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Новини Війна
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Зміни в уряді Великої Британії не вплинуть на підтримку України Заходом, - Білий дім

жан-п’єр,карін

Демократичні зміни в британському уряді не вплинуть на особливий союз між США і Сполученим Королівством, а також на підтримку України з боку західних союзників на тлі агресії РФ.

Про це заявила у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наш союз зі Сполученим Королівством продовжує бути потужним, наші особливі відносини з народом цієї країни продовжуватимуться, нічого не змінюється",- зауважила офіційна представниця адміністрації президента США.

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Вона також нагадала, що президент Байден тиждень тому під час саміту НАТО в Мадриді підтвердив, що "країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". І це, за її словами, надалі "не змінюватиметься".

Речниця Білого дому також запевнила, що президент Байден продовжить докладати зусиль щодо зміцнення альянсів, і не лише у форматі НАТО, але також у "Групі семи" (G7) на тлі глобальних викликів, у тому числі тих, що створює російська агресія.

Автор: 

Велика Британія (5549) США (22512) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+6
https://defence-line.org/2022/07/po-planu-uchenij-chast-1/

Британия всегда была самым верным союзником США и в любой самой сложной ситуации Вашингтон мог опереться на своего союзника полностью и без вариантов.
Просто напомним два очень ярких исторических эпизода, которые хорошо иллюстрируют глубину этих отношений.
В 1973 году, во время ближневосточного кризиса, когда арабская коалиция в очередной раз решила сделать «окончательное решение еврейского вопроса», а Израиль был готов применить ядерное оружие, США согласились помочь Израилю оружием, как сейчас - нам.
Причем, оружие нужно было доставить срочно, а значит - по воздуху.
Изначально планировалось, что самолеты военно-транспортной авиации США загрузятся железом на авиабазе Рамштайн и через небо союзников доберутся до Средиземного моря, а там и к Израилю.
Но Германия запретила использовать свое небо для этих целей, а потому - погрузка производилась в Британии, а потом самолеты опускались к Гибралтару, принадлежащему Великобритании, а уже через его небо входили в Средиземноморье.
Британия не дрогнула и осталась верным союзником США, несмотря ни на что.
Второй эпизод состоялся в 2011 году, когда проводилась военная операция против Ливии.
В общем, все повторилось ровно так, как и раньше, Германия закрыла небо для американских самолетов, а кроме того, небо закрыла и Италия. Мало того, итальянцы послали свои самолеты в операционный район и слили Каддафи информацию об американской флотской и авиационной группировках.
Правда, американцы обнаружили, что итальянцы работают в интересах Каддафи и дали последним время, чтобы покинуть операционный район или по ним будет открыт огонь. Только после этого итальянцев попустило и они отправились на свои базы. Мало кто знает, но с авианосцев уже были подняты самолеты на перехват итальянских птичек. То есть, все было всерьез и совершенно без дураков.
Именно по этой причине в каких-то сложных ситуациях американцы взаимодействуют с англичанами, чтобы не получить сюрприз в самый неподходящий момент.
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08.07.2022 00:01
+1
Точно не изменится. Как срались жидко передать два десятка старых Мигов, так и будут сраться.
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08.07.2022 00:03
+1
"країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". Перш, ніж захищати демократію треба захистити країну. А Білий дім не так щоб сильно напружується. Тільки бла-бла-бла
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08.07.2022 00:34
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https://defence-line.org/2022/07/po-planu-uchenij-chast-1/

Британия всегда была самым верным союзником США и в любой самой сложной ситуации Вашингтон мог опереться на своего союзника полностью и без вариантов.
Просто напомним два очень ярких исторических эпизода, которые хорошо иллюстрируют глубину этих отношений.
В 1973 году, во время ближневосточного кризиса, когда арабская коалиция в очередной раз решила сделать «окончательное решение еврейского вопроса», а Израиль был готов применить ядерное оружие, США согласились помочь Израилю оружием, как сейчас - нам.
Причем, оружие нужно было доставить срочно, а значит - по воздуху.
Изначально планировалось, что самолеты военно-транспортной авиации США загрузятся железом на авиабазе Рамштайн и через небо союзников доберутся до Средиземного моря, а там и к Израилю.
Но Германия запретила использовать свое небо для этих целей, а потому - погрузка производилась в Британии, а потом самолеты опускались к Гибралтару, принадлежащему Великобритании, а уже через его небо входили в Средиземноморье.
Британия не дрогнула и осталась верным союзником США, несмотря ни на что.
Второй эпизод состоялся в 2011 году, когда проводилась военная операция против Ливии.
В общем, все повторилось ровно так, как и раньше, Германия закрыла небо для американских самолетов, а кроме того, небо закрыла и Италия. Мало того, итальянцы послали свои самолеты в операционный район и слили Каддафи информацию об американской флотской и авиационной группировках.
Правда, американцы обнаружили, что итальянцы работают в интересах Каддафи и дали последним время, чтобы покинуть операционный район или по ним будет открыт огонь. Только после этого итальянцев попустило и они отправились на свои базы. Мало кто знает, но с авианосцев уже были подняты самолеты на перехват итальянских птичек. То есть, все было всерьез и совершенно без дураков.
Именно по этой причине в каких-то сложных ситуациях американцы взаимодействуют с англичанами, чтобы не получить сюрприз в самый неподходящий момент.
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08.07.2022 00:01 Відповісти
Точно не изменится. Как срались жидко передать два десятка старых Мигов, так и будут сраться.
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08.07.2022 00:03 Відповісти
зачем тогда менять?
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08.07.2022 00:06 Відповісти
Незадачливому Борису отомстили за Брексит. Не удивлюсь если за всеми этими историями с пьяными вечеринками и гей скандалами стоят спецслужбы. Плюс сам Джонсон начал вести себя как идиот чтобы удержаться у власти.
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08.07.2022 00:31 Відповісти
"країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну в її зусиллях щодо захисту демократії в умовах жорстокої війни путіна". Перш, ніж захищати демократію треба захистити країну. А Білий дім не так щоб сильно напружується. Тільки бла-бла-бла
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08.07.2022 00:34 Відповісти
Якщо ********* призначають одним з керівників парламентської фракції консерваторів, що в цьому содомі можна змінити? Кріс Пінчер це як наш Арахамія.
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08.07.2022 00:59 Відповісти
Швабоіди зробили Джонсона винним у тому, що один з його міністрів полапав пару мужиків у приватному клубі. Цей гротеск слід осягнути. Шекспіра в макулатуру.
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08.07.2022 01:14 Відповісти
Вчіться ,оманські кнурі,що таке ВЛАДА і відповідальність !!!оманські кнурі :в з раді дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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08.07.2022 04:36 Відповісти
Юрий Швец сделал неплохой ролик про Бориса Джонсона.
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08.07.2022 06:40 Відповісти
Это сугубо внутреннее дело Британии...и Украине ваше не следует туда нос совать
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08.07.2022 06:58 Відповісти
 
 