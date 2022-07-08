Китай відкидає будь-які втручання у свої відносини з Росією, - глава МЗС Ван Ї

Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією, демонструючи "стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх зв'язків з партнерами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.

Нагадаємо, раніше очільники ФБР та MI5 одночасно попередили про зростання загрози з боку Китаю. А генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Китай та Росія зблизилися як ніколи.

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