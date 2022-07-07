43 країни в ОБСЄ засудили тортури та інше насильство РФ у війні проти України

В ОБСЄ 43 країни-учасниці засудили тортури та інше насильство щодо цивільних та військових осіб під час агресивної війни Росії проти України.

Відповідну спільну заяву виголосив очільник місії Данії в ОБСЄ Рене Дінесен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні звітами, які заслуговують на довіру, включаючи звіт першої місії у рамках московського механізму ОБСЄ до України, щодо ймовірного застосування тортур та жорсткого поводження, включаючи повідомлення про зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також насильницьких зникнень щодо цивільних осіб та членів збройних сил у ході агресивної війни Росії проти України", - йдеться у заяві.

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У ній було рішуче засуджено насильство, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, а також наголошено на тому, що усі причетні до цього особи "мають бути притягнуті до відповідальності".

Спільну заяву з нагоди Міжнародного дня на підтримку жертв тортур підписали такі країни: Албанія, Андорра, Канада, ЄС та його країни-члени, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сан Марино, Швейцарія, Туреччина, Україна, Об’єднане Королівство та Сполучені Штати Америки.