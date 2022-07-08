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Новини Війна
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В окупованому Шахтарську з ночі лунають вибухи, детонує склад боєприпасів військ РФ. ВIДЕО

В окупованому Шахтарську на Донеччині минулої ночі загорілися та почали вибухати склади з боєприпасами.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах та на інформресурсах місцевих окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Підконтрольний так званій "ДНР" сайт новин повідомляє, що сильні вибухи та пожежа почилися нібито після обстрілу ЗСУ. Вибухи розпочалися близько 02:30 і тривають нині. Стовп диму піднявся на кількасот метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 липня Повітряні сили знищили дві ворожі ракети, склад боєприпасів, два командно-спостережні пункти, техніку та живу силу окупантів

Інший місцевий телеграм-канал повідомляє, що через вибухи проводилась евакуація.

Також надходить інформація, що в Будьонівці горить склад паливно-мастильних матеріалів

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4439) Донецька область (8328) склад (182)


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Топ коментарі
+61
Ета ви самі сєбя бамбітє...
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08.07.2022 08:55
+37
Доброго ранку, ми з України!
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08.07.2022 09:01
+34
Приятно с утра почитать хорошие новости
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08.07.2022 08:57
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Ета ви самі сєбя бамбітє...
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08.07.2022 08:55 Відповісти
Це якісъ мазохізм !!!))
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08.07.2022 08:57 Відповісти
мазо-фак получается.... не забываем, ани ваюют с НАТО!
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08.07.2022 09:08 Відповісти
"Это - не мы" ЗСУ.
Минздрав предупреждает : курение убивает
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08.07.2022 10:13 Відповісти
Два склада за это утро👍💥
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08.07.2022 10:46 Відповісти
это звучит звук сирены или это орет начальник склада ?
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08.07.2022 09:12 Відповісти
путя волає, пердак порвало!
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08.07.2022 09:19 Відповісти
Приятно с утра почитать хорошие новости
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08.07.2022 08:57 Відповісти
А мінздрав попереджував,що палити шкідливо для здоров'я !!!)))
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08.07.2022 08:59 Відповісти
Опять у рашистов гуманитарка взорвалась. Сколько же они твари снарядов навезли в Украину. А воды и жрачки дамбасятам завезти не могут.
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08.07.2022 08:59 Відповісти
Доброго ранку, ми з України!
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08.07.2022 09:01 Відповісти
Бавовняний ранок!
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08.07.2022 09:05 Відповісти
Вот, что "Хаймарс" животворящий делает ! (с)
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08.07.2022 09:06 Відповісти
ну во первых, эта красива...............
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08.07.2022 09:06 Відповісти
А во вторіх - палєзна
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08.07.2022 09:08 Відповісти
уже неделю убогие сами себя обстреливают и не надоедает же...
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08.07.2022 09:07 Відповісти
Це як Мотря Кайдашисі, свекрушищі - будеш, будеш стара курва циганської халяндри скакати!
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08.07.2022 09:12 Відповісти
І віник-дряпак ППО - в око...
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08.07.2022 09:38 Відповісти
С 28 июня уничтожено 14 складов боеприпасов RabZei на Бамбасе...тогда откуда боезапас для тотальнного обстрела?
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08.07.2022 09:13 Відповісти
Дай бог это 20% от всех складов, ещё много работы для разведки и хаймарсов
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08.07.2022 09:28 Відповісти
У Москвы осталось еще более 2 тысяч старых ракет, которых хватит на несколько месяцев бомбардировок

8 июля

По состоянию на 24 февраля 2022 года в России было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина - неточные ракеты Х-22, Х-55 и комплексы "Точка-У", сообщает Forbes.

За четыре месяца войны Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного.

На первом этапе войны Россия в основном использовала ракеты типа "Калибр" (морского базирования) и ракетные комплексы "Искандер". Меньше ракеты Х-101 и несколько раз заявляла о применении последней своей разработки - Х-47 "Кинжал".

"Поскольку Россия не рассчитывала на длительную войну, она активно использовала эти ракеты, при том, что их запас не был уж слишком большим (2000-3000 единиц).

В мае появились первые сообщения о том, что Минобороны России начинает искать ракеты на стороне - в Китае, Северной Корее и других странах.

Примерно в это же время появилась информация о первых применения ракет Х-59. Это старая советская ракета 80-х годов, но достаточно точная. Круговое возможное отклонение указано менее 10 м, но СССР и Россия склонны преувеличивать реальную точность своего оружия", - говорится в статье.

Недостатком Х-59 является малый радиус действия - менее 300 км. То есть ее можно применить только по приграничным областям или в районе побережья Черного моря. Также она несет наименьший заряд (до 300 кг) и не способна разрушить крупный объект.

Альтернативой ракет типа "Калибр" на большем расстоянии стали советские Х-55 и их современная модификация Х-555. Но эти ракеты уже нельзя назвать высокоточными. Для них круговое отклонение составляет 20-100 м.

"Также в это время появились первые подтверждения применения Россией комплексов "Точка-У", которые официально сняты с вооружения. "Точка-У" - это вообще оружие массового поражения.

Она способна поражать живую силу на площади до 30 га в зависимости от типа боеголовки. К тому же отклонение ракеты может составлять до 250 м.

Кроме этого, ракеты к комплексам "Точка-У" обычно очень старые и существует высокий риск того, что ракета вообще не попадет в цель. То есть это очень неизбирательное оружие, которое наносит разрушения на большой площади", - говорится в статье.

Россия уже использовала в Украине около 3000 ракет. Скорее всего, ракет "Калибр" и "Искандер" у России осталось немного. Подтверждением этому является то, что Россия использует не только старые и дешевые ракеты, но и новые и дорогие.

В частности, противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" стоимостью более $1 млн за единицу.

Кроме того, что это дорогие ракеты, они созданы для совершенно других целей. Их применение по наземным объектам свидетельствует о том, что у россиян не хватает более дешевых ракет необходимой точности. Или же Россия не успевает поставлять ракеты "Калибр" на Черноморский и Каспийский флоты (откуда ими можно доставать до территории Украины).

"Если у россиян действительно заканчиваются Х-101, "Калибры" и дальнобойные ракеты комплексов "Искандер", то с дальностью свыше 500 км, остаются только старые Х-55 и Х-22.

Плохая новость - этих ракет не более 2000 и их может хватить еще на несколько месяцев бомбардировок. А их неточность может привести к ужасным последствиям.
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08.07.2022 11:45 Відповісти
Как-то можно достать до этих ракет?
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08.07.2022 11:48 Відповісти
Американцев попросить дать Томагавки.
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08.07.2022 12:08 Відповісти
навчиться збивати
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08.07.2022 13:02 Відповісти
Це незначна частина навезеного,та розпіханого серед жилого сектору та навчальних закладів.
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08.07.2022 09:28 Відповісти
Белгородская Наротная Республика нанесла подлый удар
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08.07.2022 09:14 Відповісти
Аномальна спека.
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08.07.2022 09:14 Відповісти
Нарешті почали домбить бамбас
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08.07.2022 09:17 Відповісти
Курение в неположенных местах - зло!!!!!
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08.07.2022 09:19 Відповісти
Бомбіть побільше щоб уся та мавп'яча грая зрадників "граждан днр" звалила на роісю
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08.07.2022 09:20 Відповісти
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08.07.2022 09:29 Відповісти
А не треба порушувати правлила безпеки зберіганя вибухових речовин!
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08.07.2022 09:31 Відповісти
Добра новина ! смерть рашиським окупантам і колоборантам лднр.
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08.07.2022 09:31 Відповісти
.
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08.07.2022 09:32 Відповісти
Моцний був склад, і що так може рвати ніби кілотонна бомба ?
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08.07.2022 09:42 Відповісти
От що значить не заборонити використання петард!
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08.07.2022 09:55 Відповісти
.. .Сьогодні день народження Головнокомандувача ЗСУ - В Залужного . Бажаємо міцного здоров'я та якнайскорішої перемоги над ворогом . Слава Україні !!!
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08.07.2022 09:56 Відповісти
Треба побільше подарунків з усіх фронтів головнокомандувачу!
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08.07.2022 10:10 Відповісти
Герою Слава!
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08.07.2022 11:21 Відповісти
Коношенков балабол уничтожил все HIMARS,теперь как российский офицер пусть застрелится.
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08.07.2022 10:08 Відповісти
Він піздабол а не офіцер,******** рот як піськов.
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08.07.2022 10:11 Відповісти
не, он уничтожил 2, как раз чтоб было куда съехать, типа, "ну так 2 же осталось, вот это они и бамбят"
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08.07.2022 11:05 Відповісти
Дивишся на це i на душi гарно. Це просто якась цвєтомузика..
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08.07.2022 10:18 Відповісти
Як на мене,то нехай на хрен знесуть все місто разом з начинням,все одно там одні прихильники "руського міра"і українофоби
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08.07.2022 11:01 Відповісти
МЕСТЬ ЗА ПАЦАНОВ! ЗА ТАЛИТУ ВАЛЬЕ! ЗА РОДИНУ!
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08.07.2022 11:12 Відповісти
Маленькі Хіросіми для даунбасят.
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08.07.2022 11:52 Відповісти
ВСУ херасимят из хаймарсинов!
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08.07.2022 13:26 Відповісти
Цензор, що це за формулювання :
"Підконтрольний так званій "ДНР" Джерело:

А моє бути так: Підконтрольний терористичній організації "ДНР"
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08.07.2022 13:01 Відповісти
Це салют в честь прирівняння ****** терористів ДиРи до терористів рИфИ
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08.07.2022 13:03 Відповісти
Вот суки, разворовали склад а потом подожгли.
Шахтарьск це Україна!
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08.07.2022 14:44 Відповісти
Ждем когда Мацквичи сами себя подпалят и будут сами по себе стрелять. Как это делать-пусть у Белгородцев спросят
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08.07.2022 14:48 Відповісти
 
 