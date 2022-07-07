Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів

Заступниця очільника місії США при ОБСЄ Кортні Острієн під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні заявила, що Росія створила вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях 19 фільтраційних таборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"За нашою оцінкою, Росія, з допомогою проксі-груп, майже напевно використовує так звані фільтраційні операції для проведення затримання та депортації цивільних українських громадян до Росії", - заявила Кортні Острієн.

Американська дипломатка вказала на те, що, за повідомленнями, російські офіційні особи почали підготовку до процесу фільтрації на території України ще до 24 лютого.

"Російські офіційні особи, вочевидь, створили списки українських цивільних осіб, які вважалися такими, що несуть загрозу контролю Росії над Україною, включаючи будь-кого з проукраїнськими поглядами, як-от політичних діячів та активістів, а також співробітників силових структур, з метою затримання та фільтрації. Наразі виявлено щонайменше 18 місць фільтрації вздовж українсько-російського кордону", - заявила заступниця очільника місії США при ОБСЄ.

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У своєму виступі вона привернула увагу до кількох жахливих історій українських цивільних осіб, які були депортовані до Росії, пройшовши через ці фільтраційні табори: "Їхні розповіді малюють жахливу картину фільтраційних операцій Росії та її систематичного процесу насильницького переміщення українських цивільних до Росії, часто у віддалені райони Далекого Сходу, з територій, які Росія захопила після 24 лютого".

Посилаючись на очевидців, вона вказала на те, що російські війська "примусово переміщують цих українських цивільних осіб до тимчасових фільтраційних пунктів у школах, культурних центрах, спортивних залах та інших громадських будівлях у контрольованих Росією частинах східної України та Росії, де російські силовики піддають їх жорстким допитам, часто з обшуками та побиттям".

Американська дипломатка наголосила, що такі випадки мають бути задокументовані з тим, щоб усі, хто віддає накази або бере участь у цих діях, могли бути притягнуті до відповідальності.

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