його країни-члени, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сан Марино, Швейцарія, Туреччина, Україна, Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки.

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64926)


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і що? це добре, що вони визнали, але це ганьба, дивитися на їх "занепокоєння", тьху
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07.07.2022 21:27 Відповісти
Нехай приєднуються до мене, я теж - засуджую,будемо засуджувати, разом...
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07.07.2022 21:34 Відповісти
харэ пи*ть - патроны несите!
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07.07.2022 21:35 Відповісти
В последнее время, стала прослеживаться третья и самая опасная стадия агрессии рашки. Это информационные, экономические и политические диверсии, целью которых является - спровоцировать народные волнения внутри Украины. Эту стадию войны предрекали многие, вопрос в том - готовы ли к этому Украинцы, ведь консервы сейчас начнут взрываться во всех регионах Украины как среди рядовых граждан, так и среди политиков.
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07.07.2022 21:40 Відповісти
ні холодно, ні жарко.
Дороки лаптестан матиме в таких організаціях право вирішального голосу - демократичного порядку в них не буде.
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07.07.2022 21:55 Відповісти
клуб любителей *********
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07.07.2022 22:01 Відповісти
Гнати потрібно русофашистів із міжнародноі організаціі ОБСЄ !!
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07.07.2022 22:17 Відповісти
а страной террористом ссыкотно расию назвать поэтому давайте осудим.твари.Рейган с Тэтчер на раз два с ****** бы разобрались.А эти давайте мягко осудим,давайте ***** лицо сохраним,шольц вобще сказал,что на G 20 с ****** важно встретится.
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07.07.2022 22:30 Відповісти
Ті балачки можеш собі в дупу запхати
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07.07.2022 22:48 Відповісти
 
 