Китай відкидає будь-які втручання у свої відносини з Росією, - глава МЗС Ван Ї
Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією, демонструючи "стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх зв'язків з партнерами.
Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.
Нагадаємо, раніше очільники ФБР та MI5 одночасно попередили про зростання загрози з боку Китаю. А генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Китай та Росія зблизилися як ніколи.
Топ коментарі
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.07.2022 07:12
+7 Путлер Капут #279670
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+6 Ирина Иваненко #519065
показати весь коментар08.07.2022 07:15
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направді, я б Китай не розглядала, як Дракона, а тако ж Росію. Навпаки, головна загроза - це Іслам. Остаточна війна в Ірані, та в підсумовуюча у Єгипті. Україна має розбити Росію, адже наша армію найстрашніша у світі. Має отримати досвід. Путін, маленька кгбішна криса як і увесь совк понад останні 100 років, з часів Жовтня 1917. Нагадаю, що Макрон попереджав про Китай, але серйозно не розглядала його б, бо навіть євреї їздять/їздили паломничати. та й не хотіла б чіпати 3,5 міліарди людей при здоровому глузді.
Знищивши кгб в Москві що жило і множилося як грибок Єгипті 100 років у кремлі, Україна отримає найкращий єкспірієнс, з усіх, що ми мали...
Мабуть, при цьому хитро примружив очі!
Куйло и другим региональным игрокам впаривает подобный нарратив - Индии, Турции, Бразилии, Индонезии: не оглядывайтесь на G7, этих бывших колониалистов, берите свое, смелее. Видите, я же сделал и мне ничего особенного не было. Многополярный мир, ****. И соблазн для некоторых стран действительно есть. Поэтому так важно единство и твердость Запада как все еще ведущей экономической и военной силы в мире.