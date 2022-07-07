Такого потужного удару по центру міста ще не було, - мер Краматорська

Мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко повідомив, що удар у четвер по центру міста був найпотужнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Удар стався о 12:30, "приліт" був за 500 метрів від виконкому — фактично це центр міста. Швидше за все, ракета була випущена росіянами з літака — завтра фахівці дадуть точний висновок. Такого потужного удару по центру міста ще не було — тремтіли усі вікна виконкому", - цитує Гончаренка телеграм-канал міста, передає Цензор.НЕТ.

Мер зазначає, що "незважаючи на обстріли, у місті поки що все працює - тільки немає газу".

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти в четвер завдали авіаракетного удару по центральній частині Краматорська. У результаті цього одна людина загинула і шість поранено, проте ці цифри не остаточні.

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