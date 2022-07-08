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Новини Війна
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Ворог наступає під Бахмутом, має частковий успіх під Краматорськом, - Генштаб

ворог,кацап,окупант,русня,орк,загарбник

Війська Російської Федерації продовжують вести бойові дії одразу на кількох напрямках.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямкахсуттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Читайте: Путін хоче зрівняти у статусі терористів "ЛДНР" та військовослужбовців РФ

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.

Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

В районі Богородичне наші захисники завдали ворогу втрати, під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.

Також читайте: Росіяни одночасно штурмуватимуть Краматорськ та наступатимуть на Слов'янськ, - ISW

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.

Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

Також дивіться: Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямкахтривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6497)


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Топ коментарі
+37
ось такі зрадолюби кричали до 2014-го року, що РФ нападе, а потім у 2022 що велике вторгнення неминуче. А не зрадолюби клали асфальт і звали на шашлики.
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08.07.2022 07:43
+25
Знову "частковий успіх"? Пропав і Краматорськ.🤦
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08.07.2022 07:22
+19
не забувай, що окупація Лисичанська також починалась з часткового успіху
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08.07.2022 07:50
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Знову "частковий успіх"? Пропав і Краматорськ.🤦
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08.07.2022 07:22 Відповісти
"під Краматорським" в тому генштабі хоч би на карту подивились, там до Краматорська від того "часткового успіху" 50 км
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08.07.2022 07:36 Відповісти
в Генштабі, як відомо, на карти не дивляться, і в цілому слабко розбираються в тактиці та стратегії. наступного разу треба їм порекомендувати звернутись до коментаторів на цензорі, щоб вони хоч чомусь повчились..
я от іноді не розумію, ви реально настільки невіглас, чи просто сказати нема чого більше, а сказати хочеться?
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08.07.2022 10:56 Відповісти
Это в целом так направление называют.
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08.07.2022 12:07 Відповісти
типовий зарадолюб! Усьо пропало! караул!
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08.07.2022 07:39 Відповісти
ось такі зрадолюби кричали до 2014-го року, що РФ нападе, а потім у 2022 що велике вторгнення неминуче. А не зрадолюби клали асфальт і звали на шашлики.
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08.07.2022 07:43 Відповісти
При тому активно купляли житло за кордоном і до 20.02.2022 автопробки в Україні зникли...
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08.07.2022 07:52 Відповісти
Так, дехто клав асфальт, а основна маса свідомого населення з 2014 року відмовилася від шашликів, пива і турецьких курортів, бо- готувалася до великого вторгнення.
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08.07.2022 09:19 Відповісти
Основна маса - це і є 73%))))
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08.07.2022 14:35 Відповісти
не забувай, що окупація Лисичанська також починалась з часткового успіху
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08.07.2022 07:50 Відповісти
Я не понимаю вас кацапов ,на что вы рассчитываете ,ну вазьмёте, а удержити ли,детей учить с автоматом воевать ,вы черти ,де є той ссср,по граблях ходите ,дайте жити нашім дітям ,а ви своїх воспитали як рабів!
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08.07.2022 08:31 Відповісти
Ти назвав людину кацапом, яка пише українською, хоч сам написав кацапською. Чудесія.
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08.07.2022 08:57 Відповісти
І що далі? А наступ на київщину не був "частковим успіхом"? А Миколаївщина та у напрямку Одеси? Росія в даному випадку - наступаюча сторона, тому не бачу поки нічого катастрофічного у взятті прикордонного села
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08.07.2022 09:49 Відповісти
Та не пи#ди.
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08.07.2022 07:52 Відповісти
Хорошо,что тебя насаживают на бутылку без прелюдий.
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08.07.2022 08:03 Відповісти
Адмін , прибери це лайно з гілки .
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08.07.2022 08:14 Відповісти
А например крейсер "мацква" на дне моря входит в эти "шалабаны"? А забитые кладбища на твоём свинарнике? Забавные вы зверюшки,кацапы. Существуете в мире своих иллюзий и фантазий,а потом ..."груз200"
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08.07.2022 08:22 Відповісти
Верхньокам'янське на межі Луганської та Донецької областей. А галас же розвели "всьопропальщікі"
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08.07.2022 09:45 Відповісти
скоріше Сіверськ
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08.07.2022 09:57 Відповісти
Думаю обстріл з відстані 30км це ще не успіх.Відповідь буде.
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08.07.2022 07:29 Відповісти
Щось мутно...
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08.07.2022 07:29 Відповісти
cпірне вже окуповано.
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08.07.2022 07:32 Відповісти
тільки те спірне срузькі постійно обстрілюють
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08.07.2022 07:40 Відповісти
Вчера там у противника тоже был частичный успех и он там закрепляляся на окрестностях этого нп
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08.07.2022 08:53 Відповісти
А может на фронт?
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08.07.2022 07:46 Відповісти
Чоловік вже там.
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08.07.2022 08:26 Відповісти
Пані Анастасія, жарт "а може на фронт" зразка лютого-безерня вже не канає. За всіма оцінками, що є у відкритому доступі, сили оборони України скадають зараз від 750 до 800 тис. В орків на нашій території наразі100-110 тис.
То жарт "а може на фронт" треба міняти на "а може треба мозок включати". Бо в нас 150-200 тис. "прикривають" північні області (на суміжних територіях рашки і білорашки на цей час знаходиться 10-15 тис.), ще 40-50 тис. - Одесу і кордон з Придуркрв'ям. В тому ж Придурков'ї наразі боєздатні 2 батальйони (1,5 тис.). Максимальна загрузка десантних кораблів кацапів у Чорному морі - 6-8 тис. При цьому в нас на чергуванні "гарпуни". Ще 8-10 тис. орків кошмарять Харків, де теж 40-50 тисяч наших сил оборони.
Недиванні експерти пояснять вам, що ми маємо тримати лінію кордону у 2 тис.км. Ну зрозуміло, даних розвідки в нас немає, залізничних і автомобільних доріг в нас немає, то ми не можемо вчасно перекидати свої сили на "гарячі" напрямки. Тому у орків на ключових ділянках "перевага у 10-15 разів". Тому вони мають "частковий успіх".
Я слухаю це вже п'ятий місяць і тихо *****@ю...
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08.07.2022 09:15 Відповісти
Якщо людина розуміє,що наши військові роблять все можливе від них і пише на сайтє,питань нема.Якщо він прибіг зранку щоб писати-впірьод в атаку,то хай бере в руки зброю і показує як це робити.
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08.07.2022 09:36 Відповісти
Валерій Коломієць у різних темах постійно нагадує про 700 тисяч, наводить свої розрахунки и "тихо *****@є". Розкажи сім'ям наших загиблих та поранених побратимів, як вправно ти вмієш рахувати, скільки у нас військ та як ми маємо їх використовувати. А також розкажи як ти у зручному будинку "тихо *****@єш" тим бійцям, які вже декілька місяців на передовій під постійними обстрілами і в яких замість м'якого ліжка -каремат на полу та замість душа-тільки вологі серветки, коли вони є.
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08.07.2022 10:48 Відповісти
Про "зручний будинок" у селі у Києво-Святошинському (зараз Бучанському) районі на березі річки Ірпінь у лютому-березні цього року питаєш? Про орків на протилежному березі, яких було видно без оптіки?
Про постійні прильоти градів з боку Стоянки? Про те, як спали одягненими по 20-30 хвилин у короткі проміжки між артилерійськими дуелями?
Про багатотисячну чергу за старими іржавими калашами біля київського іподрому 25 лютого? Про три рожки старих трасерів на людину?
Можу поговорити за життя. Головне - не очкувати!
А тепер по суті питання. Читав у вікіпедії, як армія фінів у 250 тис. взимку 1939-1940 навішала совєтам з армією у 800-900 тис.? Пропорція не насторожує? У фінів не було ніхера, ні танків, ні літаків, ані арти. У совєтів було все. Просто фіни не скиглили про перевагу совєтів у 10-15 разів і не очкували. Вони включали мозок і нав'язували совєтам свою тактику. Отже, повертаємось до пункту першого - треба включати мозок!
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08.07.2022 11:32 Відповісти
Про село у Бучанському районі-співчуваю, але ж, якщо побачив на собі, що таке постійні обстріли, та ще й з градів-то навіщо у кожній темі наводити ці свої сухі цифри ? Знаючи, чи хоч уявляючи, що хлопці живуть під цими обстрілами (не близько якось, а саме по ним) вже більше 4-х місяців ? Уявляючи, скільки їх вже загинуло, поранено та контужено цими градами, артою, мінами, танками, авіацією ? Якось не укладається. А щодо калашів-у нас їх отримали усі, хто хотів. Так, прийшлося ходити декілька разів. І хто казав, що вони іржаві ? Так, совкові, але у заводському мастилі. І набої-не трасери, а нормальні бойові, і не по 3 ріжка. А далі-більше. Аби було бажання.
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08.07.2022 13:10 Відповісти
Хлопці, які реально на передку, ********** ще більше, повір мені. Коли Сєвєродонецьк, "найважливіше місце в нашій битві за Донбас" мала тримати бригада тероборони з Житомира з легкою стрілецькою зброєю, то охєрєвали всі на передку. На 135 день війни у нас немає виготовлення бетонних плит, з яких мають швидко будуватися ВОПи і просто сховища від вогню кацапської арти! Я пишу з ЗСУ і відповідаю за свої слова.
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08.07.2022 14:45 Відповісти
Коли дивлюсь вище кремля і вище банкової , вимальовуються ті хто керує і кремлем, і банковою, і усім світом , і в них свої плани на все що відбувається.
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08.07.2022 14:08 Відповісти
Так ось, я продовжу. Вдень спали в холодних погребах, не знімаючи теплий одяг по декілька діб. Бо по декілька діб не було електрики. І їли разом із собаками та котами холодні консерви з китайського тунця. Все, що встигли купити у Форі перед облогою. І консервацію з погребів. А вночі ходили на чергування. Без тепловізовір, броників, ночних приладів, касок та іншої хрені, без якої тепер не йдуть навіть у Мукачевську тероборону. А з того берега річки заходили ДРГ орків, шукали переправу. І в них були тепловізори, нічні прилади і т.п. Але головне, як я вже казав, не очкувати!
А багато хто з односельців, опускаючи очі пояснював, що головне - зберегти життя, і валив у три колони по однорядці Київ-Бишів-Фастів на західну.
А ти кажеш "зручний будинок". Так що я можу ще багато розказати про це життя. Якщо що, звертайся.
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08.07.2022 14:19 Відповісти
А не соромно?
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08.07.2022 08:51 Відповісти
Так, навіть при "опєративной паузе" кацапи тихенько рухаються у бік Дніпра.
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08.07.2022 08:53 Відповісти
Че Днепра то? Пиши смело - в сторону Вашингтона.
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08.07.2022 09:30 Відповісти
Якось не дуже смішно
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08.07.2022 11:59 Відповісти
Мы ещё ничего всерьёз не начинали!
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08.07.2022 07:45 Відповісти
Утро начинается со взрывов складов с боеприпасами у орков.
В этот раз хорошо прилетело в Шахтерске. На втором видео отчетливо слышно, как детонируют боеприпасы. Значит попали точно в цель.https://t.me/insiderUKR/36290?single
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08.07.2022 07:57 Відповісти
От це подобається. Красота! А то якийсь "частковий успіх" у ворога. Для чого ці евфемізми, пишіть правду прямо - ворог просунувся на 100, чи на 500 метрів. Населення вже лякане і його важко чимось злякати.
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08.07.2022 08:08 Відповісти
8 лет бомбили бамбасс и что то не было такого звиздеца чтоб прям грибком на километры вверх!
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08.07.2022 08:22 Відповісти
Шел восьмой месяц войны, в предместьях Днепра враг имеет частичный успех. Так получается? Что-то армия в последнее время оступает и отступает, а отвоевать что-то у них это в основном у Арестовича и у Зеленского. Тревожно мне как-то.
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08.07.2022 08:22 Відповісти
Правильно, зрадофіл, це зрада! Немає ж наступальних дій на Херсонщині, Запоржжі, немає відбитого Зміїного. Тому тебе треба в терміновому порядку відправляти на фронт, або ще краще в Генштаб. За день все відвоюєш!
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08.07.2022 08:34 Відповісти
Там эти наступательные действия такие ,что курам на смех .У врага ,что не день то частичный успех ,а у нас на том же херсонском направлении он если и есть то раз в месяц
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08.07.2022 08:46 Відповісти
А що звільнили на Херсонщині та Запоріжжі? А у орків після Краматорська тільки Покровськ - і майже праямий шлях до наповненого біженцями мирного Дніпра без суттєвих природних перешкод та населених пунктів (тільки Павлоград). Можна довго розмахувати *******, але нова тактика рашистів поки дає, на жаль, результат. Що таке Дніпро - я думаю усі розуміють.
Чотири американських РСЗО і молитви на них - це добре, але краще б шукали 152 мм снаряди, а не пустопоржніми відосіками і контактами з Парагваєм займався дехто...
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08.07.2022 09:02 Відповісти
Критикувати зелених я підтримую, але от зраду розводити ні. Стосовно взяття чисто нагадаю, що відносно недавно вони були біля Вознесенська. Стосовно тактики орків - вона в аритилерійські перевазі, як поступово нівелюється виносом складів, про який ви кожного дня читаєте. Та і Хімарсів вже не 4, а як мінімум 9. Стосновно Краматорська, то це взагалі дивно. Взяли(і то не факт)село в Луганські обл, а Ви вже про взятий Краматорськ говорите. Про Дніпро взагалі мовчу. По Ваші логіці, то вони б вже мали взяти Харків. І цю зраду дуже дивно читати на контрасті того, що декілька місяців тому орки вже практично в Києві були і навіть тоді її було менше.
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08.07.2022 10:23 Відповісти
Ви звідки?
Дніпро, звичайно буде взяти кацапам дуже важко, але чомусь не хочеться, щоб у Дніпрі було "як у Харкові". При всій повазі до героїчної Сіверщини...
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08.07.2022 10:47 Відповісти
Дніпро взяти кацапам буде важко, тому що, на щастя, обороною Дніпра займаються Філатов і Корбан, а не Безугла і Подоляк...
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08.07.2022 14:49 Відповісти
Друг, смотри на вещи реально. Ты или молодой или глупый.
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08.07.2022 09:25 Відповісти
Якого х..а тоді казати всім нашім "експертам", що у Рашки закінчились резерви, не може вона наступати, якщокацапи знову мають успіх? Експерти блогери йдіть нахер.
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08.07.2022 08:24 Відповісти
В чому усріх? У наступі на село на межі Донецької та Луганської областей?
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08.07.2022 09:51 Відповісти
Арестович в апреле тоже рассказывал про взятие орками какого-то неважного села Торское и смеялся с их наступления

а через пару дней был оккупирован Ямполь , что положило начало к быстрой потере Лимана и катастрофическому продвижению орков с севера
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08.07.2022 12:51 Відповісти
Ну если частичный успех значит все..
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08.07.2022 08:59 Відповісти
Кажуть шо ВСУ уничтожили 14 складов боезапаса РАБzei на Бамбасе за 8 дней...
Откуда боезапас для наступления?Арестович привез? или его друг Марк Фейгин...
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08.07.2022 09:03 Відповісти
значит складов 28, или 40, или 50. Надо уничтожать еще.
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08.07.2022 09:58 Відповісти
Не треба трогати хлопців з ЗСУ ці люди зі броєю в руках виконують і роблять все можливе і не моливе.Наші герої люди захищають країну.Всі питання і рішення до командування до них питання !
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08.07.2022 16:32 Відповісти
Не надо паники.
Просто Генштаб, в своей дуболомской манере, "Краматорским направлением", называет вектор "Лисичанск-Краматорск". Если говорить об этом направлении, то оркам еще 50 км. преодолеть надо. Наша линия обороны в районе Северодонецка взломана и если новая линия обороны сделана их говна и палок, то эти 50 км. орки пройдут за неделю-две.
Но если говорить о векторе "Краматорск-Лиманск", то орки всего в 20 км от Краматорска (в районе Брусивки). Несмотря на меньшее расстояние, это направление не так опасно, т.к. там оркам надо преодолеть р. Северский Донец. А это, как мы помним, у них получается не очень.
Большую угрозу представляет вектор "Славянск-Изюм". Именно там (в районе Долина-Богородичне) в ближайшие дни орки пойдут в массированное наступление.

В целом, Генштабу с каждым днем все труднее и труднее оправдывать отступления и пассивную оборону ВСУ. И если в Луганской области, где враг сконцентрировал огромные силы, это имеет объективное объяснение, то на других участках фронта ситуация, когда "ВСУ попытались немного продвинуться, но были остановлены и/или отброшены" требует пояснений причин.
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08.07.2022 09:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.07.2022 09:48 Відповісти
Не ПОД Краматорском, а на краматорском направлении - "Враг вел наступление в направлении Верхнекаменского, имеет частичный успех. " Это 50 км от Краматорска. Как обычно гонятся за сенсационным заголовком и зраду разгоняют.
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08.07.2022 10:00 Відповісти
Главное что у тебя всё стабильно, держишь оборону в Мариуполе.
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08.07.2022 10:52 Відповісти
Через рік - ворог наступає під Хмельницьком, має частковий успіх під Вінницею.
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08.07.2022 10:42 Відповісти
Так этот "частичный успех "означает что рашисты без остановки идут перед. Вся надежда на ВСУ и командованию с Залужным. Но не квнщикам и прочим подобным актерам..
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08.07.2022 11:23 Відповісти
А де полководчі таланти очільників генштабу? І щось Арестович замовк про контрнаступ...
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08.07.2022 14:42 Відповісти
А Хаймерсами по позиціях орків можна ?
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08.07.2022 15:51 Відповісти
Все як було так і зосталося 1 до 10 .Чому де резерви?Орки заморилися орки подохли оркам потрібна перегрупування і поповненя запасів а по факту вони повзуть.
2 місяца якось ми це все переварювали то тепер багато питань у людей до командування.Не до хлопців с ЗСУ.Всі бачуть карту.
Хто сказав що такими темпами вони не підуть далі.Дивно спостерігати за флангами нашими які зовсім не рухаються.Орки повзуть в одному напрямку напролом.Скажу так у командування якось зациклило у орків купа арти ми нічого не можемо вдіяти вони поливають ми відступаємо потім вони заходять грабують і нищать.Фізично вони не можуть контролювати всю територію.Чому немає ударів в спину противника звісно це не про основні війська те що хамерси запрацювали по складам це добре але рух партизанів треба збільшити в рази.Противник який він не є теж вчиться а ми таке враження що 2 місяць буксуємо і не робимо контр виводи по артобстрілам.Воювати лоб в лоб не виходить?Думайте !Чому орки на деяких направленях переважають кількістю (не про арту справа а людей)як таке можливе?В країні в 40 млн яка веде фактично свою вітчизняну ми не можемо набрати людей?Чому стоїмо на харковщині?Питаннь дуже багато.Питання не до наших героїв ЗСУ хлопців вони роблять все можливе і не моливе.Всі питання до командування.Іхні рішення дуже дивні і не зрозумілі навіть на перспективу.
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08.07.2022 16:23 Відповісти
До речі Люсю потрібно прибрати с екранів.Ці всі безглузді ефіри і сміяння люди слухають його а потім секундочку а ворог вже заняв територію.Людей це ще більше бісить коли їх дурять і не кажуть правду ба більше брехню за правду видають.Люди не дурні бачуть і карту бачуть всю ситуацію по знайомих .Люди в нас з мізками і реагують правильно.І люди розуміють правду хоч яка вона не була гіркою.Але люди і спросять за ситуацію і за прой"би не треба людям сціти в вуха і очі.
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08.07.2022 16:30 Відповісти
 
 