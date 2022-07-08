У війні, що розв'язана Росією, ніхто не може залишатися нейтральним, - Боррель на саміті G20

Перед розв'язаною Росією агресією проти України жодна країна не може залишатися нейтральною.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на відкритті наради міністрів закордонних справ Великої двадцятки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Боррель зазначив, що зустріч глав МЗС відбувається у вкрай тяжкому контексті "жахливої війни Росії проти України".

На вступному засіданні він підкреслив, що "система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо".

Дипломат заявив, що "агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права", "веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки".

Також читайте: Учасники саміту G20 відмовилися фотографуватися з Лавровим

Боррель сказав, що "це не просто війна в Європі", не просто "конфлікт на Заході", а міжнародна криза надзвичайної серйозності.

"Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може відчувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим", – сказав він.