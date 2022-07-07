Україна дуже чекає на Папу Римського Франциска, він може приїхати в будь-який день, - Кулеба
Папа Римський Франциск може приїхати до України в будь-який день, оскільки це буде сильний момент натхнення і підтримки і дозволить йому краще зрозуміти причини війни.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит – настільки важливим цей візит є для нас, українців", - сказав міністр.
Говорячи про важливість візиту понтифіка до України, Кулеба зауважив, що у нього є мільйони вірян на території України, і це був би сильний момент натхнення і підтримки з боку Папи українцям, які несуть на своїх плечах тягар і страждання війни.
"По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця в міжнародній політиці, і я думаю, що він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Це б дозволило знайти додаткові способи його залучення у припинення цієї війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань, створених цією війною", - зазначив міністр.
Глава української дипломатії додав, що головним є сам візит Папи до України, і немає сенсу робити зв’язку Москва - Київ або Київ - Москва.
Як повідомлялося, Папа Римський Франциск в інтерв’ю агентству Reuters висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би відвідати Москву та Київ. У МЗС поновили запрошення понтифіку і заявили, що цей візит посилить роль Папи у відновленні миру на українській землі.
Папа Франциск відвідає Канаду з 24 по 30 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я вже реально боюсь, коли до нас хтось їде з великих світу цього. Від них лише зайві жертви та руйнування.
скоморох в рясе , заявлявший ,что ТЕРРОРИСТА № 1 ***** спровоцировали на агрессию ‼️ Убеждаюсь , Ульянов был прав в одном - "религия опиум для народа" и как хорошо быть АТЕИСТОМ
справа в тому, що це -лєвий папа.
ні, не подумайте що він фальшивий, він просто лєвий
і це Наместнік Бога на землі ?
в 2001 роцi i його зустрiчали на литовищi... Я дивилась по ТВ. Таку Божу Силу
та Добро папи я вiдчувала через экран...Пройшло бiльше 20 рокiв, а я пам"ятаю те
вiдчуття...🙏🙏🙏
Хай одразу іде до мацкви до братского народу.
а от з тих кровавих грошей купив навіть не зброї, лише броників так із сто тисяч, нічного бачення хоча кільканадцять тисяч, санітарних броньованих машин. Ото було б богоугодне діло.
"не исповедимы путитвои Господни...", часом и в пекло заведуть
чи може папа їхати в гості до диявола ?
так само пролетить як і його попередники "защітнікі ліца" - Шольц, Макрон, Ердоган, генсєк ООН Гутьєреш
От увіть собі: Ви маєте Святого Духа в собі. То чому ви боїтесь наблизитись до одержимого дияволом, аби той покинув ту гнилу плоть (а християни вірять, що від Святого Духа диявол тікає)? хіба не одержимість тримає пуйло чи хто там його грає на цьому світі? ну не прорубувать же отвір у стелі в кремлі? нема поки що у нас засобів для дірок у їхніх стелях
Я лично его не жду.
Джерело:
Хтось поре куйню, або кулєба, або редактори...
І реально чекаєте що воно осудить маньяка якій має такуж секту? Скоріше воно коригувальником вогню буде.
Це одне і те саме кучка ораторів тримає мільйони міньйонів під контролем.
Буча всех отрезвляет
А Мариуполь уже как Алеппо - про него в мире вообще не говорят - а сколько там погибло ‼️‼️
Я от впевнена, що якраз жоден адекватний українець це расистське і лицемірне чмо не чекає.
Капздец...