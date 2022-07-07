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Новини Війна
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Україна дуже чекає на Папу Римського Франциска, він може приїхати в будь-який день, - Кулеба

франциск

Папа Римський Франциск може приїхати до України в будь-який день, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит – настільки важливим цей візит є для нас, українців", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Папи Римського до Києва посилить його роль у відновленні миру на українській землі, - речник МЗС Ніколенко

Говорячи про важливість візиту понтифіка до України, Кулеба зауважив, що у нього є мільйони вірян на території України, і це був би сильний момент натхнення і підтримки з боку Папи українцям, які несуть на своїх плечах тягар і страждання війни.

"По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця в міжнародній політиці, і я думаю, що він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Це б дозволило знайти додаткові способи його залучення у припинення цієї війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань, створених цією війною", - зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що головним є сам візит Папи до України, і немає сенсу робити зв’язку Москва - Київ або Київ - Москва.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ. У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.

Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.

Автор: 

візит (1573) Папа Римський (311) Папа Франциск (177) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+17
Та пішов нахрєн цей антихрист.
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
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07.07.2022 23:17
+16
І що цей бізнесмен з ордену єзуїтів привезе в Україну? Ще одну театралізовану інсталяцію про примирення з кассабами?
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07.07.2022 23:23
+15
Хитродупий Франциск набагато хитріший ніж Гундяєв, але як мені здається ні цей ні той не вірить в Христа.
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07.07.2022 23:18
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гость в Киев - очередной большой ракетній удар изза поребрика или постесняются?
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07.07.2022 23:16 Відповісти
Постєсняюца!? Ви жартуєте?

Я вже реально боюсь, коли до нас хтось їде з великих світу цього. Від них лише зайві жертви та руйнування.
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07.07.2022 23:20 Відповісти
Толку от ПАПЫ ,как от козла молока‼️ Циничный продажный

скоморох в рясе , заявлявший ,что ТЕРРОРИСТА № 1 ***** спровоцировали на агрессию ‼️ Убеждаюсь , Ульянов был прав в одном - "религия опиум для народа" и как хорошо быть АТЕИСТОМ
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08.07.2022 00:22 Відповісти
якраз атеїсти і вибрали зелену владу. а цитувати члєніна - сатаніста, що бажав мільйонам смерті? це що - горе от ума? чи цинізм проплаченого бота?
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08.07.2022 09:00 Відповісти
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08.07.2022 12:50 Відповісти
******* і скажуть: "ета правакація националістав"...
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07.07.2022 23:23 Відповісти
ксендзи будуть вовочку охмурять.....
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08.07.2022 01:15 Відповісти
Если бы у этого папы были бы яйки, то он не был бы мамой.
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07.07.2022 23:17 Відповісти


справа в тому, що це -лєвий папа.
ні, не подумайте що він фальшивий, він просто лєвий
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07.07.2022 23:23 Відповісти
папа теж здасть аналіз на глистів та буде сидіти на кінці довжелезного столу?

і це Наместнік Бога на землі ?
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07.07.2022 23:33 Відповісти
намєстнік - це було 500 років тому і зараз вже так палитись ніхто не ризикне. тим більше що Поляк за всіх і за все попросив пробачення. Папа покаявся - світ змінився.
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Кращого за папу Iвана Павла 2 не було.... Згадую,як вiн прилитiв до Киiва
в 2001 роцi i його зустрiчали на литовищi... Я дивилась по ТВ. Таку Божу Силу
та Добро папи я вiдчувала через экран...Пройшло бiльше 20 рокiв, а я пам"ятаю те
вiдчуття...🙏🙏🙏
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08.07.2022 13:04 Відповісти
Т.е. правой яйки у него нет? А по его поведению- таки нет обоих.
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07.07.2022 23:35 Відповісти
просто він пацифіст
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07.07.2022 23:40 Відповісти
після 24.02.2022 попрошу на Цензорі так "нє виражаться"
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07.07.2022 23:46 Відповісти
Скорее он пОцифист.
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07.07.2022 23:55 Відповісти
звичайно ж не Іоан-Павло. Але все ж Ватикан може сильно вплинути на розум мільйонів. І як він вплине, залежить і від нашої влади. Множ собі друзів, а не ворогів.
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08.07.2022 09:02 Відповісти
Та пішов нахрєн цей антихрист.
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
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07.07.2022 23:17 Відповісти
антихрист на россії у бункері сидить . це без сарказму. він хоче знищити всїх зто йому не покориться
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07.07.2022 23:44 Відповісти
Це не пара - це посміховисько! Зрештою, якраз для Зе!
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07.07.2022 23:18 Відповісти
Хитродупий Франциск набагато хитріший ніж Гундяєв, але як мені здається ні цей ні той не вірить в Христа.
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07.07.2022 23:18 Відповісти
Їде в мацкву до пуйла відчитатися як там його кроваві гроші в банку Ватикану зберігаються . Мерзота яка нічого спільного немає з Богом.
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07.07.2022 23:20 Відповісти
нам головне що? - щоб він і далі водив пуйла за носа і не повертав йому ні копійки.
а от з тих кровавих грошей купив навіть не зброї, лише броників так із сто тисяч, нічного бачення хоча кільканадцять тисяч, санітарних броньованих машин. Ото було б богоугодне діло.
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08.07.2022 09:11 Відповісти
В Бучу і Ірпінь повезуть, потім преЗедента біля іржавого кацапського танка покажуть.
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07.07.2022 23:21 Відповісти
для понимания причин войны ему нужно не в Украину ехать, а хотя бы на пол-года в тамбов или рязань.
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07.07.2022 23:22 Відповісти
Помнится на Пасху сатанисты особенно массированно обстреливали ракетами, пускай в мацкву едет.
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07.07.2022 23:23 Відповісти
так він і до диявола теж поїде

"не исповедимы путитвои Господни...", часом и в пекло заведуть
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07.07.2022 23:27 Відповісти
І що цей бізнесмен з ордену єзуїтів привезе в Україну? Ще одну театралізовану інсталяцію про примирення з кассабами?
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07.07.2022 23:23 Відповісти
папамобіль вигуляє))
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07.07.2022 23:26 Відповісти
Пригодился бы папамобиль от Serious Sam .
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08.07.2022 00:20 Відповісти
издевательские монеты с изображением украинских беженцев с чемоданами и надписью "рах мир".
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07.07.2022 23:33 Відповісти
особенно, если учесть, что прутин хранит наворованное в банке Ватикана, то это может значить только то, что в бой брошены последние агенты.......
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07.07.2022 23:23 Відповісти
Та нубліннафіг...весь світ зрозумів..а папа ще не допер..чи він на саудитів заображався..то нехай відразу до путлєра прямує, той йому поясне
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07.07.2022 23:24 Відповісти
це вже питання до богословів:

чи може папа їхати в гості до диявола ?
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07.07.2022 23:24 Відповісти
може, якщо вій його адвокат
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07.07.2022 23:28 Відповісти
пролетить папа з адвокатурою кремлінського диявола

так само пролетить як і його попередники "защітнікі ліца" - Шольц, Макрон, Ердоган, генсєк ООН Гутьєреш
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07.07.2022 23:43 Відповісти
Папа який інтерпретує Біблію з точністю до навпаки і не здатний відрізнити добро від зла, Каїна від Авеля і Сатану від Бога тут не потрібний. Схоже цей тип в рясі прагне оженити гвалтівників з їх жертвами і поєднати демонів з ангелами - для нього все "какая разніца"...
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07.07.2022 23:25 Відповісти
я теж інтерпретую біблію не в канонічному розумінні. і впевнений, що саме пастух був Каїном, а хлібороб Авелем. Але пастухи не хочуть признаватися, що ради жертви (у них кровавої) можуть убити не такого як вони самі.
От увіть собі: Ви маєте Святого Духа в собі. То чому ви боїтесь наблизитись до одержимого дияволом, аби той покинув ту гнилу плоть (а християни вірять, що від Святого Духа диявол тікає)? хіба не одержимість тримає пуйло чи хто там його грає на цьому світі? ну не прорубувать же отвір у стелі в кремлі? нема поки що у нас засобів для дірок у їхніх стелях
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08.07.2022 09:24 Відповісти
Ні, не чекає
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07.07.2022 23:27 Відповісти
зразу поможе
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07.07.2022 23:27 Відповісти
Римський цей, прости його роботодавець, папа мріє спершу до мацкви поїхати. Тож чекати тре не у "будь-який день", а після того, як опісля мацкви він пройде примусовий карантин, повну дезінфекцію, дерусіфікацію, декацапізацію, і все таке. Тривалий час. Як пощастить, то вже інший папа буде, от той хай приїжджає
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07.07.2022 23:27 Відповісти
Живий би був Іоан Павло ІІ то параша би вже давно рухнула. Куди цьому хитродупому
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07.07.2022 23:28 Відповісти
Хм?!?! В чем "прикол" от этого папы,шо Украина его так ждет?!
Я лично его не жду.
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07.07.2022 23:30 Відповісти
прикол в том, что не каждому президенту приезжает папа, и это может на 0,35% поднять зейтинг, а может даже на все 0,5%.
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07.07.2022 23:36 Відповісти
Пусть этот папа идет на хер.Никто его тут не ждет.
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07.07.2022 23:33 Відповісти
" і дозволить йому краще зрозуміти причини війни "

Джерело:

Хтось поре куйню, або кулєба, або редактори...
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07.07.2022 23:33 Відповісти
это не куйня, это ипсо, перевод стрелок с больной головы на здоровую.
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07.07.2022 23:39 Відповісти
Стільки шуму, через приїзд голови секти яка вбила сотні мільйонів людей.
І реально чекаєте що воно осудить маньяка якій має такуж секту? Скоріше воно коригувальником вогню буде.
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07.07.2022 23:34 Відповісти
о ужас. миллионы. блт, они Сталина и Гитлера переплюнули, и это в малолюдное средневековье, надо полагать....
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07.07.2022 23:57 Відповісти
А гітлер і сралін не були з тієї ж секти?
Це одне і те саме кучка ораторів тримає мільйони міньйонів під контролем.
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08.07.2022 07:37 Відповісти
Кому потрібен взагалі приїзд цього опудала? Що воно вирішує?
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07.07.2022 23:47 Відповісти
Не нужно к гадалке ходить, чтобы знать, какую ахинею будет задвигать этот хитрожопый, типа:"Знайти порозумiння мiж народами", "мирне урегулювання конфлiкту". Впрочем, его тупые собратья и Гитлера боготворили.
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07.07.2022 23:48 Відповісти
Пусть сначала увидит Бучу. Может мозги из ж в голову вернуться.
Буча всех отрезвляет

А Мариуполь уже как Алеппо - про него в мире вообще не говорят - а сколько там погибло ‼️‼️
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07.07.2022 23:58 Відповісти
В 2016 Папа встречался в Гундяем в Гаванне. И такая мулька, что признал оккупацию Крыма. По крайней мере, у Папы очень странное поведение. Типа заставить кошку и собаку вместе нести миску еды ради мира между котами и собаками.
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07.07.2022 23:55 Відповісти
Кулеба, ти за Україну не розписуйся.

Я от впевнена, що якраз жоден адекватний українець це расистське і лицемірне чмо не чекає.
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07.07.2022 23:57 Відповісти
Кулєба , папа живе на проценти від куйла грошей в банку офшору Ватікана.І саме він є найкращим другом куйла
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08.07.2022 00:03 Відповісти
Кулеба, іди до біса з цим твоїм ' Україна чекає'!!! Нам той ватиканський бізнесмен в сукні з 0 моралі нахрін тут не потрібен!!!
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08.07.2022 00:18 Відповісти
а папа вміє стріляти? чи лишень своїми чесними й чемними очами на божественні зваянія:
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08.07.2022 00:26 Відповісти
папа придет. порядок наведет 🤣🤣🤣
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08.07.2022 00:46 Відповісти
Может этот "папа" давно уже "мама"?...
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08.07.2022 00:50 Відповісти
Щойно прийшла інформація, що "дожали" Джонсона, як в Україну одразу полізла всяка "нечисть".
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08.07.2022 01:04 Відповісти
Гадаю, українці воліли б побачити не Папу, а щільно завантажений американський корабель з різними гараздами для нашіх хлопців.
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08.07.2022 01:09 Відповісти
іде він в сраку
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08.07.2022 01:25 Відповісти
Ну , не дать не взять , Машиах, в любой день, прийдет
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08.07.2022 05:55 Відповісти
Привезет Скрепы попа КГяБшного Гундяя...
Капздец...
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08.07.2022 07:04 Відповісти
Нам рашиків ху...рити треба, а не піаритись
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08.07.2022 07:21 Відповісти
черговий троянський кінь.
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08.07.2022 08:22 Відповісти
может кулеба его как бога ждёт а не УКРАИНЦЫ?толку от этого импотента как от козла молока!
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08.07.2022 17:23 Відповісти
Папу схопило за фаберже кремлівське кгб.......значить нарило на дідо компромат....це ж так... правда,.оманськийкнур бєня ?
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24.08.2022 18:55 Відповісти
 
 