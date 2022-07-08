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Новини Війна
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У війні, що розв'язана Росією, ніхто не може залишатися нейтральним, - Боррель на саміті G20

велика,боррель,двадцятка

Перед розв'язаною Росією агресією проти України жодна країна не може залишатися нейтральною.

Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель на відкритті наради міністрів закордонних справ Великої двадцятки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Боррель зазначив, що зустріч глав МЗС відбувається у вкрай тяжкому контексті "жахливої війни Росії проти України".

На вступному засіданні він підкреслив, що "система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо".

Дипломат заявив, що "агресія Росії є кричущим порушенням міжнародного права", "веде до фрагментації світового порядку і ставить під загрозу відновлення глобальної економіки".

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Боррель сказав, що "це не просто війна в Європі", не просто "конфлікт на Заході", а міжнародна криза надзвичайної серйозності.

"Перед обличчям такої агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Ніхто не може відчувати себе в безпеці у світі, де незаконне застосування сили є нормальним чи терпимим", – сказав він.

Автор: 

G20 (322) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Китаю та індії вже прямим текстом кажуть - або з нами - або отримаєте те що рашкостан
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08.07.2022 08:35
+3
ніхто не може зупинити цих кривавих тварюк.., навіщо тод ця вся світова спільнота, якщо в такий час вона безсила
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08.07.2022 08:41
+2
Молодець Боррель . ЗАРАЗ розвідка раши почне шукати на нього компромат . Увесь дипкорпус раши зараз працює на війну і отмив раши від крові.
А в УКРАІНЕ багаторічна традиція не мати послів в багатьох амбасадах - ВСЕ ГРОШИ на дипломатах, розвідниках і туалетах на границе з ЕС економлять
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08.07.2022 08:47
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Китаю та індії вже прямим текстом кажуть - або з нами - або отримаєте те що рашкостан
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08.07.2022 08:35 Відповісти
китаю та індії кажуть! ти взагалі хоч соображаеш що несеш?китай не впинно стає економікою номер 1...ізолювати китай не реально і не можливо ...ти дякуй китаю що той карантин тримає кроновірусний. а то б бензин вже по 100гривень купував би!
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08.07.2022 10:00 Відповісти
я розумію що кажу. Китай залежить від технологій, без них та виробництва - економіка нічого не варта. Найбільший товарообіг - з США та Європою, навіть 10% зниження товарообігу може вдарити по Китаю.
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08.07.2022 13:52 Відповісти
Гнида лавров на зустрічі G-20 буде розповідати: "всьо ідьот па-плану...

а ООН буде знову в .....1.000.00-й раз стурбована військвими злочинами...

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 08:38 Відповісти
ніхто не може зупинити цих кривавих тварюк.., навіщо тод ця вся світова спільнота, якщо в такий час вона безсила
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08.07.2022 08:41 Відповісти
Молодець Боррель . ЗАРАЗ розвідка раши почне шукати на нього компромат . Увесь дипкорпус раши зараз працює на війну і отмив раши від крові.
А в УКРАІНЕ багаторічна традиція не мати послів в багатьох амбасадах - ВСЕ ГРОШИ на дипломатах, розвідниках і туалетах на границе з ЕС економлять
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08.07.2022 08:47 Відповісти
Швейцария может.
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08.07.2022 09:44 Відповісти
а лавров на g20 є?
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08.07.2022 09:47 Відповісти
приперся
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08.07.2022 09:55 Відповісти
хотылось би бачити в цей момент морду коня педального, який приїхав на саміт зы своєю фашистською шизою.
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08.07.2022 10:39 Відповісти
Це все МАЯЧНЯ І БАЛАЧКИ БОЯГУЗІВ ! Україні потрібна зброя ось і все.Дайте нам все що потрібно ми цю війну закінчимо завтра і знищимо цих тварюк.Саме боягуство світй і европи до цього привело.Українці не бояться це рашиське лайно і будимо його нищити !
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08.07.2022 15:58 Відповісти
 
 