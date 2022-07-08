В окупованому Шахтарську з ночі лунають вибухи, детонує склад боєприпасів військ РФ. ВIДЕО

В окупованому Шахтарську на Донеччині минулої ночі загорілися та почали вибухати склади з боєприпасами.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах та на інформресурсах місцевих окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Підконтрольний так званій "ДНР" сайт новин повідомляє, що сильні вибухи та пожежа почилися нібито після обстрілу ЗСУ. Вибухи розпочалися близько 02:30 і тривають нині. Стовп диму піднявся на кількасот метрів.

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Інший місцевий телеграм-канал повідомляє, що через вибухи проводилась евакуація.

Також надходить інформація, що в Будьонівці горить склад паливно-мастильних матеріалів

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.