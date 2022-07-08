УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11438 відвідувачів онлайн
Новини
11 339 22

Китай відкидає будь-які втручання у свої відносини з Росією, - глава МЗС Ван Ї

ван

Китай відкидає будь-які спроби стороннього втручання у свої взаємини з Росією, демонструючи "стійкість" і "стратегічну рішучість" своїх зв'язків з партнерами.

Про це заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.

Нагадаємо, раніше очільники ФБР та MI5 одночасно попередили про зростання загрози з боку Китаю. А генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Китай та Росія зблизилися як ніколи.

Також читайте: Нова стратегія НАТО безвідповідальна та заохочує конфлікти, - МЗС Китаю

Автор: 

Китай (4504) росія (64935) Ван Ї (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Шо то гавно-шо то...
показати весь коментар
08.07.2022 07:12
+7
От узкоглазых нечего ждать что-то хорошее - та же орда....
показати весь коментар
08.07.2022 07:41
+6
Рашка нашла себе сутенёра. Или ,,папика"?
показати весь коментар
08.07.2022 07:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо то гавно-шо то...
показати весь коментар
08.07.2022 07:12 Відповісти
Рашка нашла себе сутенёра. Или ,,папика"?
показати весь коментар
08.07.2022 07:15 Відповісти
♂️Master'a♂️
показати весь коментар
08.07.2022 07:58 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 08:54 Відповісти
китай-рашка-новая ось зла
показати весь коментар
08.07.2022 07:20 Відповісти
Дайте желтомордым спокойно попилить засрашку. Кроме отжатия сибири и дальнего востока Китай больше никакой помощи предоставлять ************ не планирует.
показати весь коментар
08.07.2022 07:21 Відповісти
не можна допустити жовторилих комуняк до ресурсів параші,бо вийде ***** пострашніше рейху,рейх тому і щикнув що не мав необмеженого доступу до ресурсів,та і людців там було малувато,а тут і мяса вдосталь,так ще й не дай Боже вони дорвуться до ресурсів
показати весь коментар
08.07.2022 14:56 Відповісти
У х@йлостана з червоножопвтими немає жодної спільної мети.
показати весь коментар
08.07.2022 07:31 Відповісти
От узкоглазых нечего ждать что-то хорошее - та же орда....
показати весь коментар
08.07.2022 07:41 Відповісти
Маю чомусь таке відчуття, що як тільки каZZапсіни будуть нами розбиті, так тут же вступить у війну Китай. Щось на зразок як було в 14, коли ми сепарів майже перемололи, і тут влізли каZZапсіни
показати весь коментар
08.07.2022 08:01 Відповісти
Скорей всего так и есть☝ Китай знает, что он следующий после раиси. Получается с одной стороны следующий китай, а с другой европа❗💥
показати весь коментар
08.07.2022 08:10 Відповісти
казапсіни, мабуть найсмішніше і, мабуть, найдолучніше, що я чула з ранку
направді, я б Китай не розглядала, як Дракона, а тако ж Росію. Навпаки, головна загроза - це Іслам. Остаточна війна в Ірані, та в підсумовуюча у Єгипті. Україна має розбити Росію, адже наша армію найстрашніша у світі. Має отримати досвід. Путін, маленька кгбішна криса як і увесь совк понад останні 100 років, з часів Жовтня 1917. Нагадаю, що Макрон попереджав про Китай, але серйозно не розглядала його б, бо навіть євреї їздять/їздили паломничати. та й не хотіла б чіпати 3,5 міліарди людей при здоровому глузді.
Знищивши кгб в Москві що жило і множилося як грибок Єгипті 100 років у кремлі, Україна отримає найкращий єкспірієнс, з усіх, що ми мали...
показати весь коментар
08.07.2022 08:43 Відповісти
Усі союзники зе-****** влади однакові, цікаво підорахамія та тимошенко з ОПи, прочитали подаровану книгу, суки.
показати весь коментар
08.07.2022 08:18 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 08:28 Відповісти
Ці мавпи допиз..ться до того, що втратять західний ринок.
показати весь коментар
08.07.2022 08:46 Відповісти
США і Канада без китайського ширпотребу зможуть прожити, а от китайози без їхніх та японських технологій дуже швидко зів*януть.
показати весь коментар
08.07.2022 08:52 Відповісти
«Одночасно з цим глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримає всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни в Україні.»
Мабуть, при цьому хитро примружив очі!
показати весь коментар
08.07.2022 09:48 Відповісти
Та куди там ще прижмурювати!
показати весь коментар
08.07.2022 09:57 Відповісти
Нужно штатам прикрить заход корабликов в ссвои порти с Китая, что би тон приутих
показати весь коментар
08.07.2022 10:06 Відповісти
Пример того, насколько трудная и долгая эта игра. Дело не в том, что Китаю возлюбил рашу и не полюбил Украину. Но ему выгодна демонстрация того, что влияние Запада и Америки ограничено. Причем чужими руками и за чужой счет. Не сумев поставить на место рашу, будут меньше одергивать и Китай - с уйгурами, Тайванем, Микронезией, экспансией в Африку и пр. и пр. Не стоит лаять, если не можешь укусить.

Куйло и другим региональным игрокам впаривает подобный нарратив - Индии, Турции, Бразилии, Индонезии: не оглядывайтесь на G7, этих бывших колониалистов, берите свое, смелее. Видите, я же сделал и мне ничего особенного не было. Многополярный мир, ****. И соблазн для некоторых стран действительно есть. Поэтому так важно единство и твердость Запада как все еще ведущей экономической и военной силы в мире.
показати весь коментар
08.07.2022 10:29 Відповісти
спитати китайозу чому не підтримує розблокування портів України
показати весь коментар
08.07.2022 13:10 Відповісти
Було б добре і китайоз запхати подалі від світу. Спершу кєтай вирішив потравити людство вірусньою, а тепер з русньою заспівали разом. Смішно, русня і є вірусня.
показати весь коментар
08.07.2022 14:44 Відповісти
 
 