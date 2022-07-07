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Такого потужного удару по центру міста ще не було, - мер Краматорська

краматорськ

Мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко повідомив, що удар у четвер по центру міста був найпотужнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Удар стався о 12:30, "приліт" був за 500 метрів від виконкому — фактично це центр міста. Швидше за все, ракета була випущена росіянами з літака — завтра фахівці дадуть точний висновок. Такого потужного удару по центру міста ще не було — тремтіли усі вікна виконкому", - цитує Гончаренка телеграм-канал міста, передає Цензор.НЕТ.

Мер зазначає, що "незважаючи на обстріли, у місті поки що все працює - тільки немає газу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Краматорську: 1 людина загинула, а 6 дістали поранення. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в четвер завдали авіаракетного удару по центральній частині Краматорська. У результаті цього одна людина загинула і шість поранено, проте ці цифри не остаточні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Є жертви, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Краматорськ (649) обстріл (28228)


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Топ коментарі
+11
Заголовок просто капець...
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07.07.2022 22:39
+4
руский мир от всей души бабахнул
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07.07.2022 22:54
+3
Що таке виконком??? Ми ще в радянській сраці чи все ж таки українська міська адміністрація?
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07.07.2022 22:50
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Заголовок просто капець...
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07.07.2022 22:39 Відповісти
типу радіє? може направити матеріали до книги рекордів
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07.07.2022 22:55 Відповісти
Що таке виконком??? Ми ще в радянській сраці чи все ж таки українська міська адміністрація?
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07.07.2022 22:50 Відповісти
У радянській все що. Виконком виконує рішення міськради. Тобто міський голова є ще головою виконкому. Іншими словами міський голова сам перед собою звітує як виконавець своїх рішень.
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07.07.2022 23:04 Відповісти
в тій частині України ще й досі іспалком, бюро, партсьезди і т.д.
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08.07.2022 08:50 Відповісти
руский мир от всей души бабахнул
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07.07.2022 22:54 Відповісти
500метров севернее или южнее? Хреновый из вас наводчик....нужно точнее указывать
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07.07.2022 23:16 Відповісти
А чому в місті все працює, Гончаренко ? Відключай усе, що можна: може хоч так допетрять, що треба евакуюватися, щоб тоді не благати в москалів про "коридори".
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08.07.2022 06:50 Відповісти
Там логіка проста: "здохнемо - але рускємір дочекаємось"...
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08.07.2022 08:24 Відповісти
Яке ж ти кончене... Хоч подивись місцеві українські новини і про тренування тро, і про волонтерів і про флаг і про щорічні тисячні ходи містом з символікою і про вже 15 загиблих з 24 лютого. І подивись інтервью мера, які максимально не сепаратистські а проти
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08.07.2022 09:18 Відповісти
та то не потужний удар, то довгоочікуваний населенням, світ ***** йде, зустрічайте.
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08.07.2022 08:28 Відповісти
Яке ж ти кончене... Хоч подивись місцеві українські новини і про тренування тро, і про волонтерів і про флаг і про щорічні тисячні ходи містом з символікою і про вже 15 загиблих з 24 лютого. І подивись інтервью мера, які максимально не сепаратистські а проти
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08.07.2022 09:20 Відповісти
Люди, схаменіться, читаєш коменти і жах, може починати нам в Краматорську реально за руський мир починати радіти? Жесть... Ви ж тут все вирішили, що ми раді смертям і все таке. Таке відношення, як як раз сепари вчать - ділити всіх і ненавидіти
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08.07.2022 09:22 Відповісти
 
 