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Новини
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Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів

табори,фільтраційні,фільтрація

Заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні заявила, що Росія створила вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях 19 фільтраційних таборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"За нашою оцінкою, Росія, з допомогою проксі-груп, майже напевно використовує так звані фільтраційні операції для проведення затримання та депортації цивільних українських громадян до Росії", - заявила Кортні Острієн.

Американська дипломатка вказала на те, що, за повідомленнями, російські офіційні особи почали підготовку до процесу фільтрації на території України ще до 24 лютого.

"Російські офіційні особи, вочевидь, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що несуть загрозу контролю Росії над Україною, включаючи будь-кого з проукраїнськими поглядами, як-от політичних діячів та активістів, а також співробітників силових структур, з метою затримання та фільтрації. Наразі виявлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону", - заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

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У своєму виступі вона привернула увагу до кількох жахливих історій українських цивільних осіб, які були депортовані до Росії, пройшовши через ці фільтраційні табори: "Їхні розповіді малюють жахливу картину фільтраційних операцій Росії та її систематичного процесу насильницького переміщення українських цивільних до Росії, часто у віддалені райони Далекого Сходу, з територій, які Росія захопила після 24 лютого".

Посилаючись на очевидців, вона вказала на те, що російські війська "примусово переміщують цих українських цивільних осіб до тимчасових фільтраційних пунктів у школах, культурних центрах, спортивних залах та інших громадських будівлях у контрольованих Росією частинах східної України та Росії, де російські силовики піддають їх жорстким допитам, часто з обшуками та побиттям".

Американська дипломатка наголосила, що такі випадки мають бути задокументовані з тим, щоб усі, хто віддає накази або бере участь у цих діях, могли бути притягнуті до відповідальності.

Також читайте: Україна в ОБСЄ: РФ надто довго заспокоювали - російську зброю зупинить лише більш потужна зброя

Автор: 

депортація (720) ОБСЄ (3498) росія (64926) США (22512)


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Топ коментарі
+10
Повзуча анексія українських земель триває !! Далі буде жорстка,брутальна асиміляція українців на загарбаних територіях!!!))
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07.07.2022 22:26
+9
"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!!))
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07.07.2022 22:22
+4
Табори, в яких утримувалися та знищувалися мільйони неугодних, це винахід ССру-роССії
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07.07.2022 22:29
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"Русский мир" в усій красі з усіма принадами !!!))
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07.07.2022 22:22 Відповісти
Табори, в яких утримувалися та знищувалися мільйони неугодних, це винахід ССру-роССії
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07.07.2022 22:29 Відповісти
Діда Ілліча!! "Дедушка умер,а дело живет,лучше бьі бьіло наоборот!" !!!)))
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07.07.2022 23:08 Відповісти
Повзуча анексія українських земель триває !! Далі буде жорстка,брутальна асиміляція українців на загарбаних територіях!!!))
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07.07.2022 22:26 Відповісти
Ми самі до цього йшли усі 30 років
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07.07.2022 23:17 Відповісти
Це триває ,асиміляція українців московитами,понад 350 років,з часів Хмеля !!!))
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07.07.2022 23:26 Відповісти
Внаслідок чого Україна стає все менше!
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08.07.2022 08:27 Відповісти
Саме так, як було свого часу на Кубані, Бєлгороді, Таганрозі. Україна стає все менше. Але хто українцям лікар? Зробили чергову у 2019р , як і сто років тому помилку - обрали популістів. А за все треба платити, навіть за свій безмізкий вибір. І ось, у 2022р, прийшов рахунок на сплату!!
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08.07.2022 08:31 Відповісти
фильтрувати будуть парашенцев, після перемоги України.

Слава Нації. ***** фашистській *********
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07.07.2022 22:39 Відповісти
уже можно начинать оглянитесь вокруг
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07.07.2022 23:46 Відповісти
Не шукайте москалів в Москві,то їх батьківщина,краще озирніться навколо себе!!!))
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08.07.2022 00:21 Відповісти
Фільтраційні табори для українців в Україні! Це якийсь лютий хмиздець.
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07.07.2022 22:49 Відповісти
це бачення світу кремлівською гебнею - іншого воно не уявляють
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07.07.2022 22:58 Відповісти
для тих хто після буч та мариків ще не зрозумів:
ми ведемо війну на виживання !
на фізичне виживання тебе, твоїх рідних, твоєї країни

 більшість кремлінів - кадрові КГБісти:
Путін...
Патрушев...
Наришкін в период с 1978 по 1982 год навчання в КГБ, в 1980 году познакомился с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путиным .
Іванов закінчив высшие курсы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минске (1976), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8 Краснознамённый институт КГБ СССР (1981). Далі служба в КГБ та знайомство з Путіниим.
Володін - екс кевник керівник ФСБ
і т.д. і т.п
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07.07.2022 22:57 Відповісти
ГУЛАГ для кремлінів це "Місто Сонця" Кампанели - ідеальна модель суспільства

в рашці та Білорусі вони її вже створили
тепер всіми силами намагаються створити ГУЛАГ в Україні

в разі окупації України тут буде 1937 рік, а може й гірше, зважаючи на "душевні трамви війни" ***** від клятих бандерівців.

Буча та Марик тому приклади.... перші приклади
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07.07.2022 23:04 Відповісти
Вірніше буде не перши приклади,а яскраві приклади!!!)))
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07.07.2022 23:11 Відповісти
Раша и хутин пришли в себя от неожиданных ( для них) побед украинцев и поддержки Украины всего мира . И потому активно запустили все свои скрытые резервы и спящих агентов во всем мире ,
Работа ведётся системно - подняты все компроматы на всех политиков в мире и в Украине .
Зеленскому надо наступить на горло своей гордости и поменять все своё окружение на более опытных и патриотичных украинцев.
И КТО-ТО ДОЛЖЕН ЕМУ ЭТО ОБЪЯСНИТЬ
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07.07.2022 23:53 Відповісти
Йому ВЖЕ "об"яснили" Кацапи Показали "фоточки" з п"янок на московських кооперативах в саунах і сказали що опублікують І "Вова" "сидить як миш під віником"! Не виключено що його там в задницю "вальцують" - у артистів подібне - як чхнуть!
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08.07.2022 06:01 Відповісти
Патрушев та Іванов вчились разом у школі(в одному класі). Всі вони одночасно працювали в Ленінградському УКГБ, на різних посадах. Сам Патрушев був вихованцем Б.Іванова, разом з Пітоврановим, найдовіренішої особи Андропова.
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07.07.2022 23:12 Відповісти
Фільтраційний табір п ершим створив такий собі чекіст Кедров в Холмогорах, це оцінив Фелікс, і незабаром такі табори запрацювали. Комплектувались офіцерами, поліціянтами, великою та дрібною буржуа і т.д. Основну скрипку грали латишські стрілки та венгри. В 1939 ФТ для поляків закінчились Катинню, для українців -масовими розстрілами в тюрмах. Після ВОВ було 198 ФТ. Так що в "Путінської гвардії" досвід величезний. Це є геноцидом і повністю підпадає під военні злочини.
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07.07.2022 23:25 Відповісти
На кістках українців збудован С-Пітєрбург !!!)))
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07.07.2022 23:29 Відповісти
Так ще за службу рекрутів по 25 років хай раша відповідае . Якій був удар по нації , що українські хлопці молоді служили в сібиру та Азії солдатським м'ясом , докі російські офіцери по балам танцювали
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07.07.2022 23:45 Відповісти
і кацапня розповідає про фашизм в Україні,

мабуть це вони кпжуть про себе на окупованих територіях?
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07.07.2022 23:46 Відповісти
Кцпаи все логічно роблять. Нам теж потрібно стврювати фільтраційні табори для всіх, хто переходить лінію фронту або приїздить до нас з РФ чи Білорусі
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08.07.2022 05:29 Відповісти
 
 