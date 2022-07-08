Ворог наступає під Бахмутом, має частковий успіх під Краматорськом, - Генштаб
Війська Російської Федерації продовжують вести бойові дії одразу на кількох напрямках.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
На Волинському та Поліському напрямкахсуттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.
Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.
В районі Богородичне наші захисники завдали ворогу втрати, під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.
На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.
На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.
Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямкахтривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.
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я от іноді не розумію, ви реально настільки невіглас, чи просто сказати нема чого більше, а сказати хочеться?
То жарт "а може на фронт" треба міняти на "а може треба мозок включати". Бо в нас 150-200 тис. "прикривають" північні області (на суміжних територіях рашки і білорашки на цей час знаходиться 10-15 тис.), ще 40-50 тис. - Одесу і кордон з Придуркрв'ям. В тому ж Придурков'ї наразі боєздатні 2 батальйони (1,5 тис.). Максимальна загрузка десантних кораблів кацапів у Чорному морі - 6-8 тис. При цьому в нас на чергуванні "гарпуни". Ще 8-10 тис. орків кошмарять Харків, де теж 40-50 тисяч наших сил оборони.
Недиванні експерти пояснять вам, що ми маємо тримати лінію кордону у 2 тис.км. Ну зрозуміло, даних розвідки в нас немає, залізничних і автомобільних доріг в нас немає, то ми не можемо вчасно перекидати свої сили на "гарячі" напрямки. Тому у орків на ключових ділянках "перевага у 10-15 разів". Тому вони мають "частковий успіх".
Я слухаю це вже п'ятий місяць і тихо *****@ю...
Про постійні прильоти градів з боку Стоянки? Про те, як спали одягненими по 20-30 хвилин у короткі проміжки між артилерійськими дуелями?
Про багатотисячну чергу за старими іржавими калашами біля київського іподрому 25 лютого? Про три рожки старих трасерів на людину?
Можу поговорити за життя. Головне - не очкувати!
А тепер по суті питання. Читав у вікіпедії, як армія фінів у 250 тис. взимку 1939-1940 навішала совєтам з армією у 800-900 тис.? Пропорція не насторожує? У фінів не було ніхера, ні танків, ні літаків, ані арти. У совєтів було все. Просто фіни не скиглили про перевагу совєтів у 10-15 разів і не очкували. Вони включали мозок і нав'язували совєтам свою тактику. Отже, повертаємось до пункту першого - треба включати мозок!
А багато хто з односельців, опускаючи очі пояснював, що головне - зберегти життя, і валив у три колони по однорядці Київ-Бишів-Фастів на західну.
А ти кажеш "зручний будинок". Так що я можу ще багато розказати про це життя. Якщо що, звертайся.
В этот раз хорошо прилетело в Шахтерске. На втором видео отчетливо слышно, как детонируют боеприпасы. Значит попали точно в цель.https://t.me/insiderUKR/36290?single
Чотири американських РСЗО і молитви на них - це добре, але краще б шукали 152 мм снаряди, а не пустопоржніми відосіками і контактами з Парагваєм займався дехто...
Дніпро, звичайно буде взяти кацапам дуже важко, але чомусь не хочеться, щоб у Дніпрі було "як у Харкові". При всій повазі до героїчної Сіверщини...
а через пару дней был оккупирован Ямполь , что положило начало к быстрой потере Лимана и катастрофическому продвижению орков с севера
Откуда боезапас для наступления?Арестович привез? или его друг Марк Фейгин...
Просто Генштаб, в своей дуболомской манере, "Краматорским направлением", называет вектор "Лисичанск-Краматорск". Если говорить об этом направлении, то оркам еще 50 км. преодолеть надо. Наша линия обороны в районе Северодонецка взломана и если новая линия обороны сделана их говна и палок, то эти 50 км. орки пройдут за неделю-две.
Но если говорить о векторе "Краматорск-Лиманск", то орки всего в 20 км от Краматорска (в районе Брусивки). Несмотря на меньшее расстояние, это направление не так опасно, т.к. там оркам надо преодолеть р. Северский Донец. А это, как мы помним, у них получается не очень.
Большую угрозу представляет вектор "Славянск-Изюм". Именно там (в районе Долина-Богородичне) в ближайшие дни орки пойдут в массированное наступление.
В целом, Генштабу с каждым днем все труднее и труднее оправдывать отступления и пассивную оборону ВСУ. И если в Луганской области, где враг сконцентрировал огромные силы, это имеет объективное объяснение, то на других участках фронта ситуация, когда "ВСУ попытались немного продвинуться, но были остановлены и/или отброшены" требует пояснений причин.
2 місяца якось ми це все переварювали то тепер багато питань у людей до командування.Не до хлопців с ЗСУ.Всі бачуть карту.
Хто сказав що такими темпами вони не підуть далі.Дивно спостерігати за флангами нашими які зовсім не рухаються.Орки повзуть в одному напрямку напролом.Скажу так у командування якось зациклило у орків купа арти ми нічого не можемо вдіяти вони поливають ми відступаємо потім вони заходять грабують і нищать.Фізично вони не можуть контролювати всю територію.Чому немає ударів в спину противника звісно це не про основні війська те що хамерси запрацювали по складам це добре але рух партизанів треба збільшити в рази.Противник який він не є теж вчиться а ми таке враження що 2 місяць буксуємо і не робимо контр виводи по артобстрілам.Воювати лоб в лоб не виходить?Думайте !Чому орки на деяких направленях переважають кількістю (не про арту справа а людей)як таке можливе?В країні в 40 млн яка веде фактично свою вітчизняну ми не можемо набрати людей?Чому стоїмо на харковщині?Питаннь дуже багато.Питання не до наших героїв ЗСУ хлопців вони роблять все можливе і не моливе.Всі питання до командування.Іхні рішення дуже дивні і не зрозумілі навіть на перспективу.