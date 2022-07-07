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Після 90 діб перебування у полоні звільнено 16-річного сина голови Запорізької РДА Буряка

наручники,женщина

З полону російських окупантів звільнено 16-річного сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка.

Як повідомив Буряк у відеозверненні, оприлюдненому у фейсбуці, його 16-річний син Влад, який перебував у полоні російських загарбників 90 днів, був звільнений у четвер, 7 липня, передає Цензор.НЕТ.

На відео, знятому в автомобілі, поряд з Олегом Буряком був його син, який сказав, що "живий, цілий і щасливий їде на батьківщину".

Голова РДА зазначив, що вдячний поліцейським, які супроводжували його "на нуль", де він забрав свою дитину, а також всім іншим, хто допоміг у звільненні Влада.

16-річного Влада Буряка російські окупанти затримали 8 квітня на блокпосту окупованої Василівки. Підліток прямував із Мелітополя до Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У полоні російських окупантів перебувають 8 міських та сільських голів, - Асоціація міст

Автор: 

полон (1546) Запорізька область (3567)


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07.07.2022 23:01 Відповісти
Кулько пілотів?
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07.07.2022 23:14 Відповісти
не пілотів а овце..бів
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07.07.2022 23:41 Відповісти
Пошел в жопу этот ворюга Бурячина со своим мажором сынком! На шару мелкий дебилоид Бурячок попался кацапам!И какой интересно ценой менялся сей нулевой в военном смысле человечек?! Даже если его кацапюры и дрочили там,то не жалко его из за папули-ко рупционера!
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07.07.2022 23:45 Відповісти
який ти добрий,хоч до рани прикладай
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07.07.2022 23:54 Відповісти
просто это тот самый случай, когда говорят "да и х.. с ним!"
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08.07.2022 00:03 Відповісти
пацан еще толще стал чем был!
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07.07.2022 23:56 Відповісти
буряк это рыгоанальное кодло? хрен там ему что угрожало
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08.07.2022 03:30 Відповісти
Сина руськоправославного,русскочєлюстного опоблоківця-мільйонера,призначеного Зєлєнскім,ВИКУПИЛИ.
Та я радий.Не у всіх є такі можливості.
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08.07.2022 08:58 Відповісти
 
 